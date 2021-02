Handball St.Otmar trifft auf Lieblingsgegner Bern: So lautet die Formel für den nächsten Sieg Die St.Galler NLA-Handballer empfangen am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche den BSV Bern. Ives Bruggmann 12.02.2021, 23.13 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic erzielte in dieser Saison 17 Tore gegen Bern. Ralph Ribi

Das Team des BSV Bern liegt St.Otmars Handballern – zumindest in dieser Saison. Zwei Siege resultierten für das Team von Trainer Zoltan Cordas in den beiden Partien. Das Heimspiel Mitte September gewannen die St.Galler mit 37:32, auswärts reichte es im November zu einem knappen 25:24-Erfolg.

Um die Siegesserie gegen die formschwachen Gäste weiter auszubauen, wäre ein Mix der Leistungen aus den zwei bisherigen Begegnungen die beste Formel. Die Offensive müsste so agieren wie im Heimspiel, als die St.Galler ein Spektakel ablieferten. Variantenreich, druckvoll, einstudiert: So präsentierte sich der gelbschwarze Angriff um Spielgestalter Andrija Pendic. Bereits Mitte der zweiten Halbzeit war damals die Partie beim Stand von 31:21 zu Gunsten St.Otmars entschieden.

Bringolf hexte in Bern

In der Abwehr ist das Gastspiel in Bern die Referenz. Der Mann der Partie war damals zweifellos Aurel Bringolf. Der Schweizer Nationalgoalie brachte die Berner Schützen reihenweise zur Verzweiflung. Aus der Distanz war der Zürcher in den Reihen der St.Galler kaum zu überwinden. Am Ende summierte der 33-Jährige 17 Paraden und wies eine glänzende Abwehrquote von 44 Prozent auf.

Gegen Bern fehlen werden am Sonntag weiterhin Flügelspieler Severin Kaiser und Defensivspezialist Frédéric Wüstner. Fraglich ist derweil Rückraumlinks Dominik Jurilj. Wieder zum Einsatz kommen dürfte Filip Maros, der zuletzt aufgrund der Folgen seiner Coronaerkrankung geschont wurde.