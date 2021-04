Handball Dank Jonas Kindlers Paraden: St.Otmars Neun-Minuten-Sprint zum Sieg Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen das letzte Hauptrundenspiel gegen Endingen ohne Glanz mit 35:29. Andrija Pendic kürt sich zum Torschützenkönig der NLA. Ives Bruggmann 22.04.2021, 22.28 Uhr

13 Paraden: Jonas Kindlers Ausbeute in 30 Minuten. Michel Canonica

St.Otmars NLA-Handballer präsentierten sich im letzten Spiel der Qualifikationsrunde gegen Endingen als Minimalisten. Ein Zwischensprint, der exakt 8:41 Minuten dauerte, brachte ihnen den am Ende deutlichen 35:29-Sieg.

Vom 20:24-Rückstand bis zum vorentscheidenden Tor zum 30:25 vergingen weniger als neun Minuten. Die Zutaten des 10:1-Laufs waren vor allem Jonas Kindlers Paraden und die vorher zu keinem Zeitpunkt dagewesene Effizienz in der Offensive. Kindler, der in der Halbzeit für den im Stich gelassenen Aurel Bringolf ins Tor rückte, stach mit 13 Paraden und einer Abwehrquote von fast 60 Prozent heraus. Durch seine abgewehrten Würfe ergaben sich zahlreiche Gegenstossmöglichkeiten, die seine Teamkollegen souverän verwerteten. «Wir müssen uns bei Jonas bedanken», sagte Kreisläufer Benjamin Geisser nach der Partie. Bei ihm habe alles begonnen. «Er allein hat uns das Spiel gewonnen.»

Torschützenkönig Pendic ohne Fehlwurf

Denn über weite Strecken der Partie präsentierte sich St.Otmar alles andere als souverän. Die St.Galler luden die Surbtaler förmlich zu Gegenstosstreffern ein. Der Rückzug funktionierte überhaupt nicht. «Das hat nichts mit der Taktik zu tun. Es ist reine Einstellungssache. Das darf so nicht passieren», sagte Geisser. Zum ungenügenden Rückzugsverhalten gesellten sich auch noch Schludrigkeiten in der Offensive: Abspielfehler, Fehlwürfe und technische Unsauberkeiten. Dies alles führte dazu, dass die Gäste aus Endingen voller Selbstvertrauen agierten. Der 20-jährige Noah Grau erzielte fünf der ersten sieben Gästetreffer. Gegenwehr musste er dabei kaum überwinden. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger glaubte der neutrale Beobachter noch an eine Wende zu Gunsten St.Otmars.

222 Tore: Der neue Torschützenkönig Andrija Pendic. Benjamin Manser

Doch Co-Captain Kindler rüttelte seine Equipe wach und auf einmal funktionierte alles. In der Offensive präsentierte sich Geisser umtriebig und holte unzählige Zweiminutenstrafen heraus. Darüber hinaus erzielte er sechs Treffer aus sieben Versuchen. Doch der Chef vom Dienst war einmal mehr Andrija Pendic. Der formstarke Regisseur liess sich bei seinen 13 Toren keinen einzigen Fehlversuch notieren. So sicherte sich der 34-jährige Arboner souverän den Titel als Torschützenkönig der NLA. Bemerkenswert: Er erzielte 222 Treffer, das sind pro Partie mehr als deren acht. Der zweitplatzierte der Skorerliste, Aleksander Spende, folgt mit 25 Toren Rückstand. Dank des Sieges gegen Endingen schliesst St.Otmar die Hauptrunde nach 27 Runden mit 35 Punkten auf Rang fünf ab. Einen solchen Punkteschnitt erreichte St.Otmar zuletzt vor zehn Jahren.

St.Otmar – Endingen 35:29 (17:19)

Kreuzbleiche – 50 Zuschauer – Sr. Keiser/Rottmeier.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar; 6-mal 2 Minuten gegen Endingen.

St.Otmar: Bringolf (4 Paraden)/Kindler (13 P.); Hörler (2), Fricker (2), Gwerder, Pendic (13), Geisser (6), Jurilj (1), Haas (2), Kaiser (5), Schmid, Jurca (3), Maros (1).

Endingen: Imhof (1 P.)/Schams (9 P., 1 Tor); Portmann (1), L. Riechsteiner (1), Radovanovic (3), Mühlebach (1), Huwyler, C. Riechsteiner (1), Mauron (6), Pejkovic (5), Grau (7), Schafroth (3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Höning, Wüstner, Wetzel und Bamert (alle verletzt). – Pendic kürt sich mit 222 Toren zum Torschützenkönig der NLA.