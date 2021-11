Das Heimspiel des FC Wil gegen Aarau im Livestream

Stream Exklusiv: Das Heimspiel des FC Wil gegen Aarau in unserem Livestream Die Spannung ist gross, wenn der FC Wil am kommenden Samstag ab 18 Uhr den FC Aarau empfängt. Selten war es in der Challenge League so eng. Und selten war der FC Wil in den vergangenen Jahren der Spitze so nahe. Wir zeigen das Spiel gegen Aarau am Samstagabend für Abonnenten im exklusiven Livestream. Ralf Streule Jetzt kommentieren 22.11.2021, 17.50 Uhr

Wils Valon Fazliu jubelt nach seinem Tor zum 1:2 gegen den FC Vaduz. Bild: Michael Zanghellini

Wenn der FC Wil am kommenden Samstag ab 18 Uhr den FC Aarau empfängt, kann man schon fast von einem Spitzenspiel reden – wobei dieses Prädikat derzeit fast auf jede Partie der Liga zutrifft. Denn es sind aufregende Zeiten in der Challenge League: Der FC Winterthur auf Platz eins liegt nur sechs Punkte vor dem Tabellen-Achten Yverdon. So offen ist der Ausgang der Saison normalerweise nur zu Beginn des Fussballjahrs.

Wil nimmt den Schwung mit aus vier Partien ohne Niederlage. Das 3:3 gegen Schaffhausen sowie die Siege gegen Xamax, Kriens und Vaduz geben Mumm für weitere Taten. Auch die Tatsache, dass nach dem Abgang von Trainer Alex Frei kein Bruch im Spiel der Ostschweizer sichtbar war am vergangenen Samstag im Spiel gegen Vaduz, gibt den Wilern ein gutes Gefühl. «Demütig bleiben und weiter arbeiten» will der neue Trainer Brunello Iacopetta - der Blick auf den nur drei Punkte entfernten Barrageplatz soll also nicht im Zentrum stehen. Iacopetta weiss, dass die Wiler beim 2:1 gegen Vaduz vor allem dank der grösseren Effizienz erfolgreich waren. Seine Umstellung auf ein 4-3-3 zeigte aber, dass er nicht nur Verwalter von Freis Ideen sein will.

Der FC Aarau hingegen kam in den vergangenen fünf Partien nur gerade zu drei Punkten, die er sich im Spiel gegen Yverdon holte. Am vergangenen Wochenende verloren die Aargauer bei Schaffhausen trotz 50 Minuten numerischer Überlegenheit mit 0:2.

Verfolgen Sie die Partie zwischen Wil und dem FC Aarau hier im exklusiven Livestream - los gehts am Samstag, 27. November, um 18.00 Uhr*:

