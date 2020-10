St.Otmars Sportchef Dittert : «In diesem Punkt sind uns die Topteams noch voraus.» – mit Pfadi Winterthur wartet der nächste Prüfstein auf die St.Galler Handballer Am Mittwoch empfangen St.Otmars NLA-Handballer in der Kreuzbleiche Pfadi Winterthur. Es ist das zweite von drei Spielen gegen die drei besten Teams der Liga. «Danach sehen wir, wo wir stehen», sagt Sportchef Andy Dittert. Ives Bruggmann 06.10.2020, 12.36 Uhr

Rares Jurca kehrt gegen Pfadi Winterthur zurück ins Kader St.Otmars.

Benjamin Manser

Die Personalsituation bei St.Otmar entspannt sich langsam aber sicher. Mit Frédéric Wüstner kehrt der Abwehrpatron am Mittwoch wieder in das Kader der St.Galler zurück. Nach einer Kopfverletzung liessen sich sowohl der Spieler als auch der Verein genügend Zeit für die Rückkehr. Offen ist, wie lange Wüstner die Mannschaft gegen Pfadi Winterthur unterstützen kann. Sportchef und Co-Trainer Andy Dittert sagt:

«Im Training war er zu 100 Prozent da. Das ergibt für uns wieder einige Varianten und bringt uns Entlastung.»

St.Otmars Sportchef und Co-Trainer Andy Dittert. Benjamin Manser

Ebenfalls wieder einsatzbereit wird der Linkshänder Rares Jurca sein. Er fehlte gegen Schaffhausen krankheitsbedingt. Damit verbleibt nur noch ein Name auf der Verletztenliste: Benjamin Geisser. Doch auch mit der Rückkehr des Kreisläufers ist nach einer Zerrung des Kreuzbandes in Kürze zu rechnen.

Pfadi als Vorbild für St.Otmar

Der Gegner vom Mittwoch erwies sich in den vergangenen knapp drei Jahren als Angstgegner. Doch die letzte Begegnung im Februar dieses Jahres entschied St.Otmar – nach zuvor zehn sieglosen Partien in Folge – mit 27:24 für sich. Damit beendeten die St.Galler die Negativserie. Dennoch sagt Dittert: «Vor Pfadi muss man Respekt haben. Sie spielen einen extremen Tempohandball, beispielsweise über die schnelle Mitte nach Gegentoren.» Auch Spielgestalter Kevin Jud lasse den Ball in hohem Tempo zirkulieren. «Da werden wir in der Defensive gefordert sein.»

Was dem Sportchef aber deutlich mehr imponiert, ist das Auftreten der Winterthurer. «In Sachen Kampf und Leidenschaft bringen sie immer

100 Prozent. Da müssen wir auch hinkommen.» Dittert ist überzeugt vom Potenzial, das in St.Otmars Mannschaft steckt:

«Ich glaube daran, dass wir ein Spitzenteam sein können. Aber dafür müssen wir in jedem Training und in jedem Spiel die maximale Leidenschaft und Kampfkraft an den Tag legen.»

Rückschlag gegen Basel

Einen Dämpfer gab es in dieser Hinsicht im Heimspiel gegen den RTV Basel. Trainer und Sportchef waren mit dem teils nachlässigen Auftreten der Spieler nicht einverstanden. Gegen die Kadetten Schaffhausen zeigten die St.Galler in dieser Hinsicht aber eine Reaktion. «Das muss unser Standard sein», sagt Dittert. Speziell in Heimspielen erhofft sich der Österreicher in Zukunft einiges:

«In der Kreuzbleiche muss jedes Tor weh tun. Wir wollen nicht unfair, aber hart agieren in der Defensive.»