St.Otmars Handballer vor dem Spitzenspiel bei den Kadetten Schaffhausen: Wer erzielt die Tore aus der Distanz? Am Samstag um 19 Uhr gastieren die St.Galler NLA-Handballer beim Serienmeister und aktuellen Tabellenzweiten in Schaffhausen. Dominik Jurilj kehrt wieder zurück. Die Frage ist, wie sehr der wurfgewaltige Rückraumspieler der Mannschaft bereits helfen kann. Ives Bruggmann 02.10.2020, 12.25 Uhr

Dominik Jurilj bringt mit seiner Wurfgewalt eine wichtige Komponente in das Spiel St.Otmars. Benjamin Manser

Das anstehende Programm für St.Otmars Handballer ist ebenso attraktiv wie herausfordernd: In den kommenden drei Partien warten die Topteams Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur und Kriens-Luzern auf die St.Galler. Trainer Zoltan Cordas sagt:

«In diesen drei Spielen sind wir nicht der Favorit. Wir haben also keinen zusätzlichen Druck. Im Gegenteil: Wir dürfen überraschen.»

Die Personalsituation hat sich vor dem Topspiel in Schaffhausen am Samstag nur wenig entschärft. Die beiden Kreisläufer Frédéric Wüstner und Benjamin Geisser fallen weiterhin aus. Cordas hofft, dass sie in den kommenden zehn Tagen wieder einsteigen können. Zudem ist für die Partie in Schaffhausen der Linkshänder Rares Jurca fraglich.

Jurilj ist zurück, doch wie fit ist er?

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Benjamin Manser

Zurückgemeldet hat sich in dieser Woche Dominik Jurilj. Der exzellente Distanzschütze wäre gerade im Spiel gegen die Kadetten eine wichtige Stütze mit seinen Qualitäten. Die Frage ist, in welcher Verfassung er sein wird. Gegen Bern fiel er nach einem Foul auf den Kopf und musste daraufhin eine Woche pausieren. Trainer Cordas sagt aber:

«Er will uns unbedingt helfen.»

Ohne Frage böte Jurilj dem Trainer einige taktische Möglichkeiten. Im Spiel gegen Basel tat sich St.Otmar aus der Distanz bekanntlich schwer. Zudem schafft Jurilj durch die Gefahr, die er ausstrahlt, Platz für die anderen Mitspieler.

Die Überraschung ermöglichen

Trotz des dezimierten Kaders glaubt der Trainer an die Chance in Schaffhausen. Die Kadetten befänden sich in einem Umbruch mit einem neuen Trainer, so Cordas. Zudem verloren sie zuletzt deutlich gegen Kriens-Luzern und offenbarten dabei einige Probleme. Cordas: «Ich erwarte von meiner Mannschaft Bereitschaft, Leidenschaft und taktische Cleverness.» Dann sei eine Überraschung möglich. Im Vornherein gebe er ohnehin nie eine Partie verloren. Das Ziel müsse immer der Sieg sein, sagt Cordas. Und:

«Auch wenn wir in 100 Spielen 99 Mal gegen Schaffhausen verlieren. Warum sollte am Samstag nicht das 100. Mal sein?»