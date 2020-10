Ein paar Schwächephasen zu viel – St.Otmars Handballer fordern Schaffhausen trotz einiger Ausfälle, stehen am Ende aber mit leeren Händen da Die dezimierten St.Galler NLA-Handballer verlieren in Schaffhausen 25:31 (11:14). Damit fallen sie in der Tabelle auf Rang fünf zurück. Fehlerketten verhindern einen Erfolg des Auswärtsteams. Ives Bruggmann aus Schaffhausen 05.10.2020, 05.00 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic erzielt sechs Treffer in Schaffhausen.

Benjamin Manser

Die Kadetten Schaffhausen marschierten die gesamte Partie vorneweg. Nur dreimal schafften es die Gäste aus St.Gallen nach dem 0:0, den Spielstand ausgeglichen zu gestalten. Das letzte Mal beim 7:7 in der 18.Minute. So gesehen lag der Sieg für St.Otmars Handballer eigentlich nie in Reichweite, auch wenn das Endergebnis von 31:25 für Schaffhausen etwas gar deutlich ausfiel.

St.Otmar, das mit den verletzten Frédéric Wüstner und Benjamin Geisser sowie dem kranken Rares Jurca auf drei wichtige Stützen verzichten musste, wehrte sich gegen den hart an der Grenze des Legalen agierenden Ligakrösus mit aller Kraft. Dass die St.Galler in der Endabrechnung aber zwei Zweiminutenstrafen mehr in Kauf nehmen mussten, wollte nicht so ganz ins Bild passen. Das Team von Trainer Zoltan Cordas liess sich aber weder von der (über-)harten Gangart der Schaffhauser noch vom stetigen Rückstand entmutigen.

Auf Zwischensprint folgt Schwächephase

Die St.Galler brachten sich aber immer wieder selbst um den Lohn ihrer Bemühungen. Jedes Mal, wenn sie das Resultat einigermassen ausgeglichen gestalten konnten, folgte eine Schwächephase. So beispielsweise nach Severin Kaisers Tor zum 7:7. Drei Fehlwürfe, eine Zweiminutenstrafe und einen technischen Fehler produzierten die Gäste nacheinander. Nach dem 7:11 war die zwischenzeitliche Euphorie bereits wieder verflogen. Oder beim Stand von 20:22 in der 49. Minute: St.Otmars Trainer Cordas nahm sogar ein Time-out. Ohne Erfolg, denn Andrija Pendics Pass auf den Flügel wurde abgefangen und Schaffhausen erzielte im Gegenstoss das 23:20. Erneut folgte eine Fehlerkette mit einer weiteren Zeitstrafe und einem vergebenen Penalty.

Severin Kaiser blieb ohne Fehlwurf. Ralph Ribi

Fürs Mithalten gibt es keine Punkte

So steht St.Otmar am Ende mit leeren Händen da. Die Gewissheit, sich gegen ein Topteam zeitweise auf Augenhöhe zu bewegen, ist zwar etwas wert, jedoch gibt es dafür keine Punkte. «Wir haben gut mitgehalten», sagte Kaiser bezeichnenderweise. Die Leistung des 26-jährigen linken Flügels St.Otmars war tadellos. Er traf in der Offensive jeden seiner sechs Würfe und verhielt sich in der Rückwärtsbewegung vorbildlich. Insgesamt gelang es den St. Gallern so immer wieder, das Tempospiel der Schaffhauser zu unterbinden. Viele einfache Tore gestand man dem Heimteam nicht zu. Zeit zum Durchschnaufen bleibt St.Otmar kaum. Am Mittwoch kommt Pfadi Winterthur in die Kreuzbleiche. Cordas: «Das wird für uns erneut ein enormer Kraftakt.»

Telegramm

Kadetten Schaffhausen – St.Otmar 31:25 (14:11)

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Schaffhausen, 7-mal 2 Minuten gegen St. Otmar.

Kadetten SH: Pilipovic (6 Paraden)/Biosca (2); Zehnder, Csaszar (2), Schmidt (1), Schopper (1), Novak, Teubert, Gerbl (4), L. Maros (7), Schelker (4), Frimmel (7/5), Tominec (1), Herburger (4).

St.Otmar: Bringolf (5 Paraden/1 Tor)/Kindler; Hörler, Fricker (1), Gwerder, Pendic (6), Bamert, Jurilj (1), Haas, Wetzel (4), Kaiser (6), F. Maros (5), Höning (1).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Geisser, Wüstner (beide verletzt) und Jurca (krank).