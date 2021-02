Handball St.Otmar und der letzte Feinschliff – diese Fragen sind vor dem Playoff noch zu beantworten Noch sechs Runden sind für die St.Galler Handballer in der NLA zu absolvieren. Danach gilt es ernst. Ives Bruggmann 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den Gegner kaum zu fassen: St.Otmars Topskorer Andrija Pendic (links). Bild: Ralph Ribi

Der Endspurt in der Hauptrunde der Handball-NLA ist lanciert. Die besten fünf Mannschaften der Schweiz haben sich deutlich vom Rest der Liga abgesetzt. So geht es für St.Otmar in den restlichen sechs Partien vor dem Playoff eigentlich nur noch um die Rangierung. Die St.Galler starten ins Rennen um Platz vier – das erklärte Ziel – vom fünften Rang aus und punktgleich mit Suhr Aarau. Viel wichtiger wird jedoch sein, dass sich das Team von Trainer Zoltan Cordas zu Beginn des Playoffs in Topform befindet. Folgende Fragen werden bis dahin beantwortet sein:

Wird Pendic Topskorer?

Andrija Pendic ist der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der St.Galler. Der 33-jährige Thurgauer befindet sich in ausgezeichneter Verfassung und tritt neben seiner Hauptaufgabe, dem Ballverteilen, auch als Torschütze in Erscheinung. Und das nicht zu knapp. Mit 164 Treffern in 21 Spielen führt er die NLA-Topskorerliste mit 19 Toren Vorsprung auf den Basler Aleksander Spende an.

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas ist zufrieden mit der Punkteausbeute seines Teams. Michel Canonica

Der Prestigeerfolg dürfte Pendic kaum noch zu nehmen sein. Aber kaufen kann sich St.Otmar davon nichts. Über dem Erfolg des Einzelnen steht die Mannschaft. Trainer Zoltan Cordas sagt: «Ich hätte nichts dagegen, wenn es Andrija Pendic schaffen würde.» Doch ein Thema sei das in der Mannschaft nicht. Viel wichtiger ist für den Trainer, dass die anderen Spieler von der Aufmerksamkeit, die Pendic geniesst, profitieren. «Häufig wird er gedoppelt. Das ist eine Chance für die anderen», sagt Cordas.

Steigert sich die Deckung?

Es ist kein Geheimnis, dass die Defensive derzeit nicht das Prunkstück St.Otmars ist. Allein der Blick auf die Tabelle genügt, um festzustellen, dass 590 Gegentore nicht dem entsprechen, was sich Trainer und Spieler vor der Saison vorgenommen haben. Im Schnitt 28,09 Gegentreffer sind mehr als in der vergangenen Saison (27,64). Trainer Cordas erhofft sich eine Steigerung – vor allem auf den Halbpositionen und im Rückzug. Denn: «Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.» Nicht förderlich dürfte in dieser Hinsicht die lange verletzungsbedingte Abwesenheit Frédéric Wüstners sein.

Der Innenblock mit Tobias Wetzel (links) und Max Höning steht stabil. Auf den Halbpositionen besteht jedoch Steigerungspotenzial. Ralph Ribi

Stimmt die Punkteausbeute?

In der vergangenen, abgebrochenen Saison reichten St.Otmar 29 Punkte aus 25 Spielen für Rang vier. Nun haben die St.Galler bereits nach 21 Partien so viele Punkte auf dem Konto. Aber: Es resultiert aktuell nur der fünfte Platz. Zieht man den Abgang Bo Spellerbergs in Betracht, kann sich die Punkteausbeute bis zum jetzigen Zeitpunkt sehen lassen. «Mein Fazit fällt überwiegend positiv aus», sagt auch Trainer Cordas.

Frédéric Wüstner (links) absolvierte in dieser Saison nur 9 von 21 NLA-Partien. Patrick Hürlimann

Ist das Kader endlich einmal komplett?

Die Chancen stehen gut, dass die beiden Langzeitverletzten Wüstner und Severin Kaiser bis zum Beginn des Playoffs in gut zwei Monaten wieder einsatz­bereit sein werden. Das Verletzungspech hat St.Otmar in dieser Saison verfolgt. Kein einziges Mal konnte Cordas in einem Meisterschaftsspiel auf sein komplettes Kader zurückgreifen. Die Stammspieler Wüstner, Kaiser, aber auch Dominik Jurilj sowie Max Höning verpassten mehrere Partien. Sind alle Spieler an Bord, dürfte für St.Otmar noch eine Steigerung möglich sein. Pünktlich zum Playoff.