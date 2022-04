FCSG-Stürmer Kwadwo Duah ist in der Form seines Lebens

Super League «Weil er alles hat – einen satten Schuss und eine saubere Ballkontrolle»: Der St.Galler Stürmer Kwadwo Duah ist in der Form seines Lebens Kein Spieler in der Super League traf in diesem Jahr häufiger als der 25-Jährige, der bei acht Rückrundentoren steht. Zuletzt war Kwadwo Duah auf der Pikettliste der Schweizer Nationalmannschaft vertreten. Bleibt er in St.Gallen? Renato Schatz Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kwadwo Duah ist in der Form seines Lebens. Der 25-Jährige erzielte acht seiner elf Saisontore in der Rückrunde. Bleibt er in St.Gallen? Bild: Michael Meienberger/Freshfocus

«Ein sehr guter Stürmer, der viele Tore geschossen hat», sagt Kwadwo Duah, über Charles Amoah, der vor 22 Jahren Meister und Torschützenkönig mit dem FC St.Gallen wurde. Duah ist bestens vertraut mit der grün-weissen Klubchronik.

Amoah gibt das Kompliment zurück, er findet Duah ebenfalls einen «sehr guten Stürmer». Erst sagt Amoah: «Weil er von überall schiesst.» Und später:

«Weil er alles hat: einen satten Schuss und eine saubere Ballkontrolle.»

Inzwischen hat Duah auch Tore. Acht sind es allein in der Rückrunde, keiner in der Super League traf in diesem Jahr häufiger. Verwertete Duah in der Hinrunde noch elf Prozent seiner Torchancen, sind es in der Rückserie bislang 43. Duah kam deshalb auf die Pikettliste der Schweizer Nationalmannschaft. Was ist passiert?

«Ich bin ruhiger, wenn ich Tore schiesse»

Schwierig zu erklären sei das, sagt Duah. «Wenn man als Stürmer einmal das Glück hat, dass Bälle reingehen, versucht man, sich das zu bewahren.» Wie er das so sagt, klingt es, als sei dieses Glück ein Geheimnis oder ein Schatz, dem man Sorge tragen, den man beschützen muss. Duahs Glück ist die Ruhe, er sagt:

«Wenn ich viele Tore geschossen habe, bin ich ruhiger, wenn ich auf das gegnerische Tor zulaufe.»

Je mehr Tore, je mehr Lärm und Aufregung um Duah herum, desto ruhiger ist er. Und vielleicht sind dann zwei Sekunden gefühlt plötzlich vier, und vielleicht verschafft das Duah die nötige Zeit, sich den Überblick zu verschaffen, um festzustellen, dass Luzerns Goalie eine eigenartige Bewegung macht und man ihn mit einem überraschenden Abschluss düpieren kann. So geschehen vor zwei Wochen beim 3:2-Sieg.

Peter Zeidler, Trainer im FC St.Gallen, sagt: «Duah ist fokussierter als früher, auch neben dem Platz.» Er versucht, sich das Glück zu bewahren, wobei es auch das Glück des Tüchtigen ist und keine Laune des Schicksals oder Zufall. Weil Duah, gerade in der Winterpause, viel an sich gearbeitet hat.

Kwadwo Duah bejubelt seinen Treffer zum 2:0 in Basel Anfang März. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Ein anderer Grund ist die Systemumstellung, die Zeidler vorgenommen hat. Neu agieren die St.Galler meist in einem 4-3-3, mit drei statt zwei Angreifern. «Das hat einen grossen Einfluss. Denn ich bin nun alleine in der Mitte und habe mehr Platz für meine Laufwege», sagt Duah. Mehr Platz, mehr Ruhe auch, weil Jérémy Guillemenot und Julian von Moos auf den Seiten stürmen und nicht direkt neben Duah.

Die Stärken des Trios kommen zum Tragen. Duah sagt: «Ich glaube, man merkt, dass wir uns sehr gut verstehen.» Das sieht freilich auch Zeidler, der in neun Rückrundenspielen nur gerade zwei verschiedene Stürmerkonstellationen verwendet hat: zweimal das Duo Guillemenot/Duah, siebenmal das Trio Guillemenot/Duah/von Moos. In der Hinserie experimentierte Zeidler häufiger. Sieben verschiedene Stürmerduos standen in der Startelf. Es lief nicht.

Duah ist bis 2023 in St.Gallen unter Vertrag

Das sorgte für Diskussionen, was auch der Position geschuldet ist. In einem Team sind meist die Offensivspieler die Stars. Stürmer veredeln oder verderben Spielzüge. Sie tragen den Zustand einer Mannschaft an die Oberfläche. Sind sie im Spiel, ist es die ganze Mannschaft. Und umgekehrt. Denn es sind meistens die Stürmer, die am Ende eines Angriffs stehen.

In St.Gallen aber stehen sie auch am Anfang, indem sie die gegnerischen Verteidiger früh anlaufen, unter Druck setzen, den Ball zu stehlen versuchen. Da passt es ganz gut, dass Duah zusammen mit Leonidas Stergiou der schnellste St.Galler ist. Wer gegen Duah spielt, hat kaum einmal Ruhe.

Nur ist gerade auch die Frage: Was ist St.Gallen für Duah? Anfang oder Ende? Der eigentlich im Sommer auslaufende Vertrag hat sich automatisch um ein Jahr verlängert, weil Duah eine gewisse Anzahl Spiele bestritten hat. Unterschreibt er in den nächsten Wochen kein neues Arbeitspapier, das über 2023 hinausgeht, hat der Klub nur noch im Sommer die Gelegenheit, mit Duah einen schönen Batzen zu verdienen. Der FC St.Gallen dürfte also kaum mit Duah in die neue Saison gehen, wenn dieser nicht verlängert. Ein Verbleib ist möglich, man befindet sich in Gesprächen.

Die Möglichkeit, für Ghana zu spielen

Duah sagt, er wolle noch nicht in die Zukunft blicken, sondern einfach das Vertrauen des Klubs zurückzahlen. St.Gallen ist ein besonderer Ort, das weiss auch Amoah, der am Telefon sagt: «Die Menschen in St.Gallen haben mir sehr geholfen, mich immer angefeuert. Ich kann nur sagen: Danke, Danke, Danke!»

Der mittlerweile 47-Jährige wohnt noch immer in Graz. Er ist 15-maliger ghanaischer Nationalspieler und spricht Duah anders aus als die meisten anderen. Er sagt: «Diah.» Amoah muss es wissen, Duah ist ein ghanaischer Name, die Eltern von Kwadwo stammen aus dem Land, für das er auch in der Nationalmannschaft spielen könnte. Der Verband hat Duah mehrfach kontaktiert, doch er lehnte ab.

«Mein grosser Traum ist es, für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen.»

Charles Amoah feiert den Meistertitel des FC St.Gallen im Jahr 2000. Archivbild: Michel Canonica

Diesem ist er mit seinen Leistungen zuletzt näher gekommen. Es gilt, weiterhin die Ruhe, seinen Schatz, zu bewahren. Dann wird Duah dereinst vielleicht ebenfalls für ein Highlight in der Klubchronik verantwortlich sein. Stichwort Cupsieg. Doch immer mit der Ruhe, zunächst steht heute Abend das Spiel in Sitten an. Ob Duah dabei ist, steht wegen einer Muskelverletzung noch nicht fest.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen