St.Otmars Goalie Aurel Bringolf über die Erfahrungen in der Nationalmannschafts-Blase: Abgeschottet von der Aussenwelt Der Schweizer Nationalgoalie absolvierte zuletzt zwei Länderspiele – unter speziellen Voraussetzungen. Ives Bruggmann 14.11.2020, 05.00 Uhr

Aurel Bringolf (Mitte) steht im Tor der Schweiz gegen Nordmazedonien. Bild: Keystone

Die Nationalmannschaft der Schweizer Handballer bewegte sich während rund einer Woche in einer Blase – ohne Kontakt zur Aussenwelt. Die EM-Qualifikationspartien in Dänemark und gegen Nordmazedonien in Schaffhausen wurden unter verschärften Coronamassnahmen durchgeführt. «Die Umstände waren schon sehr speziell», sagt Aurel Bringolf.

Schon bei der Ankunft absolvierten die Handballer einen Schnelltest sowie einen PCR-Test. Daraufhin mussten sich Kreisläufer Alen Milosevic und Goalie Nikola Portner aufgrund eines positiven Resultats in Quarantäne begeben. Weil in der Zwischenzeit mehrere Coronafälle bei Pfadi Winterthur gemeldet wurden, mussten die Schweizer Handballer vor der Reise nach Dänemark einen zweiten PCR-Test durchführen – allesamt mit negativem Bescheid. Die erste Partie in Aarhus fand deshalb mit einem Tag Verspätung statt, dennoch sagt Bringolf:

«Es war im Interesse von allen, zu spielen.»

Zwischen Schlafzimmer und Trainingshalle

In Schaffhausen war die Nationalmannschaft komplett abgeschottet von der Aussenwelt. Sie bewegte sich nur zwischen Halle und Schlafzimmer, die sich im selben Komplex befinden. «Wir gingen zweimal im angrenzenden Wald spazieren. Das war alles», sagt Bringolf. Die Reise ins dänische Aarhus wurde eigens mittels Charterflug absolviert, um jegliche Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden.

Für den 33-jährigen Zürcher änderten sich die Voraussetzungen durch den Ausfall Portners ebenfalls. «Für mich war klar, dass ich in Dänemark die Nummer eins bin.» Doch aus der Ruhe liess er sich deshalb nicht bringen. «Ich kenne die Situation aus dem Verein und habe probiert, zur Stelle zu sein.» Dies gelang dem 1,90 m grossen Goalie gegen Dänemark mit neun Paraden ordentlich. «Ich sehe immer Sachen, die ich besser machen kann.» Der mittlerweile 71-fache Nationalspieler ist sich aber auch bewusst, dass auf internationalem Niveau alles «schneller und präziser» abläuft, wenn Spitzenathleten wie der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen oder Rasmus Lauge gegenüberstehen.

«Ich erstarre nicht in Ehrfurcht. Ich freue mich, gegen solche Namen zu spielen.»

Gegen das Weltklasseteam war für die Schweiz nichts zu holen, in der zweiten Halbzeit tankte das Team um Andy Schmid immerhin noch Selbstvertrauen für die Partie gegen Nordmazedonien. Im wichtigen Spiel im Kampf um Platz zwei vom vergangenen Samstag verpasste die Schweiz den angestrebten Sieg. «Was wir uns vorgenommen haben, hat nicht geklappt», sagt Bringolf, der gegen Nordmazedonien mit fünf Paraden ebenfalls nicht seinen besten Tag erwischte. Das Ziel der Schweizer bleibt trotz der erschwerten Ausgangslage Platz zwei, der für die EM-Qualifikation reichen würde. «Das ist unser Anspruch.»

Die Defensive hat sich gesteigert

Nach dem Zusammenzug mit der Nationalmannschaft kehrte Bringolf bereits am Sonntag in den Ligaalltag mit St.Otmar zurück. Trainer Zoltan Cordas schonte seinen Stammgoalie jedoch im Nachholspiel gegen Endingen. Am Mittwoch zeigte Bringolf gegen Wacker Thun bereits wieder zwölf Paraden. Das Zusammenspiel mit der Verteidigung funktioniert in dieser Saison besser als in der Vergangenheit. «Es fühlt sich sehr gut an», sagt Bringolf. Das Grundniveau der Defensive sei hoch. «Wir haben Spass am Decken, agieren offensiver und aggressiver.»

Am Samstag ist beim Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellensechsten BSV Bern und dem Fünften St.Otmar «ganz klar der Sieg das Ziel», so Bringolf. «Es wird spannend zu sehen, wer auftaucht.» Das ist die neue Realität im Schweizer Handball in Zeiten von Schnelltests vor jeder Partie.