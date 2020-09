St.Otmars Handballer mühen sich im ersten Spiel seit einem halben Jahr zum Startsieg – Maskenpflicht schreckt wohl Zuschauer ab Die St.Galler NLA-Handballer bezwingen zum Saisonauftakt Suhr Aarau vor 450 Zuschauern mit 29:26 (14:15). Es war eine Partie, geprägt von Fehlern und Kampf. Ives Bruggmann 02.09.2020, 22.25 Uhr

Der Rückraumspieler Dominik Jurilj steigert sich und erzielt sechs Tore für St.Otmar. Bild: Tobias Garcia

Es war ein Krampf, das erste NLA-Handballspiel St.Otmars seit März. Doch am Ende stand bei der Premiere des neuen Trainers Zoltan Cordas der Sieg. Das ist, was zählt. Dennoch sagte Andrija Pendic:

«Alles war komisch.»

Da war einerseits die Maskenpflicht für die Zuschauer, weshalb wohl nur deren 450 in die Kreuzbleiche kamen. Andererseits mussten die St.Galler mit der Gewissheit umgehen, seit sechs Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten zu haben. «Zudem haben wir einen neuen Trainer und eine neue Taktik», so Pendic.

In der zweiten Hälfte waren vor allem in der Defensive erste Ansätze zu sehen, wie der neue Trainer sich die Deckungsarbeit vorstellt. Zum Fakt, dass seine Spieler im zweiten Durchgang nur zwölf Treffer zuliessen, sagte Cordas:

Sieg bei der Premiere für den neuen Trainer Zoltan Cordas.



Nik Roth

«Das hätte ich gerne öfters.»

Es war in der Tat deutlich mehr Bewegung und Aktivität zu sehen in St.Otmars Abwehr. «Wir wollen defensiv viel dynamischer agieren», sagt Pendic.

Goalie Kindler ist ein wichtiger Faktor

Hinzu kamen im zweiten Durchgang drei weitere siegbringende Faktoren. Goalie Jonas Kindler parierte sechs Würfe und brillierte zwischenzeitlich mit einer Quote von über 40 Prozent gehaltenen Bällen. Dazu kam der wurfstarke Dominik Jurilj in einen Lauf und erzielte fünf Tore. Wohl spielentscheidend waren wohl die am Ende 13 Treffer der beiden Flügel Jan Gwerder und David Fricker. Dies notabene ohne Fehlversuch. Dazu sagte Cordas:

«Chapeau.»

In der ersten Halbzeit tat sich vor allem der Rückraum St.Otmars noch schwer mit dem Toreschiessen. Er erzielte durch Jurilj und Pendic lediglich zwei Treffer in 30 Minuten. Filip Maros wurde alleine viermal von der Aargauer Defensive geblockt. Die St.Galler schafften es schlicht nicht, sich gute Wurfpositionen aus der Distanz zu erspielen. «In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball besser laufen gelassen», sagte Trainer Cordas.

Ebenfalls eine auffällige Leistung zeigte der für den Lehrgang der Nationalmannschaft aufgebotene Tobias Wetzel. Der neue Captain St.Otmars erzielte nicht nur vier Treffer, sondern er agierte auch im Mittelblock der 6:0-Deckung omnipräsent. Kein grosser Faktor war für einmal Nationalgoalie Aurel Bringolf. Er parierte drei von 18 Würfen und musste nach der Halbzeitpause den Platz zwischen den Pfosten Jonas Kindler überlassen.

Resultate und Tabelle NLA Männer

1. Runde. St.Otmar – Suhr Aarau 29:26. Kadetten Schaffhausen – GC Amicitia Zürich 27:18. Kriens-Luzern – Wacker Thun 30:21. Pfadi Winterthur – BSV Bern 31:27. Endingen – RTV Basel 23:23.

Telegramm

St.Otmar – Suhr Aarau 29:26 (14:15)

450 Zuschauer – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 4-mal 2 Minuten, 6-mal 2 Minuten inklusive Disqualifikation Slaninka (30.).

St.Otmar: Bringolf (1 Tor, 3 Paraden)/Kindler (6 P.); Bamert, Fricker (5), Geisser, Gwerder (8), Haas, Höning, Hörler, Jurca, Jurilj (6), Kaiser, Maros (1), Pendic (4), Wetzel (4).

Suhr Aarau: Marjanac (10 Paraden)/Grazioli (2); Attenhofer, Aufdenblatten (3), Diogo Oliveira (11/3), Laube (1), Muggli, Müller, Parkhomenko, Peter, Poloz (5), Reichmuth (1), Slaninka (2), Strebel (1), Zehnder (2).

Bemerkungen: Verschossene Penaltys: 2:0.