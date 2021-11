Der FC St.Gallen verliert gegen Schlusslicht Lausanne

Super League Nach Siegen gegen Bern und Basel verliert der FC St.Gallen gegen Schlusslicht Lausanne – eine Analyse Musah Nuhu ist mit seinem Eigentor der einzige Torschütze. Die 0:1-Heimniederlage zeigt: Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler ist noch nicht stabil. Renato Schatz Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

St.Gallens Innenverteidiger Musah Nuhu nach seinem Eigentor in der zwölften Spielminute. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Himmel über dem Stadion war das ganze Spiel über blau. Erst hell-, dann dunkelblau. Doch mit dem Schlusspfiff kam der Nebel. Er war den ganzen Tag über unterwegs. Gestartet über dem Bodensee, legte er sich am Mittag über die Stadt. Um kurz nach vier, als die Niederlage des FC St.Gallen gegen Lausanne feststand, erreichte er das Stadion im Westen und hüllte alles in ein bedrückendes Grau. Wer nach oben blickte, sah weder den gelben Vollmond noch die Sterne, nach denen der FC St.Gallen nach Siegen über Bern und Basel griff. Ja, wer nach oben blickte, sah nichts.

So ähnlich muss es den St.Gallern ergehen, wenn sie nun in der Tabelle nach oben blicken. Sieben Punkte fehlen auf Rang vier. Diesen belegen gegenwärtig die Young Boys, die zwei Spiele weniger absolviert haben als die St.Galler. Blickkontakt halten diese vorderhand mit den Mannschaften unten. Lausanne, das vor dem Spiel noch Schlusslicht war, ist nur noch vier Punkte entfernt.

Die Enttäuschung bei den St.Gallern ist gross nach der Niederlage gegen Lausanne. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der FC St.Gallen ist der Robin Hood der Liga

Es ist die zweite Niederlage des FC St.Gallen gegen ein Schlusslicht innerhalb eines Monats. Ende Oktober unterlag er schon Luzern. Dazwischen gewann er gegen Bern und Basel, die Meister der vergangenen zwölf Jahre. Der Klub ist derzeit der Robin Hood der Liga. Er stiehlt denen Punkte, die viele haben. Und er schenkt sie jenen, die wenig haben.

Der Lausanner Führungstreffer gestern Nachmittag war tatsächlich ein Geschenk. Trae Coyles Hereingabe beförderte der St.Galler Musah Nuhu ins eigene Tor. Die Flanke flog zwar zwischen Abwehrspieler und Goalie, jene neblige Grauzone also, in der nicht klar ist, wer für den Ball verantwortlich ist. Doch da war keiner, der ein violettes Trikot trug. Da waren nur St.Galler. Und da war das 0:1.

Trainer Peter Zeidler sagte an der Pressekonferenz nach dem Spiel: «Die Mannschaft ist noch nicht so stabil, um nach einem Rückstand zurückzukommen.» Als einzige Mannschaft im Schweizer Championat ist sie ohne einen einzigen Punkt nach Rückstand. Sie gewinnt die Spiele gegen die Grossen und auch die grossen Spiele, die wichtigen. Die Pflichtaufgaben löst sie aber häufig nicht. Wie gestern.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Beim Gegentor machtlos. In der zweiten Halbzeit Licht und Schatten beim Torwart. Musah Nuhu: Note 3. Dem Ghanaer unterläuft das Eigentor. Überdies mehrere Fehlpässe, technische Mängel. Basil Stillhart: Note 4. Keiner, der die Abwehr trägt. Und im Aufbau kommt zu wenig. Doch sein Stellungsspiel ist gut. Fabian Schubert: Note 3. Ab der 65. dabei. Macht in beiden Strafräumen auf sich aufmerksam: Elfer verursacht und Grosschance vergeben.

Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Kommt für die zweite Halbzeit. Hat in der 67. Minute den Ausgleich auf den Fuss. Vergibt. Victor Ruiz: Note 4. Der Spanier belebt das Spiel. Entscheidet sich im Zweifelsfall aber für den Querpass zu viel. Kwadwo Duah: Note 3,5. Startet immer wieder in die Tiefe. Entweder sind die Zuspiele zu ungenau oder Monteiro ist zur Stelle. Euclides Cabral, Note: 3,5. Hat seine Seite besser im Griff als Traorè. Anfällig ist er dennoch. In der Offensive bemüht. Lukas Görtler: Note 3,5. Latent rotgefährdet. Tritt in der ersten Halbzeit einige Standards, in der zweiten ein paar gute Flanken. Steigert sich. Thody Élie Youan: Note 4. Prallt anfangs an Lausannes Innenverteidiger Koné ab. Nach der Pause im Mittelfeld, wo er mehr Einfluss aufs Spiel hat. Betim Fazliji: Note 3,5. Ist zu beschäftigt mit Kukuruzovic, Thomas und Puertas, um sich vorne einzuschalten. Und hinten? Sein Fehler führt zum 0:1. Boubacar Traore: Note 3,5. Kein gelernter Verteidiger. Das merkt man. Eigentlich ein Offensivspieler. Auch das merkt man. Patrick Sutter, Note: Keine Bewertung. Wirkt erst ab der 83. Minute mit. Alessio Besio, Note: Keine Bewertung. Wirkt erst ab der 72. Minute mit. Isaac Schmidt: Note 3. Spielt in der ersten Halbzeit dort, wo Fürsprecher Borenovic coacht. Will vielleicht auch deshalb zu viel. In der Pause raus.

Salifou Diarrassouba, Note: 3,5. Häufig sind die Beine schneller als der Kopf. Bleibt nach 45 Minuten in der Kabine.

Hitzige erste Halbzeit

Daran wollten Zeidlers Spieler etwas ändern, sie reagierten mit Wut. Isaac Schmidt sah nach 17, Nuhu nach 29 und Lukas Görtler nach 32 Minuten die gelbe Karte. Auch Lausanne ging in der Ostschweizer Herbstsonne zur Sache, Fouad Chafik und Trazié Thomas wurden ebenfalls noch vor der Pause verwarnt. Die Statistiker der Super League zählten zum Ende der Partie insgesamt 32 Fouls. In nur vier Partien der laufenden Saison wurde häufiger gefoult. In der Offensive zeigten die St.Galler jedoch zu wenig, was nicht zuletzt an der vorzüglichen Innenverteidigung Lausannes lag.

Mit der zweiten Halbzeit kam der Schatten. Und mit dem Schatten das Licht ins St.Galler Spiel. Während der Pause, als die Bongo-Cam über die Tribünen schwenkte, die 15965 Zuschauerinnen und Zuschauer zum nächsten Imbissstand hasteten, während gefachsimpelt wurde, fand Zeidler irgendwo im Bauch des Stadions den Lichtschalter.

Vielleicht hatte es auch mit den beiden leuchtenden Zahlen zu tun, die der Schiedsrichterassistent wenige Augenblicke vor der zweiten Halbzeit auf einer Tafel in die Höhe reckte. Die Neun und die Zehn schimmerten grün, die Dreiunddreissig und die Fünfundfünfzig rot. Zwei Auswechslungen. Jérémy Guillemenot und Víctor Ruiz kamen für Isaac Schmidt und Salifou Diarrassouba ins Spiel.

Bei Lausannes Innenverteidiger Lamine Koné (links) enden viele der St.Galler Angriffe. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Lausanne in der Defensive gefordert

Thomas, Stjepan Kukuruzovic und der starke Cameron Puertas, das zentrale Mittelfeld der Waadtländer, war fortan in der Defensive gefordert. Görtler trat nicht mehr jeden Eckball, dafür häufiger im Strafraum in Erscheinung. Thody Élie Youan, der für Schmidt zurück ins Mittelfeld rückte, hatte plötzlich mehr Einfluss aufs Spiel. Doch das St.Galler Spiel, das per se schon anfällig ist auf schnelle Gegenangriffe, wurde im Laufe der zweiten Halbzeit noch anfälliger. «Was ist das, 4.-Liga-Fussball? Oder was sehen wir uns hier an?», fragte einer auf der Haupttribüne, nachdem der St.Galler Goalie Lawrence Ati Zigi aus seinem Tor stürmte und zu spät kam, sodass Brahima Ouattara das verwaiste Tor vor sich hatte. Sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt.

Gut möglich, dass sich der Haupttribünenzuschauer selbiges noch einmal fragte, als wenige Minuten später Alessio Besio per Kopf auf den ebenfalls eingewechselten Fabian Schubert zurücklegte. Schubert war allein, sieben Meter vor dem Tor. Der Österreicher hätte den Ball annehmen können, er hätte sich dann überlegen können, welcher Teil des sieben Meter 32 breiten Tores am schwierigsten zu verteidigen gewesen wäre für den Lausanner Keeper Mory Diaw. Er hätte schliesslich eine Entscheidung treffen können und den Ball mit der Innenseite seines rechten Fusses in den eben ermittelten Teil des Tores schiessen können. Für all das wäre mutmasslich Zeit genug gewesen. Doch Schubert nahm den Ball direkt und schoss ihn über das Tor. 88 Minuten alt war das Spiel.

Zuvor flog der Ball aber an die Latte, allerdings auf der anderen Seite. Es war Puertas, der beim Elfmeter zu hoch zielte. Schubert hatte im Strafraum gefoult. Doch es blieb beim Eigentor von Nuhu. Also kam der Nebel. Ins Stadion und in der Tabelle. Am nächsten Samstag trifft St.Gallen im Tourbillon auf Sion.