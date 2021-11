Sonja Lüthi sagt: «Es wird keinen St.Galler Alleingang geben»

Stadionbesuch Nur noch mit der ID ins Stadion? Stadträtin Sonja Lüthi sagt dazu: «Es wird keinen St.Galler Alleingang geben» Letzte Woche forderte die KKJPD die Einführung von personalisierten Tickets. Nun gibt es erste Reaktionen von involvierten Parteien in St.Gallen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 22.11.2021, 19.58 Uhr

Matchbesuch bald nur noch mit Ausweispflicht? Bild: Benjamin Manser

«Nei zu personalisierte Tickets», stand auf einem Banner unter dem Espenblock, also dort, wo die lautesten und wohl auch fanatischsten Anhänger des FC St.Gallen stehen.

Die Kurve reagierte damit auf eine Empfehlung der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), schweizweit eine Ausweispflicht in Fussballstadien einzuführen. Sie wurde an der Herbstversammlung am vergangenen Freitag einstimmig formuliert. Den Verantwortlichen schwebt vor, die Ausweise nicht nur stichprobenweise zu kontrollieren, sondern flächendeckend. «Seit der Einführung der Zertifikatspflicht kann niemand mehr behaupten, das sei in der Praxis nicht umsetzbar», sagte Paul Winiker, der den Kanton Luzern am Treffen vertrat.

Nur: Es handelt sich eben um eine Empfehlung. Die Entscheidung obliegt jenen Behörden, die jeweils die Bewilligung für die Spiele erteilen. Heisst: den Städten oder Kantonen. Für die Heimspiele des FC St.Gallen ist die Stadt zuständig. Sie fallen in das Aufgabengebiet von Stadträtin Sonja Lüthi. Sie sagt, die Empfehlung werde «geprüft und diskutiert». Und:

«Es gibt keinen Entscheid, bevor nicht mit allen involvierten Parteien, also Klub, Polizei, Fanarbeit und Fans, gesprochen wurde.»

Stadträtin Sonja Lüthi Bild: Reto Martin

Diese Gespräche stehen in der ersten Dezemberhälfte an. In der Regel wird die Bewilligung im Februar erteilt. Wie es sich im Fälle der nächsten Saison verhält, in der die KKJPD personalisierte Tickets anstrebt, kann Lüthi aber noch nicht sagen. Sie macht sich aber für eine «gesamtschweizerische Lösung» stark. «Es wird keinen St.Galler Alleingang geben.» Deshalb sei man auch im Austausch mit anderen Städten.

Fanarbeit kritisiert den Vorschlag der KKJPD

Dass der Austausch ungenügend ist, bemängelt indes die Fanarbeit St.Gallen. Sie äusserte sich am Sonntag und schrieb im Communiqué, dass die Empfehlung der KKJPD von «wenig Vertrauen in den Weg des Dialogs» zeuge. Die Fanarbeit habe «vor weiteren repressiven Verschärfungen unter dem Deckmantel der Pandemiemassnahmen» gewarnt. «Leider scheint sich dieses Szenario nun trotz anders lautenden Versprechen zu bewahrheiten.»

Seitdem die Stadien wieder offen sind, hat sich das Publikum aufgrund des Nachweises einer Impfung oder Testung auszuweisen. Die Fanarbeit weiter: «Der Eindruck, dass die ‹Gunst der Stunde› nach den negativen Vorfällen in den letzten Wochen genutzt werden wollte, lässt sich kaum entkräften.» Damit sind vor allem die Ausschreitungen rund um das Zürcher Derby gemeint. Es gibt Stimmen, die sagen, man habe nur auf einen Fehltritt der Fans gewartet.

Das Thema ist heikel. Auch der Dachverband 1879, der die aktive Fanszene in St.Gallen mitorganisiert, nahm vorerst keine Stellung. Selbst der FC St.Gallen liess verlauten, dass er sich erst äussere, wenn etwas entschieden worden sei. Der Vorschlag, Tickets personalisieren zu lassen, ist nicht neu. 2006 sollte ein sogenannter Fanpass eingeführt werden. Er scheiterte krachend.