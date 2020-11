Die Frauen des FC St.Gallen-Staad verlieren im Wankdorf: Stark begonnen, stark nachgelassen Die Ostschweizerinnen unterliegen in der Women's Super League nach einer frühen Führung auswärts gegen Bern 2:3. Ives Bruggmann 09.11.2020, 20.27 Uhr

Die St.Gallerin Anna Sutter (rechts) springt in den Zweikampf mit Berns Jana Neuhaus. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

St.Gallen-Staad startete fulminant im Berner Wankdorfstadion. In der 16. Minute lief Offensivspielerin Ardita Iseni nach einer Einzelleistung alleine auf das Tor der YB-Frauen. Die 18-jährige Stürmerin vergab jedoch aus spitzem Winkel.

Es wäre bereits das 2:0 für St.Gallen-Staad gewesen, denn schon in der sechsten Minute hatte Iseni alleine vor der Berner Torhüterin Saskia Bürki souverän eingeschoben. Dem Tor vorangegangen war ein feines Zuspiel von Karin Bernet, die mit ihrem Pass die gesamte YB-Defensive aushebelte. Nur eine Minute nach dem Führungstreffer lancierte Iseni ihre Sturmpartnerin Victoria Bischof, die aber über das Tor zielte. Aus den drei Topchancen in der Anfangsviertelstunde münzten die Ostschweizerinnen lediglich eine in einen Treffer um. Die Taktik von Trainer Marco Zwyssig, den Ballbesitz YB zu überlassen und nach Ballgewinnen sofort und geradlinig nach vorne zu spielen, schien die richtige zu sein.

Zu weit weg bei den Gegentreffern

Nach den Startschwierigkeiten kamen die Bernerinnen immer besser in die Partie. Die YB-Frauen liessen den Ball sehenswert zirkulieren und spielten sich bald Chancen im Minutentakt heraus. Der erste nennenswerte Abschluss ging auf das Konto Stephanie Waebers. Nach einer Ballstafette über mehrere Stationen schoss die Mittelstürmerin flach am linken Pfosten vorbei. In dieser Phase tat sich St.Gallen-Staad schwer im Spielaufbau, was meistens Ballverluste zur Folge hatte. Einzig das Pressing funktionierte immer noch, wie ein Beispiel aus der 23. Minute zeigte. Innenverteidigerin Aline Christen eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, nur der folgende Angriffsversuch versandete.

In der 27. Minute wurde der Druck der Bernerinnen zu gross. Die fünfte Tormöglichkeit verwertete Nadine Riesen – ausgerechnet die ehemalige St.Gallerin. Nach einem Einwurf hatten die Gäste Aline Stöckli gar einfach flanken lassen. In der Mitte verwertete Riesen volley. Zwölf Minuten später ging YB verdientermassen in Führung. Wieder flankten die Bernerinnen in Person von Eva Bachmann ungestört auf rechts, im Zentrum köpfelte Waeber – ebenfalls ohne Gegenwehr – ein. Vor der Pause musste St.Gallen-Staad sogar froh sein, nur 1:2 zurückzuliegen, denn eine Doppelchance in der 45. Minute liessen die YB-Frauen ungenutzt.

Brechts Traumtor kam zu spät

In der zweiten Halbzeit versuchte es Trainer Zwyssig mit einer weiteren Offensivspielerin. Das Spieldiktat konnten die St.Gallerinnen aber nicht mehr an sich reissen. In der 62. Minute sprintete die Bernerin Stöckli nach einem Steilpass in Richtung Grundlinie. Zuerst täuschte sie eine Flanke vor, dann einen Schuss, so liess sie Christen und Bernet ins Leere laufen. Alleine vor Oertle schob Stöckli zum 3:1 ein. Wie bei den zwei Gegentoren zuvor war auch beim dritten das Zweikampfverhalten der St.Gallerinnen mangelhaft.

In der 94. Minute gelang den Gästen immerhin ein versöhnlicher Abschluss. Nach einem Corner erzielte Stephanie Brecht volley aus vollem Lauf ein sehenswertes Tor.

In der Schlussphase feierten die 18-jährige Carla Martin, die 16-jährige Yael Aeberhard und die 15-jährige Alessandra de Freitas ihr Début in der Liga.

YB – St.Gallen-Staad 3:2 (2:1)

Stadion Wankdorf – 50 Zuschauer.

Tore: 6. Iseni 0:1. 27. Riesen 1:1. 39. Waeber 2:1. 62. Stöckli 3:1. 93. Brecht 3:2.

YB: Bürki (87. Claude); Neuhaus, Schassberger, Zaugg, Frey; Bachmann, Stöckli, Widmer, De Alem da Eira, Riesen (77. Messerli); Waeber (71. Guede Redondo).

St.Gallen-Staad: Oertle; Colombo (81. Martin), Iseli, Christen, Sutter (46. Brecht); Li Puma, Inauen (77. Aeberhard), Ess (67. De Freitas), Bernet, Iseni (67. Bradke); Bischof.

Bemerkungen: St.Gallen-Staad ohne Wyss, Risch, Caputo, Böni und Baumann (alle verletzt).