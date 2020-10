St.Otmars Handballer starten die Aargauer Wochen im Cup bei Möhlin – Trainer Zoltan Cordas: «Ich will mich nicht blamieren» Im Achtelfinal des Cups tritt St.Otmar am Mittwoch beim TV Möhlin aus der NLB an. Für St.Gallens Trainer Zoltan Cordas ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Ives Bruggmann 13.10.2020, 12.35 Uhr

St.Otmars Rückraumspieler Filip Maros wird in der Partie gegen Pfadi Winterthur gestoppt. Michel Canonica

Insgesamt zwölf Jahre verbrachte St.Otmars Zoltan Cordas als Handballtrainer im Kanton Aargau – zwei Jahre beim TV Suhr, sieben Jahre beim TV Endingen und drei Jahre beim TV Möhlin. «Es war eine wunderschöne Zeit», sagt Cordas. Der heute 57-jährige Handballlehrer hat im Aargau vor allem durch seine exzellente Nachwuchsförderung Spuren hinterlassen. Cordas:

«Ich denke, dass ich nachhaltig gearbeitet habe und nirgendwo verbrannte Erde hinterlassen habe.»

Natürlich wolle er auch bei St.Otmar einen ähnliche Ziele verfolgen. «Aus meiner Sicht sind wir auf einem guten Weg. Wichtig ist dabei, dass die jungen Spieler auch wollen. Denn nur mit harter Arbeit erzielen wir Fortschritte.»

Der Sieg steht an erster Stelle

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Nik Roth

In Möhlin kennt Cordas viele Leute. «Deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns nicht blamieren.» Der Sieg stehe an erster Stelle, alles andere komme danach. Mit gemischten Gefühlen denkt Cordas an die letzte Cuprunde bei den Kadetten Espoirs zurück. Nur mit Mühe setzte sich St.Otmar gegen die Talente aus der NLB durch. «Das möchte ich nicht wiederholen.» Immerhin winke der Einzug unter die besten Acht im Cup.

Gleichwohl hofft Cordas, dass er am Mittwoch in Möhlin dem einen oder anderen Handballer ein paar Spielminuten bieten kann. «Es soll auch eine Bewährungschance für einige sein. In solchen Partien kann man sich die nötige Spielhärte zulegen.» Das Kader ist seit kurzem komplett. In Möhlin fraglich sind Rares Jurca und Frédérich Wüstner. Bei beiden handelt es sich aber nur um kleinere Blessuren.

Möhlin, in der NLB auf Platz neun, sei keinesfalls zu unterschätzen, so Cordas.

«Sie haben ein paar gute Spieler. Wir müssen uns von Anfang an unser Spiel aufzwingen.»

Nach der Partie in Möhlin geht es für St.Otmar am Sonntag weiter mit dem nächsten Aargauer Gegner. Der TV Endingen ist dann zu Gast in der Kreuzbleiche. Eine Woche später wiederum folgt der Abschluss der drei Aargauer Spiele St.Otmars mit der Partie bei Suhr Aarau.