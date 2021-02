Super League «Diese Meisterschaft ist irgendwie ein Rätsel»: Das sagt Servettes Trainer Alain Geiger vor dem Heimspiel gegen den FC St.Gallen Alain Geiger macht sich wegen des happigen Programms gewisse Sorgen um die Gesundheit der Spieler. Am Mittwoch erwartet er in Genf einen dynamischen FC St. Gallen Peter M. Birrer 09.02.2021, 05.00 Uhr

Zentrale Figur in einem ambitionierten Projekt: Servettes Trainer Alain Geiger. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Laune ist vorzüglich an diesem Sonntagabend. Alain Geiger meldet aus der Westschweiz: «Der Teamgeist ist intakt, die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auf einen Rückschlag reagieren kann.» Und: «Ich bin heute ein glücklicher Trainer.»

Servette hat eben Luzern 4:2 bezwungen und auf das 0:3 vom Donnerstag gegen denselben Gegner eine Antwort gegeben, die dem 60-jährigen Chef an der Seitenlinie gefallen hat.

Aber sich zu lange mit diesem Spiel beschäftigen, das geht nicht in Zeiten, in denen alles ein bisschen anders ist als sonst. In denen der Kalender an einen europäischen Herbst erinnert: Englische Woche reiht sich an englische Woche. St.Gallen, Lausanne, Lugano, YB, Zürich, erneut St.Gallen, Basel - sieben Begegnungen sind es ab Mittwoch bis am 6. März. Dazu fällt Geiger spontan ein Adjektiv ein: «Verrückt.»

Keine richtige Vorbereitung

Er gehört nicht zu den Menschen, die sich schnell aus der Ruhe bringen lassen. Aber nun macht sich der gebürtige Walliser gewisse Sorgen um die Gesundheit seiner Spieler:

«Ich kann nur hoffen, dass wir von Verletzungen einigermassen verschont bleiben. Unser Kader hat nicht die Breite, um mehrere Ausfälle zu kompensieren.»

Das Jahr begann für die Genfer mit unguten Nachrichten. Nach positiven Coronatests schickte der Kantonsarzt das Team in Quarantäne, die ersten zwei Partien gegen St. Gallen und Lugano mussten verschoben werden. Am 31. Januar setzte Servette die Meisterschaft mit einem 1:1 gegen Lausanne fort. Der Trainer sagt:

«Ich hatte Spieler, die zwei Wochen krank im Bett lagen und heute noch nicht in der körperlichen Verfassung von vorher sind.»

Und weiter: «Wir konnten uns unter diesen Umständen gar nicht richtig auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Es lag nicht einmal ein Testspiel drin.»

Zentrale Figur in einem ambitionierten Projekt

Seit 2018 ist Geiger Trainer eines Vereins, mit dem er als Spieler 1984 den Cup holte und ein Jahr später Meister wurde. Nach dem Aufstieg führte er das Team vergangene Saison auf Platz vier und damit in die Europa-League-Qualifikation, vor Dezember verlängerte er seinen Vertrag bis 2023 und ist eine zentrale Figur in einem ambitionierten Projekt.

Der frühere französische Internationale Gaël Clichy verfügt in Genf über einen Vertrag bis 2022. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Servette, mit 17 Meistertiteln der dritterfolgreichste Club der Schweizer Geschichte, will sich so aufstellen, dass er mittelfristig die Grossen der Liga in Schwierigkeiten bringen kann. Geiger hat diesen Ehrgeiz, auch Sportchef Philippe Senderos, der Grenzen verschieben und gross denken will. Er sagt: «Träume sind wichtig, um im Leben voranzukommen.»

Servette will konstanter werden

Vorderhand aber geht es dem Trainer darum, der Mannschaft zu mehr Konstanz zu verhelfen. Die Schwankungen lassen sich allein an den Resultaten ablesen: Servette bezwang einmal die Young Boys, einmal auch den FC Basel, brachte aber daheim gegen Vaduz und Sion nur ein Remis zustande und verlor schon zweimal gegen Luzern.

«Diese Meisterschaft ist irgendwie ein Rätsel», sagt Geiger, «es passiert viel Unerwartetes, jeder kann jeden bezwingen.» Umso wichtiger ist für ihn, nach einem Rückschlag nicht nervös zu werden: «In solchen Situationen sind Zweifel und Unruhe sicher nicht hilfreich.»

Gleichauf mit St. Gallen

Servette belegt gegenwärtig Platz sechs und ist nach 17 Runden punktemässig gleichauf mit dem FC St. Gallen, der eine minim bessere Tordifferenz aufweist.

Auf die Tabelle aber mag Geiger nicht ständig schauen. Zum einen sind nicht alle Klubs auf dem gleichen Stand, was die Anzahl Partien angeht. Zum anderen rechnet er damit, dass die Mehrheit der Vereine in den Abstiegskampf involviert wird, zumal Vaduz als vermeintlich abgeschlagener Tabellenletzter zuletzt kräftige Lebenszeichen von sich gegeben hat:

Die Servette-Spieler Boris Cespedes und Miroslav Stevanovic (rechts) jubeln nach dem Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 gegen Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

«Es wäre keine Überraschung, wenn es bis zum Schluss eng bleiben würde.»

Für ihn und Servette geht es am Mittwoch gegen St. Gallen weiter. Als die zwei Teams zum ersten Mal in dieser Spielzeit aufeinandertrafen, herrschten noch andere Bedingungen. Damals, am 4. Oktober 2020, bekamen 9244 Zuschauer im Kybunpark das 1:0 der Ostschweizer mit.

«St. Gallen hat mit Silvan Hefti, Cedric Itten oder Ermedin Demirovic zwar wichtige Leistungsträger verloren», sagt Geiger, fügt jedoch an:

«Der Spielstil ist immer noch derselbe. Wir erwarten einen dynamischen, mutigen Gegner, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht.»

Was immer auch passieren wird im Stade de Genève: Lange wird sich Geiger mit den Ereignissen nicht beschäftigen können. Am Samstag schon steht das Derby in Lausanne auf dem Programm.