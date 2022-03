Handball: St.Otmar siegt auch dank 17 Toren von Ariel Pietrasik.

Handball 17 Tore von Ariel Pietrasik – und dennoch: St.Otmar mit eindrücklicher Teamleistung Geschwächte St.Galler NLA-Handballer gewinnen beim Tabellendritten Wacker Thun 37:33. Fritz Bischoff, Thun Jetzt kommentieren 23.03.2022, 22.18 Uhr

Erzielte 17 Treffer: St.Otmars Ariel Pietrasik. Bild: Benjamin Manser

Schon die Mannschaftslisten vor dem NLA-Spiel der Handballer zwischen Wacker Thun und St.Otmar liessen für die St.Galler nichts Gutes erahnen. 15 Namen waren auf dem Matchblatt der Berner aufgeführt, nur deren elf auf jenem der Gäste. Zu den Langzeitverletzten Haas, Gangl, Lakicevic und Wüstner waren neu mit einer Fussverletzung noch Severin Kaiser und der an Corona erkrankte Nationaltorhüter Aurel Bringolf dazugekommen.

Doch angesichts der negativen Vorzeichen liessen sich die St.Galler nicht entmutigen. Schnell zeichnete sich das Gegenteil ab. Die Kadersorgen schürten eine eigentliche Trotzreaktion, einen bisher kaum gezeigten Teamspirit. St.Otmar ging schnell mit 2:0 in Führung und musste den Thunern bis zur Pause nur ein einziges Mal beim 13:12 in der 25. Minute die Führung zugestehen. Es war eine kompakte und kämpferische Defensive, die der Ausgangspunkt des eher unerwarteten Spielverlaufs war. Die starke Verteidigungsarbeit bewirkte beim Gegner eine offensichtliche Verunsicherung. Einerseits war die Wurfausbeute ungenau und anderseits die Fehlerquote extrem hoch. Elf Angriffe von Wacker endeten im Verlaufe der ersten 30 Spielminuten mit einem Fehler – nur deren vier waren es bei St.Otmar.

17 Tore von Ariel Pietrasik

Nach der 17:15-Pausenführung bauten die St.Galler ihren Vorsprung bis zur 40. Minute gar auf sechs Treffer (26:20) aus. Der kräftemässige Leistungseinbruch, der vor drei Wochen in der zweiten Halbzeit beim BSV Bern noch zur 23:32-Niederlage geführt hatte, blieb gestern Abend in Thun aus. «Wir konnten die Emotionen hochhalten, blieben solidarisch und konnten damit auch die nachlassenden Kräfte kompensieren», rapportierte Ariel Pietrasik. Der 201 cm grosse polnische Internationale war mit seinen 17 Toren und einer absoluten Weltklasseleistung ein entscheidender Pfeiler zum unerwarteten Auswärtssieg. Er wollte den Erfolg aber nicht nur auf seine Person reduzieren. «Nach der schwachen Leistung bei der 28:30-Niederlage vor knapp zwei Wochen gegen den RTV Basel, wollten wir uns rehabilitieren. Dies ist uns als Kollektiv gelungen.» Wohl mussten die St.Galler gegen die favorisierten Thuner in der Schlussphase nach dem 33:35 noch kurz um den Erfolg zittern, doch war der elfte Saisonsieg, der in der Rangliste auch ein Vorstossen auf den fünften Platz beinhaltet, am Ende hochverdient.

Die Leistung des Teams von Trainer Zoltan Cordas gestern im Berner Oberland war die beste der gesamten Saison und kann für die noch ausstehenden drei Partien der Hauptrunde gegen GC Amicitia, Pfadi Winterthur und Kadetten Schaffhausen wegweisend sein.

Wacker Thun – St.Otmar 33:37 (15:17)

Lachen – 480 Zuschauer – Sr. Castineiras/Zwahlen.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Wacker und 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Wacker Thun: Wick (2 Paraden)/Winkler (8 P.); Linder (13/8), Felder (4), Raemy (1), Suter, Römer, Lüthi, Dannmeyer (4), von Deschwanden, Guignet (1), Schwab (1), Huwyler, Chernov, Delhees (9).

St.Otmar: Perazic (8 P.)/Schaltegger (0); Hörler, Fricker (2), Gwerder (2), Pendic (4), Geisser (2), Jurilj (7), Pietrasik (17/4)), Maros (1), Juric (2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Bringolf (krank), Kaiser, Haas, Gangl, Lakicevic und Wüstner (alle verletzt).

