Super League Der St.Galler Neuzugang Isaac Schmidt: Am Anfang war eine Fantasie Am Sonntag, 14.15 Uhr, trifft St.Gallen auf Lausanne. Für den 21-Jährigen ist es ein Treffen mit der Vergangenheit.

Isaac Schmidt hat sich in den vergangenen Wochen in die Startelf der St.Galler gespielt. Bild: Michel Canonica

«Wir haben mit jedem Spieler eine Fantasie», sagt der St.Galler Trainer Peter Zeidler, als er am Rande der Pressekonferenz auf die Erwartungshaltung gegenüber Neuzugängen angesprochen wird. Die Fantasie, weiss der Duden, der Hohepriester der deutschen Sprache, ist die «Fähigkeit, sich etwas in Gedanken auszumalen».

Vielleicht malte sich Zeidler etwas aus, als er am 21. Juli 2020 das Challenge-League-Spiel zwischen Vaduz und Lausanne ansah. Ja, vielleicht fantasierte der Deutsche, dass Isaac Schmidt, der bei den Waadtländern im rechten Mittelfeld spielte, dereinst ein fantastischer Fussballer sein würde. Schmidt fiel Zeidler auf. 14 Monate später spielt Schmidt für den FC St.Gallen.

Er ist noch nicht fantastisch, aber inzwischen Stammspieler. Zuletzt stand der 21-Jährige dreimal en suite in der Startelf. «Ich habe das Gefühl, dass ich angekommen bin», sagt er. Zu Beginn der Saison schaffte es Schmidt nicht ins Aufgebot. Womöglich dauert das Ankommen etwas länger, wenn man das erste Mal weggeht. Er hat Lausanne bis zu seinem Wechsel im vergangenen Sommer nie verlassen. Schmidt:

«Ich bin es nicht gewohnt, weg von der Familie und den Freunden zu sein.»

Ronaldinho im Kopf und auch viel Schulstoff

Schmidt ist in Lausanne geboren, als Sohn einer Nigerianerin und eines deutsch-österreichischen Vaters. «Mein erstes Wort war nicht ‹Maman›, sondern ‹Ballon›.» Ball statt Mutter. Und das erste Idol: Ronaldinho. Schmidt machte bei einem Wettbewerb mit, im Slalom den Ball führen und mit den Füssen jonglieren. Der Preis: ein Trikot von Ronaldinho, dem genialischen Spielmacher von Barcelona, Weltfussballer 2004 und 2005. Schmidt: «Ich wollte gewinnen, konnte aber nicht gut genug jonglieren.» Also gewann er nicht. Als er nach Hause kam, begann er zu üben. «Weil ich beim nächsten Mal gewinnen wollte.»

Isaac Schmidt Bild: Michel Canonica

Und Schmidt wird besser. Gleichzeitig versucht er, die Matura zu machen. Weil Fussball manchmal auch Fantasie bleibt und nicht immer Realität wird. «Wenn ich nicht Fussballer geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich ein Informatik- oder Ingenieurstudium gemacht.» Doch Schmidt wird Fussballer.

Im Sommer 2020 debütiert er in der ersten Mannschaft von Lausanne-Sport. Da hat er bereits zwei Länderspiele für die Schweizer U20-Nationalmannschaft bestritten. In der folgenden Saison kommt er aber selten zum Einsatz, 140 Minuten insgesamt. Er sagt: «In Lausanne habe ich keine Chance bekommen, mich wirklich durchzusetzen.» Dass Lausanne mittlerweile als Ausbildungsverein für Nizza fungiert, verurteilt Schmidt nicht. Aber er sagt:

«Wenn viele Spieler aus Nizza kommen, ist es schwieriger, die Verbindung innerhalb des Teams herzustellen.»

Am Sonntag spielt Schmidt gegen seine ehemaligen Kollegen. «Mit Gabriel Bares bin ich aufgewachsen.» Alvyn Sanches und Cameron Puertas lebten im selben Quartier. Ein Treffen mit der Vergangenheit.

Schmidt wechselte den Klub und die Seite

Die Gegenwart heisst St.Gallen, wo er bereits 322 Einsatzminuten gesammelt hat. Schmidt findet den Klub «speziell». «Als wir mit Lausanne letzte Saison gegen den FC St.Gallen spielten, bewunderte ich sein Spiel. Das Pressing, die Kombinationen, der Schwung.» Vielleicht fantasierte er damals, einmal Teil davon zu sein. Das ist er nun. «Den St.Galler Fussball habe ich schnell begriffen», sagt er. Doch es sei eine Herausforderung, die Intensität 90 Minuten durchzuhalten. Schmidt läuft viel, weshalb er zuletzt häufig ausgewechselt wurde.

Vieles ist neu für Schmidt. Die Umgebung, klar, und auch die Sprache. Mit dem Arbeitgeber und der Stadt hat Schmidt auch auf dem Feld die Seiten gewechselt. In Lausanne spielte er noch auf der rechten Seite – und etwas weiter vorne. In St.Gallen wird er im linken Couloir eingesetzt und muss häufiger in der Defensive mithelfen. Auch in der Kabine ist Schmidt eine Hilfe. Zeidler lobt die «Soft-Faktoren» Schmidts. Er tut der Mannschaft gut. Schmidt sagt:

«Ich kann Mitspieler ermutigen, auch wenn ich selber nicht spiele. Ich kenne keine Eifersucht.»

Schmidt wohnt in Waldstatt. Er schätzt die Ruhe dort. Wenn er auf der Playstation Fifa spielt, ein Buch liest oder mit Freunden telefoniert, die er «natürlich vermisst». Er sagt aber auch: «Ich muss lernen, damit klarzukommen. Es ist wie eine Lehre.» Er sieht sich also noch in der Ausbildung. Wo ist Schmidt, wenn diese abgeschlossen ist? Ist er dann ein fantastischer Spieler? Zunächst wartet mit Lausanne die nächste Prüfung.