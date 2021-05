Handball «Die freien Würfe müssen wir einfach verwerten» – St.Otmar verliert Fehlerfestival im ersten Viertelfinal gegen Suhr Aarau Die St.Galler NLA-Handballer unterliegen bei Suhr Aarau mit 20:24. Es ist ein nervöser Auftakt in die Playoff-Serie. Ives Bruggmann aus Aarau 06.05.2021, 22.08 Uhr

Überzeugende Defensivarbeit: St.Otmars Mittelblock Noah Haas/Max Höning stoppt den Aargauer Diogo Oliveira (Mitte). Marc Schumacher / freshfocus

Suhr Aarau, die beste Defensive des Landes, brachte St.Otmars Offensive um Ligatopskorer Andrija Pendic im ersten Playoff-Viertelfinal ins Stocken. Diesen Eindruck gewinnt, wer nur das Endresultat liest. Doch beim Blick in die Statistiken offenbart sich eine ganz andere Erkenntnis. Die St.Galler erarbeiteten sich nämlich gegen die unangenehme 5:1-Deckung der Aargauer Tormöglichkeiten en masse. Nur beim Verwerten ebendieser sündigte das Team von Trainer Zoltan Cordas. Die Wurfquote betrug am Ende weniger als 50 Prozent. So ist es schwierig, eine Playoff-Partie für sich zu entscheiden.

Und dennoch blieb die Partie bis in die letzten fünf Minuten der Spieldauer hinein offen. Das war einerseits den ebenfalls wenig treffsicheren Schützen des Heimteams zu verdanken, andererseits verteidigte die St.Galler Deckung um den Mittelblock Max Höning/Noah Haas und die Halbpositionen Benjamin Geisser und Severin Kaiser überraschend stark. Überraschend auch deshalb, weil Höning seinen ersten Ernstkampf seit langem bestritt. Seinen verletzten Finger bandagierte er grosszügig ein. Hinter der soliden Defensive stand zudem mit Aurel Bringolf ein Torhüter in ausgezeichneter Verfassung. Rechtzeitig auf das Playoff scheint der Nationalgoalie seine Bestform zu erreichen. Am Ende totalisierte er 13 Paraden und damit eine mehr als sein ebenfalls gut aufgelegtes Gegenüber Dragan Marjanac.

Am Ende jubelte Favorit Suhr Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Ein wildes Hin und Her der verpassten Chancen

All diese Faktoren führten dazu, dass sich ein unübersichtliches, ja wildes Hin und Her entwickelte. Suhr Aarau verpasste es unzählige Male, davonzuziehen. St.Otmar auf der anderen Seite schaffte zwar immer wieder den Anschluss, aber nie mehr. «Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen», sagte Trainer Cordas. Und:

«Die freien Würfe müssen wir einfach verwerten.»

So kam es, dass die St.Galler nach dem 8:7 in der 23. Minute nie mehr in Führung lagen. «Die wichtigen Chancen haben wir vergeben», sagte Flügel Severin Kaiser. So hätten sie es verpasst, einmal vorzulegen und so den Gegner unter Druck zu setzen. Nach dem 22:20 und der zwölften Zwei-Tore-Vorsprung des Heimteams vermochten die Gäste aus St.Gallen nicht mehr zu reagieren. Linkshänder Höning vergab gleich viermal hintereinander im Abschluss und so zog Suhr Aarau bis zum Endresultat von 24:20 davon.

Die Gastgeber, die nichts anderes als den Meistertitel als Ziel ausgegeben haben, waren alles andere als unwiderstehlich. St.Otmars Trainer Cordas stellte seine Mannschaft einmal mehr optimal auf den Gegner ein. Das sah auch Kaiser so: «Ihr Spiel liegt uns. Diese Partie hat uns die Bestätigung geliefert, dass in dieser Serie etwas möglich ist.» Nur dafür müssen die St.Galler ihre Fehlerquote in der Offensive minimieren. Die Aargauer nahmen zwar Topskorer Pendic meistens wirkungsvoll aus dem Spiel, die dadurch entstandenen Freiräume für seine Mitspieler waren aber offensichtlich. «Der Spielaufbau war nicht falsch», sagte Cordas folgerichtig. Doch an der fehlerfreien Umsetzung muss bis zur nächsten Partie der Best-of-5-Serie am kommenden Mittwoch in St.Gallen noch gefeilt werden.

Telegramm

Suhr Aarau – St.Otmar 24:20 (11:10)

Schachenhalle – 50 Zuschauer Sr. Hennig/Meier.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau. 1-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Suhr Aarau: Marjanac (12 Paraden)/Grazioli (für 1 Penalty); Willecke, Müller, Reichmuth (2), Zehnder (1), Ferraz (3), Oliveira (2), Peter, Aufdenblatten (6), Parkhomenko, Muggli (1), Poloz (5), Strebel (1), Slaninka (3), Attenhofer.

St.Otmar: Bringolf (13 P./1 Tor); Hörler, Fricker (1), Gwerder, Pendic (4/2), Geisser (1), Jurilj (3), Haas (2), Kaiser (4), Maros, Höning (4).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Bamert, Jurca, Wetzel und Wüstner. – Verhältnis vergebener Penaltys: 2:0.