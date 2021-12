St.Otmar verliert das letzte Spiel des Jahres in wenigen Minuten.

Handball St.Otmar gibt das Spiel innerhalb von acht Minuten aus der Hand Die St.Galler NLA-Handballer verlieren das letzte Spiel des Jahres mit 32:36 bei Pfadi Winterthur. Fritz Bischoff, Winterthur Jetzt kommentieren 19.12.2021, 22.05 Uhr

Niederlage für Andrija Pendic (links) und St.Otmar. Bild: Benjamin Manser

11:11 stand es in der Handball-NLA-Partie zwischen Pfadi Winterthur und St.Otmar nach 22 Spielminuten. Das Geschehen war bis zu diesem Zeitpunkt bei wechselnden Führungen ein ausgeglichenes. Es standen sich zwei absolut gleichwertige Teams gegenüber.

Doch unvermittelt erfolgte eine Zäsur, die sich in einem eklatanten Leistungseinbruch bei den St.Gallern manifestierte. Defensiv zerfielen Leistungsdichte und Kompaktheit in den ersten 20 Minuten. Offensiv häuften sich die Fehler und die unpräzisen Abschlüsse. Die Winterthurer nahmen die Offerte dankend an – die Vorentscheidung für das ganze Spiel fiel in den acht Minuten bis zum 18:12-Pausenergebnis. St.Otmar erzielte noch einen einzigen Treffer, das Heimteam aber deren sieben. Auch wenn der Vorsprung der Zürcher vielleicht etwas zu deutlich war, unverdient war er nicht.

Zu grosse Hypothek

So waren die Vorzeichen für den zweiten Spielabschnitt gesetzt. Die Winterthurer brauchten ganz einfach ihren Vorsprung zu verwalten. Leicht machte dieses Vorhaben St.Otmar seinem Gegner aber nicht. «Sie haben nie aufgegeben und viel Kampfgeist an den Tag gelegt», attestierte Rares Jurca, der in der vergangenen Saison noch bei St.Otmar gespielt hatte, seinen ehemaligen Teamkollegen. Doch die positive Einstellung, der unermüdliche Kampf reichten nicht, die Hypothek der letzten acht Minuten der ersten Halbzeit wettzumachen. Auf weniger als drei Treffer konnten die Ostschweizer ihren Rückstand nie mehr verkleinern. Auch eine immer offensiver interpretierte Verteidigungsarbeit brachte nicht den gewünschten Erfolg. Zu abgeklärt agierte Pfadi Winterthur und nutze auch die kleinsten Fehler der Gäste zum eigenen Vorteil.

Diese Fehler hatten ihren Grund immer und immer wieder in der extrem offensiv interpretierten 5:1-Verteidigung der Pfader. Henrik Schönfeldt störte die Offensivbemühungen St.Otmars teilweise im Bereich von 12 bis 15 Metern vor seinem Tor und beeinträchtigte damit entscheidend den Angriffsaufbau beim Gegner. «Dass wir trotzdem noch 32 Tore erzielten, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schlecht ist aber, dass wir 36 Gegentreffer kassiert haben», bilanzierte Andrija Pendic und meinte auch, dass es doch echt schwierig sei, gegen die Verteidigungsarbeit von Pfadi reüssieren zu können.

Warten auf die verletzten Spieler

Die deutliche 32:36-Niederlage der St.Galler ist die erste nach drei Partien ohne Niederlage. Von der personellen Situation her ist sie jedoch nicht ganz unerwartet eingetreten. Konnten die Winterthurer aus dem Vollen schöpfen, fehlten im Team von Trainer Zoltan Cordas fünf Spieler. Dies zu kompensieren, fällt schwer, entgeht doch unter dieser Voraussetzung für die Stammspieler auch die Möglichkeit, sich einmal kurz eine Pause gönnen zu können. St.Otmar verbleibt auf Position sieben. Da die Partie vom kommenden Mittwoch gegen den Leader Kadetten Schaffhausen coronabedingt verschoben werden musste, steht für die St.Galler der nächste Ernstkampf erst am 9. Februar 2022 mit dem Heimspiel gegen Kriens-Luzern an. Es bleibt für die Gelb-Schwarzen zu hoffen, dass bis dann die Liste an verletzten Spielern kleiner geworden ist.

Telegramm:

Pfadi Winterthur – St.Otmar 36:32(18:12)

586 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Winterthur und 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Pfadi Winterthur: Shamir (11 P.)/Wipf (0 P.); Ott, Osterwalder, Schönfeldt (6), Tynowski (4), Pecoraro, Dechow, Sidorovic (6), Jud (3), Bräm (6), Freivogel (2), Lagerquist (2), Jurca (3), Hadj Sadok (4/4), Ruh.

St.Otmar: Bringolf (10 Paraden)/Schaltegger (0 P.); Hörler, Fricker (2), Gwerder (1), Pendic (7/2), Geisser (3), Jurilj (2), Pietrasik (10), Dittert, Kaiser (3;2), Juric (2), Maros (2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Haas, Gangl, Lakicevic, Wüstner (alle verletzt) und Perazic (krank). – Verhältnis verschossener Penaltys: 1:1.

