Giger und Ehammer holen Edelmetall in Tallinn: Ein starkes Zeichen aus der Ostschweiz Gold für Simon Ehammer im Weitspringen, Bronze für Yasmin Giger über 400 m Hürden – die Ostschweizer Bilanz an der U23-EM lässt sich sehen. Giger staunte besonders über ihre deutliche persönliche Bestzeit über die 400 m Hürden. Und Ehammer lässt mit einem weiten Sprung seine jüngsten Enttäuschungen hinter sich. Jörg Greb 12.07.2021, 17.51 Uhr

Yasmin Giger holt sich mit einer persönlichen Bestleitung über 400 m Hürden U23-EM-Bronze. Bild: Imago (Tallinn, 10. Juli 2021

Und endlich wieder dieses Bild: ein jubelnder, bis in die letzte Zelle mit Energie geladener Simon Ehammer. Simon Ehammer, wie man ihn vom letzten und vorletzten Jahr her in Erinnerung hat. Ehammer, das Grosstalent, das sich über Grosserfolge freut.

Solche Momente waren selten in diesem Jahr beim Vorzeigeathleten des TV Teufen. Nach Nullern im Stabhochsprung im Winter an der Hallen-EM und -SM wie im Mai im Weitsprung in Götzis rückte anderes ins Zentrum. Zumal im Frühling eine erste gravierende Verletzung (Entzündung am Schambein) das Mehrkampf-Riesentalent ausbremste und vor allem die Ambition für eine Olympia-Qualifikation zerstörte.

Der beste U23-Weitspringer Europas: Simon Ehammer. Beautiful Sports/Tobias Lackner / www.imago-images.de

Nun jubelte Ehammer aber nicht über ein grossartiges Total in den zehn Disziplinen, sondern als Weitspringer. An der U23-EM in Tallinn setzte er sich durch – mit hervorragenden 8,10m und einer imponierenden Serie. Ehammer sorgte für eine von drei Goldmedaillen neben Ricky Petruccani (400 m) und William Reais (200 m).

Pläne für starke zweite Saisonhälfte

Als «ganz, ganz gute Wiedergutmachung und riesige Freude» bezeichnet der 21-Jährige seinen Erfolg. Gleichzeitig verwies er auf die vergangenen Wochen und Monate, in denen er sich vom Rückschlag zurückgekämpft hatte. «Ich will über acht Meter springen», hatte er sich vorgenommen. Gleich zwei Mal glückte ihm dies: mit 8,10 m im fünften und 8,03 m im sechsten Versuch. Diese Sprünge waren nötig. Ansonsten hätte ihm der stärkste Widersacher, der Norweger, Gold abgeknüpft. Nach dem Triumph sagte Ehammer: «Dieses Resultat pusht mich enorm.» Mit Freude registrierte vor Ort Karl Wyler als einer der beiden Haupttrainer das Ergebnis. «Simon hat bei anspruchsvollen Bedingungen seine Möglichkeiten abgerufen», resümierte er. Und folgerte: «Das war wieder der alte Simon. Jetzt können wir die Verletzung abhaken.» Und, so kündigen Athlet wie Trainer an: «Auch ohne Olympia reizt nun noch einiges.» Ehammer steuert einen Zehnkampf im August oder September an.

Yasmin Gigers Erleichterung

Ebenfalls einem Befreiungsschlag kam der Bronzemedaillengewinn der Romanshornerin Yasmin Giger gleich. Sie, Gewinnerin zahlreicher internationaler Medaillen bei Nachwuchsgrossanlässen, gewann über 400 m Hürden Bronze. «Sprachlos» machte sie primär die Zeit: 55,25 Sekunden. Um 65 Hundertstel unterbot sie ihre bisherige Bestmarke – und diese stammt noch aus dem Jahr 2017. Verständlich, dass Giger von «einer riesigen Erleichterung» sprach.

Sie habe, so betonte Giger, «so lange auf diesen Moment hingearbeitet. Und im Hinblick auf die Olympischen Spiele (über 400 m Hürden wie mit der 4x400-m-Staffel) will sie auf diese Emotionen und diese Energie bauen. Mit Genugtuung nimmt dies auch Coach Flavio Zberg zur Kenntnis. «Yasmin ist stabiler geworden und versteht es, sich von Lauf zu Lauf zu steigern und immer mehr aus sich herauszuholen.» Im kompetitiven Umfeld mit den U23-Europameistern William Reais (200 m) und Richy Petrucciani (400 m) sowie der Bronzemedaillengewinnerin Silke Lemmens (400 m) profitiert sie im LC Zürich von einem exzellenten und hochkompetitiven Trainingsumfeld.

Andrina Hodel bleibt unter ihren Möglichkeiten

Zum Kreis der Medaillenanwärterinnen zählte im Stabhochsprung auch die Frauenfelderin Andrina Hodel. Sie scheiterte. Bereits 4,15 m waren für die 21-Jährige Endstation. Ihre Besthöhe liegt bei 4,50 m. «Ich wollte zeigen, was ich kann, habe es mental aber zu wenig gut auf die Reihe gekriegt», bilanzierte sie enttäuscht.

Mit der Finalqualifikation (15,16 m) übertraf Miryam Matzenauer vom TV Teufen die Erwartungen im Kugelstossen. Rang 12 resultierte für sie am Ende. Nicht in den Final schafften es hingegen Nick Rüegg vom Sportclub Amriswil über 110 m Hürden sowie die Brühlerin Larissa Bertenyi über 100 m Hürden.