Super League FCSG-Trainer Peter Zeidler äussert sich nach der enttäuschenden Leistung gegen Vaduz selbstkritisch: «Heute würde ich einiges anders machen» Nach der 1:2-Niederlage der platt wirkenden St.Galler in Vaduz sagt Trainer Peter Zeidler: «Ich hätte anders aufstellen sollen.» Er habe die Intensität von vier Partien in zehn Tagen unterschätzt. Das nächste Spiel bestreiten die Ostschweizer am Samstag gegen Basel. Patricia Loher 21.02.2021, 21.00 Uhr

Nachdenklich: St.Gallens Trainer Peter Zeidler im Vaduzer Rheinpark-Stadion. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Aus St.Galler Sicht hatte der Abend im Fürstentum nur etwas Gutes: Die Heimreise nach dem enttäuschenden Auftritt und der 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger dauerte nicht lange.

Dabei war noch am Mittwoch nach dem 2:1-Erfolg gegen Luzern die Hoffnung da, nach fünf sieglosen Partien die Trendwende eingeleitet zu haben. Nur machten dann gegen den Tabellenletzten Vaduz Beine und Kopf nicht mehr mit.

Wenn Görtler und Muheim fehlen

Das vierte Spiel innerhalb von zehn Tagen schien das eine zu viel. Zudem fehlte den Ostschweizern Aggressivleader Lukas Görtler merklich, auch Miro Muheim ist noch nicht annähernd ersetzt.

In der ersten Halbzeit lieferte der FC St.Gallen die wohl schlechteste Leistung in dieser Saison ab. Er wirkte träge, kraft- und ideenlos. Schon zur Pause musste Trainer Peter Zeidler reagieren. Er nahm einen Dreifachwechsel vor und fragte sich hinterher: «Hätte ich anders aufstellen müssen?»

Am Sonntag, 20 Stunden nach dem Spiel und einer eingehenden Analyse der Partie, hat der Coach die Antwort parat. Er sagt: «Heute würde ich einiges anders machen.» Und weiter:

«Ich habe die Erholungsfähigkeit meiner Spieler ein bisschen überschätzt und die Intensität von vier Partien in zehn Tagen unterschätzt.»

Vielleicht wäre einigen Akteuren rückblickend eine Pause tatsächlich gelegen gekommen, und hätten Spieler mit zuletzt weniger Einsatzminuten wie Tim Staubli, Thody Élie Youan, Alessandro Kräuchi oder auch Salifou Diarrassouba früher für mehr Aufregung sorgen können in der gegnerischen Abwehr.

Nach der Pause, nach den Einwechslungen von Youan, Kräuchi sowie Staubli und einigen taktischen Umstellungen, fand St.Gallen jedenfalls besser ins Spiel.

St.Gallens einziger Torschütze Alessandro Kräuchi (links) gegen den Vaduzer Linus Obexer. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Anschlusstor durch Kräuchi fiel aber zu spät, um die erste Niederlage in dieser Saison gegen Vaduz noch abwenden zu können. Der 22-Jährige sagte nach seinem ersten Tor in der Super League gegenüber dem TV-Sender «Blue Sport»:

«Wir fangen uns bestimmt schnell wieder.»

Zeidler sagt: «Ich dachte, der Erfolg vom Mittwoch würde uns helfen, den Schwung trotz intensiver Tage nach Vaduz mitzunehmen. Deshalb setzte ich mehrheitlich auf die selben Spieler.»

Doch dann habe er feststellen müssen, dass seine Mannschaft gegen die «leidenschaftlichen Vaduzer» immer einen Schritt zu spät gekommen sei und ungenau gespielt habe. Die Folge von fehlender Frische sei, «dass wir taktisch schlecht auftraten und am Ende ein grösserer Blechschaden entstand».

Bewahrte seine Mannschaft mehrmals vor einem noch höheren Rückstand: Goalie Lawrence Ati Zigi. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Noch nie in dieser Saison ist es St.Gallen passiert, dass nach einer halben Stunde beim Eckballverhältnis ein 0:5 aufgeschienen ist. Und das Tor zum 0:2 nach einem Freistoss sei «doch sehr billig gewesen», so der Coach.

Anspruchsvolle Tage für den Trainer

Nur will Zeidler nicht unerwähnt lassen, dass der FC Vaduz eine gute Leistung abgeliefert hat. «Das gehört bei dieser Analyse dazu.» Die Liechtensteiner zeigten auf, weshalb sie in den vergangenen Wochen zweimal Zürich besiegt und gegen die Young Boys gepunktet hatten.

Und natürlich: Nach dem 0:4 gegen Luzern vom Sonntag war der Spielunterbruch für Vaduz länger. Nur hat es in dieser so schwierigen Saison mit all den Verschiebungen aufgrund von Quarantänen schon alle Mannschaften getroffen, weniger lang pausiert zu haben als der jeweilige Gegner.

Aber es ist für den Trainer eine Kunst, sich und das Team geschickt durch so anspruchsvolle Tage zu dirigieren. Er sollte Spielern zum richtigen Zeitpunkt eine Verschnaufpause gönnen, ohne dabei aber sportliche Rückschläge in Kauf nehmen zu müssen. Über die kurze Wintervorbereitung sagt Zeidler:

«Es ist auch für uns Trainer ein Lernprozess. Die Erfahrung fehlt, ohne ein Wintertrainingslager jeden dritten Tag eine Partie zu bestreiten.»

Es hat Auswirkungen, wenn wegen eines hohen Spielrhythmus kaum mehr taktisch trainiert werden kann, wenn es vor allem darum geht, sich so schnell wie möglich zu regenerieren. «Wir brauchen nun Übungseinheiten», sagt der Trainer.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Bewahrt sein Team vorerst zweimal vor dem 0:2. Ist bei beiden Gegentoren machtlos.

Leonidas Stergiou: Note 3,5. Als rechter Aussenverteidiger ist die Leistung in Ordnung. Im Zentrum aber kommt er vor dem 0:2 einen Schritt zu spät – da ist er allerdings nicht der einzige.

Musah Nuhu: Note 3. Seine Körpergrösse tut St.Gallen gut. Die Spielauslösung ist aber mangelhaft, das Zweikampfverhalten oft ungestüm.

Betim Fazliji: Note 4. Er macht ein solides Spiel, kann die Abwehr aber nicht stabilisieren. Wird ausgewechselt.

Boubacar Traorè: Note 3. Nicht nur vor dem 0:1 verhält er sich mangelhaft. Vaduz lanciert die Angriffe oft über seine Seite.

Basil Stillhart: Note 3,5. Seine Leistung als Görtler-Ersatz ist okay. Er hat aber insgesamt zu wenig Einfluss auf das Spiel. Jordi Quintillà: Note 3,5. Er kommt einem Freistosstor näher. Dem Captain gelingt es aber nicht, in einer schwierigen Phase voranzugehen.

Victor Ruiz: Note 4. Wirblig. In der zweiten Halbzeit einem Tor nahe. Einer der auffälligeren St.Galler.

Jérémy Guillemenot: Note 4. Der Romand liefert als einer von wenigen St.Gallern vor der Pause eine solide Leistung ab.

Kwadwo Duah: Note 3. Schnell, willig, aber ohne Durchschlagskraft. Wenig Bindung.

Boris Babic: Note 3. Hadert oft und strahlt keine Torgefahr aus.

Thody Élie Youan: Note 3,5. Wird eingewechselt. Eine Chance geht ins Aussennetz. Reibt sich an der Vaduzer Abwehr auf. Tim Staubli: Note 4,5. Er bringt nach seiner Einwechslung viel Schwung. Unbeschwert, schöner Pass vor dem 1:2.

Alessandro Kräuchi: Note 5. Der 22-Jährige verdient sich dank seines ersten Super-League-Tores eine gute Note.

Salifou Diarrassouba: Note: 3,5. Zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Bleibt aber zu oft hängen. Euclides Cabral, Note: -. Kommt zu spät für eine Note. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Am Samstag Basel, dann Servette

Erstmals seit langem steht nun keine englische Woche an. St.Gallen bestreitet das nächste Spiel erst am Samstag gegen das kriselnde Basel, ehe am darauffolgenden Mittwoch die Heimpartie gegen Servette auf dem Programm steht.

Danach ist der Rhythmus, zumindest bis zur Länderspielpause Ende März, wieder normal. «Wir freuen uns auf die nächste Woche», sagt der Trainer. Es gibt einiges nachzuholen.