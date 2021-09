Früh Rot, danach Systemausfall: Was der FCSG aus Genf mitnimmt

Super League 1:5-Niedergang in Genf: Das Leiden des FC St.Gallen oder wie es ist, wenn das System total ausfällt 1:5-Niedergang – nach Guillemenots frühem Rot erlebt der FC St.Gallen in Genf einen Nachmittag zum Vergessen. Doch es gibt auch Positives. Tatsächlich? Christian Brägger 13.09.2021, 05.00 Uhr

Untröstlich: Jérémy Guillemenot sieht nach einem überharten Einsteigen direkt Rot. Später entschuldigt sich der FCSG-Stürmer auf Instagram. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Um deutliche Worte war Lukas Görtler nicht verlegen. «Wenn du so schnell die rote Karte bekommst, dazu noch das frühe erste Gegentor nach einem Eckball, das gibt einen brutalen mentalen Knacks. Du nimmst dir so viel vor, willst hier in Genf ein Feuer abbrennen. Und dann kommt alles zusammen. Es ist ein Scheiss.»

Was hätte der Captain des FC St.Gallen die Dinge nach dem 1:5 beim Tabellendritten schönreden sollen, die nicht schönzureden sind. Jedenfalls waren seine Sätze bedeutend klarer als die Linie der Ostschweizer in den Minuten davor. Im Prinzip wäre damit alles gesagt von einer Partie, nach der man getrost denken kann: Schwamm drüber. Wenn man diesen Schwamm auch findet.

Auch der Captain weiss nicht zu überzeugen: Lukas Görtler, hier im Zweikampf mit Servettes Gaël Clichy. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Es gibt immer zwei Sichtweisen

Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Die eine, sie ist besonders getrübt und glänzt ganz und gar nicht. Als ob ein Gewitter aufziehen würde, und womöglich sogar länger über dem FC St.Gallen bleibt. Dabei schien in Genf doch die Sonne, aber eben, sie schien nicht lange für den Gast aus dem Osten der Schweiz. Um genau zu sein: nicht einmal drei Minuten. Weil bereits zu diesem Zeitpunkt der aus der Gegend stammende Jérémy Guillemenot nach einer harten Intervention gegen Sasso, bei welcher der Stürmer dem Verteidiger auf den Fuss trat, des Feldes verwiesen wurde.

Schiedsrichter Horisberger bestrafte die Aktion anfänglich mit Gelb, der Videoschiedsrichter reagierte – nach dem intensiven Studium der Fernsehbilder war die Angelegenheit offenbar auch für den Unparteiischen eindeutig. So musste St.Gallen in Genf diese schmerzliche Erfahrung machen: Wie sich Ausgangslagen in Sekundenbruchteilen verändern können.

In Unterzahl völlig überfordert

Guillemenot jedenfalls war untröstlich, unter Tränen verliess er den Rasen und die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler der Glaube an ein gutes Resultat. Mehr noch: Die zahlenmässige Veränderung der Kräfteverhältnisse führte in ihren Reihen zum temporären Systemausfall. Bis zur 26.Minute fielen sage und schreibe vier Gegentore, weil schlicht nichts mehr klappte, was dann schon ein Schlaglicht wirft: Diakité fälschte nach einem Eckball den Schuss von Clichy ab; Sauthier platzierte seinen Schuss ungehindert vom Sechzehner; Zigi patzte bei Cognats Abschluss; Stillhart verlor nach Stevanovics Hereingabe den Zweikampf gegen Rouiller.

Der Cheftrainer ist bedient: Die Espen zeigen in der ersten Halbzeit die wohl schlechteste Leistung unter Peter Zeidler überhaupt. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Später sagte der Innenverteidiger, der für den an einer Fussentzündung laborierenden Stergiou in die Startelf gekommen war:

«Wir standen in dieser Phase ganz schlecht, hatten überhaupt keinen Zugriff. Es ist ein Tag zum Vergessen.»

Selbstredend war auch Zeidler bedient:

«Wir waren unter Schock. So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Dass Youan vor der Pause der Ehrentreffer gelang, und die Servettiens im vierten statt im sechsten Gang reihenweise Chancen ausliessen und doch den fünften Treffer erzielten, spielte keine Rolle mehr. Das Torverhältnis hatte ohnehin gelitten, das fünfte sieglose Meisterschaftsspiel in Serie war unter diesen Voraussetzungen längst Tatsache. Auch waren die Abstimmungsprobleme in dieser ersten halben Stunde zu offensichtlich wie schädlich, der in dieser Phase fehlende Kampfeswille ebenfalls.

Lawrence Ati Zigi: Note 3. Zigi lässt sich beim 0:3 von Cognat in der nahen Ecke erwischen. Ist beim 0:4 nicht ohne Schuld, weil er falsch spekuliert. Basil Stillhart: Note 3. Für Stergiou in der Startformation. Verliert beim 0:4 und 1:5 die Zweikämpfe gegen Rouiller. Fabian Schubert: Note 2,5. Zwei Abschlüsse, davon einer ins Nirgendwo.

Ousmane Diakité: Note 3. Beginnt schlecht und fälscht den Schuss von Clichy zum 0:1 ab. Ein guter Kopfball, sonst tritt er kaum in Erscheinung.

Jérémy Guillemenot: Note 1. Guillemenot kommt aus Genf, und vielleicht ist er deswegen so übermotiviert. Wird nach drei Minuten des Feldes verwiesen, weil er beim Pressingversuch zu hart gegen Sasso einsteigt. Der 23-Jährige erweist damit den Grünweissen einen Bärendienst. Victor Ruiz: Note 3. Spielt oft zu kompliziert (Stichwort: Aussenristpässe), statt den einfachen Ball zu suchen. Kwadwo Duah: Note 2,5. Kommt für Schubert nach der Pause. Hat keine einzige Szene. Leonhard Münst: Keine Bewertung.

Euclides Cabral, Note: 3,5. Für «Lüchi» drin (65.). Bemüht. Lukas Görtler: Note 3. Schwacher Auftritt. Die Partie geht am Deutschen völlig vorbei. Thody Élie Youan: Note 3. Erzielt nach einem Missverständnis den Ehrentreffer. Arbeitet schlecht nach hinten und ist mitverantwortlich, dass die linke St. Galler Seite die schwache ist. Betim Fazliji: Note 3,5. Grundsätzlich solid, bringt aber ebenfalls keine Ruhe ins Spiel. Michael Kempter: Note 2. Überfordert: Kempter bekundet viel Mühe mit Stevanovic, der bei drei Genfer Toren beteiligt ist.

Boubacar Traore: Note 3. Ab Minute 46 für Kempter. Besser als sein Vorgänger, verliert vor dem 1:5 das Kopfballduell. Alessio Besio: Note: 3,5. Ersetzt für die zweite Halbzeit Youan. Zwei Abschlüsse. Nicolas Lüchinger: Note 3,5. Über seine Seite sind die Grenats nicht so aktiv – Normalform hat auch der Rheintaler nicht.



Natipause hat dem FCSG nicht gutgetan

Zudem musste ausdrücklich bejaht werden, dass dem FC St. Gallen die Nationalmannschaftspause nicht gutgetan hatte. In jedem Fall wird für ihn die Lage immer ungemütlicher auf dem achten Tabellenplatz nach einem Sechstel der Saison, und die nächsten Aufgaben in der Liga mit Basel und den Young Boys verheissen nichts Gutes. Es brechen schwierige, womöglich sogar komplizierte Zeiten an.

Blick nach unten – oder nach vorne: In der Meisterschaft warten mit dem FC Basel und den Berner Young Boys keine leichte Aufgaben auf den FC St.Gallen. Bild: Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Nur: Nach dem vierten Gegentreffer und den aufkommenden Zerfallserscheinungen ging es einzig um Schadensbegrenzung und darum, den verlorenen Zusammenhalt wiederzuentdecken, sich endlich solidarisch zu zeigen, die positive Körpersprache wiederzufinden, zu kämpfen, zu laufen. Und dies bringt dann eben doch die andere Seite der Medaille hervor. Sie glänzt ebenfalls nicht, aber sie lässt ein wenig hoffen. Zeidler sagte: «Immerhin haben wir das totale Debakel verhindert. Wir wollten uns nicht vorführen lassen, unser Gesicht wahren.»

Ein Mahnmal für die Zukunft

Bei einem 1:5 fällt dieses Urteil zwar schwer, aber irgendwie hatten sich die St.Galler dank der Rückbesinnung auf ihre Tugenden das Gesicht eben doch bewahrt. Kritik von den 300 mitgereisten Fans gab es jedenfalls keine, und mit etwas Glück und noch mehr Können hätte Diakité sogar früh in der zweiten Halbzeit das 2:4 erzielen können. Fairerweise muss man überdies konstatieren, dass St.Gallen ohne den Videoschiedsrichter gewiss eine andere Partie erlebt hätte und sich nicht mit den schlechtesten 26 Minuten unter Zeidler konfrontieren müsste. Und es spricht für den untröstlichen Guillemenot, dass er sich später via die sozialen Medien entschuldigte.

Zeidler sagte auch, dass er seine Mannschaft gerade jetzt in Genf neu kennen gelernt und Aufschlüsse gewonnen habe. Einer muss lauten: Selbst wenn man läuferisch dagegenhält, es reicht schlicht nicht, wenn nicht alle an einem Strick ziehen. Sie wollen diesen Auftritt schnell vergessen, wie die St.Galler mehrmals betonten. Sie sollten sich ihn dennoch als Mahnmal bewahren. Damit man Görtler etwas mehr Glauben schenken kann, wenn er sagt:

«Ich sehe trotzdem keinen Grund, weshalb wir den FC Basel nicht besiegen können.»