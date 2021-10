Super League Mehr als drei Punkte: Der FC St.Gallen gewinnt dramatisch gegen Servette Die St.Galler sichern sich erst in der Nachspielzeit den ersten Heimsieg. Nach zuletzt vier Meisterschaftsniederlagen in Serie holen sie wichtige Punkte im Abstiegskampf. Renato Schatz Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jérémy Guillemenot erzielt in der 93. Spielminute gegen Servettes Ersatzgoalie Edin Omeragic den Siegtreffer zum 2:1. Bild: Christian Merz/Keystone

Und dann ist es ausgerechnet Jérémy Guillemenot, der hinten am zweiten Pfosten wartet und einschiebt. Ausgerechnet jener St.Galler also, der vor einem Monat in Genf nach drei Minuten vom Platz flog. Heute ist es die dritte und damit letzte Minute der Nachspielzeit, in welcher der gebürtige Genfer trifft. Dieses Mal nicht den Gegner, nein, er trifft in dessen Tor. Und sichert St.Gallen damit drei Punkte.

Zumindest denken das die 13'945 Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst. Doch das Spiel ist nicht vorbei. Es geht weiter wie die Menschen in der Halle 4 und 5 nach 19 Uhr weitermachen, nachdem die Halle eigentlich schliessen würde.

Eine Annäherung zwischen St.Gallen und dem VAR

Auch dieses Spiel ist nicht vorbei, als es eigentlich vorbei sein müsste, nach Ende der Nachspielzeit. Sie ist längst abgelaufen, als Luca Piccolo, der Schiedsrichter, fernsieht. Und mit ihm auch die Spieler, die noch auf dem Platz stehen und versuchen, die Wiederholung der umstrittenen Szene ebenfalls am Spielfeldrand anzusehen. Es hat etwas von Public Viewing. Betim Fazliji postiert sich direkt hinter Piccolo und ruft ihm etwas zu. Nur kann bloss einer der Fernsehzuschauer entscheiden, wie das TV-Programm weitergeht. Piccolo selbst.

Der Tessiner sieht im Bildschirm, wie Ousmane Diakité Sekunden vor dem vermeintlichen Siegtreffer Guillemenots kompromisslos gegen Alex Schalk in den Zweikampf springt. Den St.Gallern schwant Böses. So mancher erinnert sich an das Spiel gegen die Young Boys vor eineinhalb Jahren, als die Berner tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter treten, verschiessen, wiederholen und schliesslich treffen durften. Auch deshalb sagt Guillemenot nach dem Spiel:

«Der VAR war immer gegen uns.»

Er sagt diese Worte mit einem Lächeln, weil der VAR es an diesem Abend nicht ist. Piccolo sieht in Diakités Einsteigen keinen klaren Fehlentscheid und gibt den Treffer. Wenige Sekunden später ist es vorbei und St.Gallen hat mit 2:1 gegen Servette Genf gewonnen. Es ist neu Siebter und hält Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Zwar sind erst zehn Runden gespielt in dieser Saison. Doch es ist mit der wichtigste Sieg, seitdem Zeidler Trainer im FC St.Gallen ist.

Der Jubel von Görtler, das Staunen von Zeidler

Das zeigen die Minuten nach dem Spiel. Als Lukas Görtler, der Captain, auf die St.Galler Kurve zusprintet, laut rufend, die Fäuste im roten Abendhimmel. Oder als Zeidler an der Mittellinie steht, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, als könne er sein Glück nicht fassen.

Weitere Minuten später, an der Pressekonferenz, sprach dann Zeidler über dieses Glück. Er nannte es «das Glück des Tüchtigen», darum habe seine Mannschaft gewonnen. Sie tat das nach zuletzt vier Meisterschaftsniederlagen in Serie und acht Spielen in Folge ohne Sieg; noch nach dem 2:5 gegen GC hatte Sportchef Alain Sutter den Abstiegskampf ausgerufen.

Servette dominiert den zweiten Durchgang

Und spätestens mit Anpfiff des Spiels steckte St.Gallen, für den Moment zumindest, dort mittendrin. Das bisher sieglose Lausanne schlug GC und Luzern holte einen Punkt gegen YB. Ja, der FC St.Gallen war unter Druck. Und er verdiente sich das Glück des Tüchtigen. Denn tüchtig waren sie, die St.Galler, das schon, aber nicht besser als Servette. Gerade in der zweiten Halbzeit, in der die Gäste fast 70 Prozent Ballbesitz hatten und Unmengen von Flanken in den Strafraum der St.Galler schlugen. Flanken, die vor allem von Gaël Clichy und dem eingewechselten Alexis Antunes kamen. Zeidler sagte:

«In der zweiten Halbzeit ging es nur um das Resultat.»

Dieses war bis zur 85. Minute gut, weil Kwadwo Duahs vorzüglicher Kopfball in der 35. Minute in den Winkel flog. Salifou Diarrassouba, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand und meist blass blieb, hatte den Angriff initiiert. Der 19-Jährige bekam den Ball im Mittelfeldzentrum, umstellt von vielen Menschen, die granatrote Shirts trugen. Und dann leitete er den Ball direkt mit der Hacke weiter zu Diakité. Über Lüchinger kam der Ball zu Görtler. Dessen Flanke verwertete dann Duah.

Einer auf der Haupttribüne rief nach diesem Tor: «Abpfeifen, fertig.» Er wusste wohl um die St.Galler Eigenart, einen Vorsprung zu verspielen. Sie taten das in dieser Saison in drei von vier Heimspielen. Und als Steve Rouiller, der Genfer Innenverteidiger, in der 85. Minute ausglich, war St.Gallen drauf und dran, abermals einen Vorsprung herzugeben. Miroslav Stevanovic, der beste Vorlagengeber der Liga, ging nach einem Corner am zweiten Pfosten vergessen. Er hatte erst Zeit, den Ball aus der Luft zu streicheln. Und dann auch noch, um eine scharfe und präzise Flanke zu schlagen. Rouiller war mit dem Kopf zur Stelle, 1:1.

Die Genfer waren dem Siegtreffer danach näher. Und das lag nicht daran, dass Servette besonders gut Fussball spielte, sondern vielmehr am Abbauen der St.Galler. Es war in jener Phase mehr Kampf als ein flüssiges Spiel. Und so zählten die Statistiker am Schluss gleich viele Fouls wie Torschüsse.

Dass St.Gallen aber ein Tor mehr schoss, dafür sorgte Guillemenot. Der Torschütze wurde ebenso eingewechselt wie Assistgeber Schubert. Guillemenot sagte nach dem Spiel, die rote Karte in Genf habe ihn «zwei Tage» beschäftigt. Nun fühle er eine «gelungene Revanche». In einer Woche treffen die St.Galler auf Luzern. Geht die Revanche-Zeit weiter?