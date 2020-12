Handball Siegtreffer nach Ablauf der Spieldauer – St.Otmars süsse Revanche gegen Pfadi Winterthur Die St.Galler NLA-Handballer erzielen in Winterthur nach Ablauf der Spieldauer den 34:33-Siegteffer. Mit dem siebten Erfolg in Serie zieht das Team von Trainer Zoltan Cordas mit dem Leader gleich. Ives Bruggmann aus Winterthur 10.12.2020, 22.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Siegtorschütze Dominik Jurilj Bild: Benjamin Manser

Dieses Mal sind es die St.Galler, die jubeln. Den Freiwurf nach Ablauf der Spieldauer versenkt Dominik Jurilj zum 34:33. Vor zwei Monaten in der Kreuzbleiche war die Situation genau umgekehrt. Die Winterthurer schnappten in Person von Adir Cohen dem Heimteam den sicher geglaubten Sieg noch weg. Es war bereits der zweite Punktverlust St.Otmars auf diese Weise. Nun sicherten sich die St.Galler den vermeintlich schon verlorenen zweiten Punkt in extremis doch noch.

Siegtorschütze Jurilj beschreibt die entscheidende Szene wie folgt: «Ich sah eine Lücke und zielte genau dorthin.» Nur Glück sei es nicht gewesen. St.Otmars Goalie Aurel Bringolf pflichtete seinem wurfgewaltigen Mitspieler bei.

«Ich denke, die Winterthurer werden nochmals über die Mauer diskutieren. Genau so, wie wir das nach den beiden Gegentreffern nach Freiwürfen auch gemacht haben.»

Der Siegtreffer war aus St.Galler Sicht der die Revanche für den Punktverlust im Heimspiel. «Ein solcher Sieg schmeckt besonders süss», sagt Jurilj, der sieben Treffer erzielte und aus der Distanz eine stete Gefahr für Pfadi darstellte.

Tempohandball gegen Positionsspiel

Der Erfolg kam am Ende zwar glücklich zu Stande, gestohlen war er aber keineswegs. Die St.Galler brillierten in der Offensive einmal mehr und hebelten das Heimteam im Positionsspiel ein ums andere Mal aus. «Der Trainer stellt uns taktisch gut auf die Gegner ein. Zudem haben wir die Spieler, welche die Vorgaben diszipliniert umsetzen», sagt Goalie Bringolf.

In der Defensive bekundeten die St.Galler jedoch über die gesamten

60 Minuten Mühe mit dem Tempohandball der Winterthurer. Mehr als die Hälfte aller Tore erzielte das Heimteam nur wenige Sekunden nach den Abschlüssen St.Otmars. «Da waren wir nicht schnell genug», sagte Coach Andy Dittert. Die Problematik war in den Wechseln zwischen Offensive und Defensive auszumachen. Es dauerte schlicht zu lange, bis St.Otmar den Rückzug vollzog.

Nun punktgleich mit dem Leader

Den Unterschied in der torreichen Begegnung machte deshalb einmal mehr Nationalgoalie Bringolf aus. Er parierte 14 Bälle und damit acht mehr als die Pfadi-Torhüter. Bringolf hielt zahlreiche freie Bälle und zermürbte so den Gegner. Mit dem ersten Sieg in Winterthur seit fünf Jahren schliesst St.Otmar zu Leader Pfadi auf.

Telegramm:

Pfadi Winterthur - St.Otmar 33:34 (16:18)

80 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: Je 4-mal 2 Minuten.

Pfadi Winterthur: Wipf/Shamir; Tynowski (2), Pecoraro, Cohen (2), Sidorowicz (4), Lier (8/1), Heer (2), Bührer, Jud (10/7), Bräm (1), Freivogel (4).

St.Otmar: Bringolf/Kindler; Fricker (2), Pendic (8/1), Geisser (2), Jurilj (7), Wetzel (7), Kaiser (1), Jurca (4), Maros (3).