Der FCSG gewinnt mit 5:1 in Lausanne, Ausrufezeichen!

Super League Dank einem Wachstumsschub gewinnt der FC St.Gallen mit 5:1 in Lausanne, Ausrufezeichen! Die zahlreichen Wintertransfers von Sportchef Alain Sutter machen sich beim Rückrundenauftakt umgehend bezahlt. In dieser Verfassung sind die Ostschweizer kein Abstiegskandidat. Renato Schatz Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Fünfmal können die Ostschweizer im Stade de la Tuilière jubeln. Und dreimal ist ein Neuzugang Passgeber oder Torschütze. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 30. Januar 2022)

Damals, in der Schule, gab es diesen etwas schmächtigen, eher kleinen Jungen. Die meisten anderen in der Klasse waren grösser und stärker. Doch dann kamen die Sommerferien, fünf Wochen lang. Nach den Ferien balgten sich die Schüler wieder im Innenhof. Und staunten über den Jungen, der plötzlich grösser war, stärker auch, und die Stimme tiefer. Er hatte Muskeln, wo vorher keine waren. Er hatte einen Wachstumsschub.

Ein paar Wochen können viel sein. Auch im Fussball. Vielleicht staunte der FC Lausanne-Sport gestern Nachmittag wie die Klassenkameraden staunten, als sie den Jungen wiedersahen. Denn der FC St.Gallen war auf einmal grösser und stärker als noch vor ein paar Wochen, als er sich mit vier Niederlagen aus fünf Spielen, darunter einer 0:1-Heimniederlage gegen Lausanne, in die Ferien verabschiedet hatte. Nun hatte er plötzlich überdurchschnittliche Spieler, wo vorher keine waren.

Früher St.Galler Doppelschlag

Bereitete die ersten beiden Tore vor: Neuzugang Alexandre Jankewitz. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Matej Maglica, Jordi Quintillà, Alexandre Jankewitz und Julian von Moos, die vier Neuzugänge, die in der Startelf standen, liessen die St.Galler schon früh im Spiel wachsen. Jankewitz spielte den Ball nach einer Viertelstunde auf Kwadwo Duah, der ins kurze Eck traf. Zu jenem Zeitpunkt hätten die St.Galler schon 3:0 führen müssen. Doch Duah vergab genauso alleine vor dem Lausanner Goalie Mory Diaw wie Jérémy Guillemenot, der den Ball kläglich zu lupfen versuchte. Also ging Peter Zeidler, der Lehrer, in die Knie vor lauter Verzweiflung. Aber die beiden Fehlschüsse sollten nicht mehr als jugendlicher Leichtsinn gewesen sein.

Denn zwei Minuten nach Duahs Treffer legte Lukas Görtler nach, mit einem schönen Volleyschuss. Wieder hatte Jankewitz vorgelegt. Görtler ist auch nach Quintillàs Rückkehr noch Captain und Klassensprecher dieses am gestrigen Nachmittag fliegenden Klassenzimmers. Sein Rucksack ist nun leichter als vorher. Ein Teil der Last, die Görtler in der Hinrunde schulterte, trägt nun wieder Quintillà, der gestern voranging, die meisten Bälle aller Spieler eroberte, Vorbild war.

Mit Jordi Quintillà ist es ein anderer FC St.Gallen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Zwölf zu drei Torschüsse für St.Gallen besagte die Statistik bei Halbzeit. Nur ist Fussball, entgegen dem Erachten der Trainerlegende Ottmar Hitzfeld, keine Mathematik. Denn Lausanne verkürzte in der 42. Minute: Rodrigo Pollero erzielte per Kopf den Anschlusstreffer. Patrick Sutter hatte zuvor Toichi Suzuki, den Flankengeber, aus den Augen verloren.

Wilde Minuten nach der Pause

In der Retrospektive waren diese Minuten, in denen St.Gallen den Faden verlor, nicht mehr als eine pubertäre Stimmungsschwankung. Denn vier Minuten nach der Pause flog der Waadtländer Jean N’Guessan mit einer umstrittenen zweiten gelben Karte vom Platz und weitere drei Minuten später der Ball ein drittes Mal ins Tor. Guillemenot verwertete den Querpass Görtlers aus kurzer Distanz.

Matej Maglica konnte bei seinem Pflichtspieldébut überzeugen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Zum St.Galler Wachstum gehörte auch, dass die Bank mit Víctor Ruiz, Bastien Toma oder Thody Élie Youan hervorragend besetzt war. Toma und Youan kamen nach einer Stunde ins Spiel, das sich auch wegen der Wechsel veränderte. Weil Jankewitz raus musste und Maglica fortan linker Verteidiger spielte, fehlte den St.Gallern im Zentrum dann und wann etwas Präsenz. Diese hat Maglica fraglos. Allein schon kraft seiner 196 Zentimeter Körpergrösse, die dem Team hinten und vorne gut taten. Doch der 23-Jährige verfügt auch über einen soliden ersten Pass und eine Kompromisslosigkeit im Zweikampf, die vor allem Innenverteidigern alter Schule eigen ist. Heute wollen die meisten jungen Menschen wie Erling Haaland oder Kylian Mbappé sein. Dabei ist es auch schön, Abwehrspieler zu sein. Man musste gestern nur Matej Maglica bei der Arbeit zusehen.

Und doch hinterliess auch Toma bereits Spuren, vor allem auf der Anzeigetafel. In der 92.Minute sorgte er mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. Zeidler jubelte derart ausgelassen, dass er sich am Finger verletzte. Also wurde der Deutsche verarztet. Sie standen um ihn herum, bandagierten den lädierten Finger. Und während all dies am Spielfeldrand passierte, dort, wo die ausgewechselten und nicht eingesetzten Spieler geschlossen nebeneinander standen, als stünde der Cupsieg Sekunden bevor, bekamen die St.Galler einen Penalty zugesprochen. Duah traf im zweiten Versuch. 5:1, Ausrufezeichen!

Die St.Galler Spieler lassen sich nach dem Spiel vom mitgereisten Anhang feiern. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Mit diesem Sieg haben die St.Galler nun sieben Punkte Vorsprung auf den Barragerang und deren acht auf Luzern, das gegen Basel verlor und nach wie vor Letzter ist. Mit diesem Sieg setzen sie aber auch ein Zeichen. Man wird sich etwas weniger gerne mit ihnen balgen, im Innenraum des Stadions. Denn sie sind jetzt grösser und stärker. Und in dieser Verfassung kein Abstiegskandidat. Nur müssen die St.Galler nun lernen, mit dieser neuen Kraft umzugehen, sie richtig einzusetzen, zu dosieren, je nach Gegner. Am nächsten Sonntag heisst er YB. Um halb fünf am Abend klingelt dann die Schulglocke.

