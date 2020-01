Stürmerfoul, Schrittfehler, gelbe, rote oder blaue Karte? Handball kurz erklärt Wann gibt es Siebenmeter? Warum stehen plötzlich sieben statt sechs Feldspieler auf der Platte? Wofür gibt es eine Zweiminutenstrafe? Darf man unbegrenzt Spieler wechseln? Und was hat es mit der blauen Karte auf sich? Vor dem EM-Auftakt der Schweiz liefern wir die wichtigsten Antworten. François Schmid-Bechtel 09.01.2020, 16.00 Uhr

«Der Gegenspieler hat geklammert, das ist ein Siebenmeter.» Das - oder Ähnliches - will Alen Milosevic hier dem Schiedsrichter sagen. Freshfoucs / Marc Schumacher

Wer spielt eigentlich?

Ein Torhüter und sechs Feldspieler, das ist die Grundformation. Im Angriff formieren sich die Team in einem Halbkreis. Rechter Flügel, rechter Rückraum, Rückraum Mitte, linker Rückraum, linker Flügel und direkt am Kreis der Kreisläufer. Jeder von ihnen erzielt die Tore anders: Die Distanzschützen, meist über 190 cm gross, spielen im Rückraum. Die kleineren, wendigen Spieler mit den schnellen Beinen besetzen die Flügelpositionen. Und die kräftigsten, die auch als Schwinger eine gute Figur abgeben würden, rackern sich am Kreis ab. In der Abwehr gibt es verschiedene Formationen: alle rund um den Kreis (6:0-System), mit einem vorgezogenen Spieler (5:1), mit zwei (4:2) oder in einer Art Tannenbaum (3:2:1).