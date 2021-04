STILLSTAND Für Veloprofis der World Tour gibt es Rennen – für den Nachwuchs sieht es jedoch düster aus «Jeder junge Profi braucht Rennen, um sich weiterzuentwickeln», sagt der 21-jährige Thurgauer Alex Vogel. Aber es hagelte Absagen. Daniel Good 23.04.2021, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jungprofi Alex Vogel aus Wittenwil Bild: Benjamin Manser

Alex Vogel muss gut sein. Er ist regelmässig Trainingspartner von Stefan Bissegger, des bis anhin besten Schweizer Veloprofis in dieser Saison. Manchmal machen sie ernst im Training und spurten auf eine Ortstafel los.

Genügend Rennen: World-Tour-Profi Stefan Bissegger an der Spitze der Flandern-Rundfahrt. Bild: Nico Vereecken/Freshfocus

Fast alle für den April vorgesehenen Wettkämpfe wurden abgesagt.

Bissegger erhält als Mitglied einer Mannschaft der World Tour genügend Wettkampfpraxis. Aber Vogel fehlen wegen der Coronapandemie die Strassenrennen. Fast alle für den April vorgesehenen Wettkämpfe wurden abgesagt.

«Jeder junge Profi braucht Rennen, um sich weiterzuentwickeln», sagt der 21-jährige Vogel. Und:

«Es reicht nicht, immer nur zu trainieren. In den Wettkämpfen kommt es zu ganz anderen Belastungen.»

2020 gewinnt Alex Vogel EM-Silber Bild: PD

Vogel ist gut. Bis jetzt vor allem auf der Bahn. Im vergangenen Jahr gewann er an der U23-EM die Silbermedaille und wurde Schweizer Elitemeister im Omnium. Zudem gehört er zum Olympiakader.

Aber im Schweizer Bahnvierer, der sich für Tokio qualifiziert hat, steht Vogel der arrivierte Robin Froidevaux vor der Sonne. «Er hat die gleiche Rolle wie ich, ist aber halt ein bisschen stärker», sagt der in Wittenwil wohnende Vogel.

Immerhin ist es besser als im vergangenen Jahr

Mit dem Bahnvierer war Vogel schon im Weltcup der Elite unterwegs und erreichte in Hongkong einen Podestplatz. Aber dem gelernten Forstwart steht der Sinn nach einer Karriere auf der Strasse. Wie es Bissegger, die Lokomotive im Schweizer Bahnvierer, vorgemacht hat. Vogel sagt:

«Es wäre schön, wenn ich Ende 2022 einen Vertrag mit einem Team aus der World Tour oder wenigstens einem aus der zweithöchsten Kategorie in der Tasche hätte.»

Er lebt zu Hause. Das Einkommen ist gering – Prämien fallen kaum an. Unterstützung erhält der Jungprofi von der Sporthilfe, der Armee und einem Unternehmer aus dem Dorf. Im März durfte Vogel drei Rennen in Frankreich bestreiten. «Immerhin ist es besser als im vergangenen Jahr. Da wurde praktisch alles gestrichen.»

Im ersten Wettkampf in Frankreich fand Vogel Unterschlupf in der Spitzengruppe, musste aber abreissen lassen. «Es war mein erster Wettkampf auf der Strasse in diesem Jahr. Zuvor fuhr ich ausschliesslich auf der Bahn. Da machte sich die Distanz dann schon bemerkbar.» Die «Trophée Harmonie» mit dem Ziel in Tours führte über mehr als 200 Kilometer.

Im zweiten Einsatz lief es Vogel wesentlich besser, obschon auch jenes Rennen sehr umstritten war. Er sagt:

«Weil nur wenige Wettkämpfe auf dem Programm stehen, fahren alle wie die ‹Irren›. Es könnte ja das letzte Rennen für lange sein. Zum Glück wurde ich von Stürzen verschont.»

In der Prüfung in Cholet, an der sich auch Mannschaften aus der World Tour beteiligten, belegte der junge Thurgauer nach 200 Kilometern den sechsten Rang. Sieger wurde der starke Italiener Elia Viviani, der auch schon eine Etappe an der Tour de France gewonnen hat.

Ein Lichtblick am Ende des Tunnels

Vogels dritter Einsatz in Frankreich im Rennen von Paris nach Troyes verlief ebenfalls zufriedenstellend. Die Form stimmte. Er freute sich auf weitere Starts, dann aber kamen wieder die coronabedingten Absagen. Trainieren stand und steht auf dem Programm. Und es galt und gilt, die Moral nicht zu verlieren. Ein Türchen tat sich dann doch noch auf. Am Sonntag bestreitet Vogel in Rom den GP Liberazione.

Er hofft auch, in diesem Jahr am U23-Giro in Italien teilnehmen zu können. «Das ist eines der wichtigsten Rennen für junge Fahrer. Da kann man sich zeigen und profilieren.»

Vorerst kann Vogel wenigstens Mass an einem erfolgreichen World-Tour-Profi nehmen. Wenn auch nur im Training. Bissegger gibt Vogel Tipps, damit dieser auch so gut wird wie er.