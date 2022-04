Handball: St.Otmar kämpft in der letzten Runde um wichtige Punkte

Handball In der letzten Runde muss St.Otmar punkten: Das sind die St.Galler Playoff-Szenarien Die St.Galler NLA-Handballer müssen am Freitagabend in Schaffhausen punkten, um einen Absturz in der Tabelle zu vermeiden. Ives Bruggmann 07.04.2022, 20.04 Uhr

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas (Mitte) gibt taktische Anweisungen. Bild: Tobias Garcia

Vor dem letzten Hauptrundenspiel der NLA-Handballer thronen die Kadetten Schaffhausen weit über allen anderen Teams auf Platz eins. Dahinter folgen der Reihe nach Pfadi Winterthur, Wacker Thun und Suhr Aarau, die allesamt nicht mehr um das Heimrecht im Playoff-Viertelfinal fürchten müssen. Denn das garantieren die Ränge eins bis vier.

Dahinter hat sich die Lage in der Tabelle aber zugespitzt. Für die restlichen Teams geht es darum, im Playoff den Schwergewichten Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur möglichst aus dem Weg zu gehen – also nicht auf Platz sieben oder acht abzurutschen. St.Otmar steht derzeit auf Rang fünf und würde aufgrund der aktuellen Tabelle auf Suhr Aarau treffen. Den St.Gallern droht aber im schlechtesten Fall gar der Absturz auf den siebten Platz und damit ein Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister Pfadi Winterthur in der ersten Playoff-Runde.

Schon ein Punkt wäre Gold wert

Deshalb wird St.Otmar am Freitagabend ab 20 Uhr in der BBC-Arena alles daran setzen, um zu punkten. Gewinnen die St.Galler, sichern sie sich aus eigener Kraft den fünften Rang und damit einen Viertelfinal gegen Wacker Thun oder Suhr Aarau. Reicht es St.Otmar in Schaffhausen zu einem Unentschieden, stünde am Ende Rang fünf oder sechs zu Buche.

Am schlechtesten stünde das Team von Trainer Zoltan Cordas da, wenn es verlieren würde. In diesem Fall wären die St.Galler auf fremde Hilfe angewiesen, um nicht auf Platz sieben abzurutschen. Dieses Szenario tritt dann ein, wenn die zwei Mannschaften, die hinter St.Otmar stehen, gewinnen.

NLA. Tabelle: 1. Kadetten 1,833 (Puntequotient). 2. Pfadi Winterthur 1,28. 3. Wacker Thun 1,154. 4. Suhr Aarau 1,12. 5. St.Otmar 1,04. 6. Kriens-Luzern 1,0. 7. GC Amicitia 0,962. 8. BSV Bern 0,962.