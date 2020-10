St.Otmars Handballer verlieren bei den Kadetten Schaffhausen deutlich – gegen den neuen Leader lagen die St.Galler beinahe das ganze Spiel im Rückstand 25:31 (11:14) verlieren die NLA-Handballer beim Serienmeister in Schaffhausen. Das Verdikt ist zwar deutlich, doch die St.Galler hielten lange mit und liessen sich erst am Ende abschütteln. Ives Bruggmann 03.10.2020, 21.36 Uhr

Tobias Wetzel setzte sich gegen die Schaffhauser Defensive mehrmals durch und erzielte vier Treffer.

St.Otmar spielte eine ordentliche Partie in Schaffhausen, liess sich bis zum Schluss nie entscheidend distanzieren und bewies sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, dass es mit einem Topteam durchaus mithalten kann. Doch am Ende steht das eindeutige Resultat: 31:25 für Schaffhausen. Für einen Sieg beim neuen Leader fehlte dem Team von St.Otmar einiges.

St.Otmars Schwächephasen

Nur viermal stand die Partie unentschieden: 0:0, 1:1, 2:2 und 7:7. Die restliche Zeit des Spiels lagen die Kadetten stets in Führung. Bezeichnend für die St.Galler: Schafften sie einmal den Anschluss, verpassten sie es, nachzulegen. In diesen Phasen unterliefen ihnen zu viele Eigenfehler. So beispielsweise nach Severin Kaisers Tor zum 7:7 in der 18. Minute. Es folgten drei Fehlwürfe, eine Zweiminutenstrafe und ein technischer Fehler. Nach dem 7:11 war die zwischenzeitliche Euphorie bereits wieder verflogen.

Auch Schaffhausen hinterliess keinen unwiderstehlichen Eindruck. Nur die fehlerhaften Phasen dauerten bei den Kadetten jeweils deutlich weniger lange. Die St.Galler betrieben einen grossen Aufwand, um den Anschluss in der zweiten Halbzeit wieder herzustellen. Beim Stand von 20:22 nahm St.Otmars Trainer Zoltan Cordas ein Time-out. Ohne Erfolg: Andrija Pendics Pass auf den Flügel wurde abgefangen und Schaffhausen erzielte im Gegenstoss das 23:20. Erneut folgte eine St.Galler Schwächephase mit einer weiteren Zeitstrafe und einem vergebenen Penalty.

Die St.Galler fallen in der Tabelle zurück

Am Ende riskierte St.Otmar nochmals alles und lief so endgültig ins Verderben. Innert weniger Minuten bauten die Gastgeber den Vorsprung vorentscheidend aus. Das Endergebnis von 31:25 für Schaffhausen wirkt sich für die beiden Teams in der Tabelle aus. Während St.Otmar vom dritten auf den fünften Rang zurückfällt, springt Schaffhausen vom zweiten auf den ersten Platz.

Am Mittwoch folgt für St.Otmar gleich der nächste Prüfstein. Im Heimspiel erwarten die St.Galler Pfadi Winterthur, das den bisherigen Leader Kriens-Luzern bezwang.