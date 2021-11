Super League Der FC St.Gallen schlug zuletzt den Titelhalter und den Titelanwärter – acht Gründe für den Aufschwung Bis vor kurzem steckten die Ostschweizer in der Krise. Nachdem der Klub eine Kurskorrektur vornahm, läuft es ihm wieder. Renato Schatz Jetzt kommentieren 08.11.2021, 20.21 Uhr

Vor gut einem Monat unterlag der FC St.Gallen mit 2:5 gegen die Grasshoppers. Sportchef Alain Sutter verkündete anschliessend, der Klub befände sich im Abstiegskampf. Seither gewann er vier von fünf Pflichtspielen – unter anderem gegen die Young Boys, den Meister, sowie den FC Basel, den Tabellenführer. Die Gründe für den Aufschwung sind mannigfaltig.

Keine Mannschaft sammelte in dieser Saison nach einem Rückstand weniger Punkte als der FC St.Gallen. Nämlich gar keinen. Wenn die Ostschweizer einmal hinten lagen, taten sie das auch bei Abpfiff. Sie verloren aber auch noch nie, wenn sie einmal in Führung lagen. Natürlich, das erste Tor ist immer wichtig. Aber es ist für den FC St.Gallen vielleicht noch ein bisschen wichtiger als für andere Mannschaften. Denn gegen den FC St.Gallen vorne sein, das heisst meistens auch: hinten sein. Die Gegner stehen dann tiefer, überlassen St.Gallen den Ball und sie auch ein wenig sich selbst. Das behagt ihnen nicht.

Denn der FC St.Gallen konnte kein Spiel gewinnen, in dem er mehr Ballbesitz hatte als sein Gegner, wenn er also das Spiel machen musste. YB als Titelhalter und Basel als Titelanwärter übernahmen diese Aufgabe gegen St.Gallen kraft ihrer Meisterschaftsansprüche. Mit fatalen Folgen. Als der FC Basel am Sonntag gegen die St.Galler unterlag, kamen zum ersten Mal in seiner inzwischen 26 Pflichtspiele langen Spielzeit weniger als 80 Prozent seiner Pässe an. Die Passgenauigkeit der Berner betrug in den beiden Spielen gegen St.Gallen 77 und 74 Prozent. So wenig wie gegen keine andere Mannschaft. Als Vergleich: Gegen Manchester United kam YB auf einen Wert von 86 Prozent. Wenn die St.Galler den Ball nicht in ihren Reihen haben, können sie ihn umso häufiger gewinnen.

Ballgewinne und Ballverluste, man kann sie manchmal hören. Wenn Ahs und Ohs von den Rängen kommen. Gegen die beiden Grossen, gegen Bern und Basel, wird besonders laut geaht und geoht, weil viele zusehen. Bisweilen scheint es, als sprinten die St.Galler noch ein wenig schneller, als springen sie noch ein wenig höher und als schiessen sie noch ein wenig schärfer, wenn viele zusehen, ahen und ohen. Nicht, dass sie ansonsten nicht motiviert wären. Doch die Zuschauer können ein Verstärker sein für den St.Galler Fussball, der an guten Tagen Rock ‘n’ Roll ist.

Er stand die letzten Jahre im FC St.Gallen unter Vertrag, aber kaum einmal in der Startelf: Musah Nuhu. Ein Kreuzbandriss setzte den Ghanaer lange ausser Gefecht. Danach war er nicht mehr der Alte. Bis jetzt. Nuhu stabilisierte die Abwehr in den vergangenen Partien. Dazu trägt wesentlich die Zahl 195 bei. So viele Zentimeter gross ist Nuhu. Und das ist allerhand, wenn man bedenkt, dass niemand so viele Gegentore nach Standards hinnehmen musste wie die St.Galler. Nuhu kann Abhilfe schaffen.

Es läuft die 20. Minute im St.-Jakob-Park in Basel. 45 Meter vor dem Tor nimmt Betim Fazliji einem Basler den Ball ab. Es ist nicht irgendein Basler, es ist Arthur Cabral. Einen Meter 86 gross, nicht ganz so breit, aber doch gut gebaut. Oder in anderen Worten: der derzeit beste Spieler der Super League. Fazliji, bisher meist Innenverteidiger, erobert also gegen Cabral den Ball. Der 22-Jährige könnte quer spielen. Er könnte sich auch umdrehen, einen Kameraden in der Verteidigung suchen und diesen anspielen, Safety First eben. Ja, all das hätte Fazliji tun können. Stattdessen läuft er in Richtung gegnerisches Tor, mit kurzen und schnellen Schritten.

Und während Fazliji den Ball eng führt, sieht er Kwadwo Duah, der sich von seinem Gegenspieler löst und in den Strafraum sprintet. Fazliji entgeht dieser Sprint nicht, er spielt Duah an. Es ist ein Pass mit dem Ideenreichtum eines kreativen Mittelfeldspielers. Doch es ist Fazliji, der über so lange Zeit Innenverteidiger war, der diesen Pass spielt. Dass er im zentralen Mittelfeld spielt, ist aus der Not geboren. Die Not gebärt dann und wann auch Schönes.

In eben dieser 20. Minuten leitete Duah den Ball weiter auf Thody Élie Youan, der inzwischen weniger Passgeber als vielmehr Passabnehmer ist. Als der Franzose im Spätsommer 2020 zum FC St.Gallen wechselte, wurde er zunächst als Stürmer eingesetzt, später dann aber als Mittelfeldspieler. Im Angriff scheint er besser aufgehoben. Dafür sprechen die Zahlen, Youan ist bester Torschütze der St.Galler. Und er ist der Spieler mit den zweitmeisten Dribblings in der Super League. Nur der Berner Nicolas Moumi Ngamaleu dribbelt häufiger hierzulande. Youan schafft es nicht immer an seinen Gegenspielern vorbei, im Vergleich deutlich seltener als andere Trickser in der Liga. Aber wenn der Franzose weiter vorne spielt, und das tut er wieder, steht nach dem nächsten Gegenspieler nicht mehr viel im Weg.

Sutter wies letzte Woche darauf hin, dass es für Neuzugänge in St.Gallen länger dauere, bis sie wirklich funktionierten. «Das hat mit unserer Art Fussball zu tun», sagte er. Es scheint, als verstehe etwa Isaac Schmidt, der im Sommer aus Lausanne kam, diese Art Fussball nun. Inzwischen funktioniert auch Salifou Diarrassouba, der dreimal von Anfang an spielen durfte.

Der St.Galler Trainer Peter Zeidler sprach schon vom «Glück des Tüchtigen», als seine Mannschaft Servette Mitte Oktober mit 2:1 bezwang. Er sagte es wieder, als St.Gallen dann gegen die Young Boys gewann. Vergangenen Sonntag hatte sein Klub wieder «das Glück des Tüchtigen». Alle drei Spiele hätten anders laufen können. Basel etwa traf dreimal die Torumrandung. Dass der FC St.Gallen trotzdem siegte, war verdient. Zahlen unterlegen den Eindruck.