23:32 - Geschwächter TSV St. Otmar bleibt in Bern ohne Chance

NLA-Handball Geschwächter TSV St.Otmar bleibt in Bern ohne Chance Das Handicap mit vielen verletzten und kranken Spielern war zu gross: Die St.Galler NLA-Handballer verlieren beim Tabellennachbarn BSV Bern 23:32. Fritz Bischoff, Gümligen Jetzt kommentieren 03.03.2022, 23.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filip Maros war mit sieben Treffern der beste St.Galler Torschütze. Bild: Michel Canonica

Nach den Siegen in den letzten drei NLA-Partien mussten sich St.Otmars Handballer gestern in Gümligen gegen den BSV Bern mit ihrer neunten Saisonniederlage abfinden. 23:32 verloren die St.Galler als Tabellenfünfter gegen die sechstrangierten Gastgeber.

Sechs Spieler fehlten dem TSV St.Otmar

Obwohl St.Otmar die letzten fünf Vergleiche mit dem BSV für sich hatte entscheiden können, waren die Vorzeichen zu einem weiteren Sieg schon vor derm Spiel schlecht gestanden. Wegen Coronaerkrankungen und Verletzungen von sechs Spielern war das Kader von Trainer Zoltan Cordas dezimiert. Insbesondere fehlten auf der rechten Angriffsseite die Linkshänder, so dass Jan Gwerder auf einer ungewohnten Aussenposition agieren musste. Er tat dies defensiv stabil, offensiv jedoch mit (verständlichen) Abschlussschwierigkeiten.

So entwickelte sich eine Partie ohne viel Spielfluss und Leistungskonstanz. St.Otmar konnte seine Kadenz nach der 6:4-Führung nicht hochhalten und musste die Führung innerhalb von nur drei Minuten an die Berner zu ihrer 8:6-Führung abtreten. Obwohl die Gäste in der Folge ihr Glück mit der taktischen Variante von sieben Feldspieler versuchten, konnten sie die Führung nicht mehr zurückholen.

Bissige Berner gegen kraftlose St.Galler

Nach der Pause (13:10) zeichnete sich schnell einmal ab, dass die Punkte beim Heimteam bleiben würden. Mitte der 2. Halbzeit lag St.Otmar 14:22 zurück. Kraftlos, überfordert und ohne Varianten war das Spiel der Gäste. Aggressiv, bissig und motiviert dagegen die Berner. Immerhin stellte sich für die St.Galler ab der 45. Minute ein Lichtblick ein. Filip Maros ersetzte den gesundheitlich angeschlagenen Andrija Pendic. «Ich fühlte mich gut, konnte neuen Schwung bringen und so auch eine noch höhere Niederlage verhindern helfen», bilanzierte der am Ende mit sieben Treffern erfolgreichste St.Galler Torschütze. Er war gestern Abend die einzige valable Variante für eine veränderte Spielgestaltung.

BSV Bern – St.Otmar 32:23 (13:10)

Mobiliar Arena Gümligen – 418 Zuschauer: – Sr. Zaugg/Zwahlen.

Strafen: Je 3-mal 2 Minuten.

St.Otmar: Perazic, Bringolf (16 P.); Gwerder, Pendic (1/1), Geisser (3), Jurilj (5), Pietrasik (5), Kaiser (1), Maros (7), Juric (1), Tarneller, Weber.

Bemerkungen: BSV Bern ohne die verletzten Baumgartner, Mühlemann, Vögtli und Eggimann. St.Otmar ohne Fricker, Hörler (beide Corona) sowie Haas, Gangl, Lakicevic und Wüstner (alle verletzt). Verhältnis vergebener Penaltys 0:1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen