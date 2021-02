Handball St.Otmar findet gegen Wacker Thun zurück in die Spur – Début des 17-jährigen Andrin Schneider Die St.Galler NLA-Handballer legen in der Defensive deutlich zu und gewinnen bei Wacker Thun 31:29. Ives Bruggmann 07.02.2021, 21.51 Uhr

Nervenstark: St.Otmars Topskorer Andrija Pendic verwandelt in Thun sieben Penaltys. Ralph Ribi

Die kniffligste Aufgabenstellung des Auswärtsspiels in Thun haben St.Otmars Handballer mit Bravour gelöst. Die Deckung hat sich nach dem 39-Tore-Rückschlag vom Mittwoch deutlich stabiler präsentiert. Mit sichtbar mehr Engagement im Zweikampf und erhöhter Konzentration gelang es den Gästen, den Gegner häufig in schwierige Abschlusspositionen zu bringen.

Von dieser Ausgangslage profitierte der überragende Goalie Aurel Bringolf, der mit 18 Paraden und einer Abwehrquote von knapp 40 Prozent eine seiner besten Saisonleistungen zeigte. Der Nationalgoalie scheint den Rhythmus nach der WM wieder gefunden zu haben. Noch am Mittwoch hatte er gegen Suhr Aarau Mühe bekundet und nur sechs Bälle gehalten. «Wenn wir in der Deckung aggressiv agieren, ergibt sich daraus häufig eine gute Torhüterleistung», sagt Sportchef und Coach Andy Dittert. Dafür sei die Leistung gegen Thun ein gutes Beispiel gewesen.

Haas und Geisser auf den Halbpositionen

Zu Beginn agierte St.Otmar hinten mit dem gesetzten Innenblock, bestehend aus Max Höning und Tobias Wetzel. Auf den Halbpositionen überraschte Trainer Zoltan Cordas mit der Nomination von Benjamin Geisser und Noah Haas. Die beiden wussten zu überzeugen, der 2,04 m grosse Haas nahm in der ersten Halbzeit den Thuner Max Dannmeyer, der im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams acht Tore geworfen hatte, sogar komplett aus dem Spiel. Haas agierte jedoch zweimal zu ungestüm, was der Schiedsrichter mit zwei Minuten bestrafte. «Wichtig war, dass wir wieder unser wahres Deckungsgesicht zeigen», sagt Dittert. Dann komme der Rest automatisch.

In der Tat fanden die taktisch gut eingestellten St.Galler vorne immer wieder Lösungen. Ein probates Mittel gegen die offensiv agierende 6:0-Abwehr der Thuner waren die Kreisanspiele auf Tobias Wetzel. Der Captain überzeugte mit grosser Präsenz und holte zahlreiche Penaltys heraus. Das Heimteam fand zu keinem Zeitpunkt den Zugriff auf den St.Galler Kreisläufer, der darüber hinaus vier Tore erzielte.

Pendic eiskalt

Nutzniesser der zahlreichen Penaltypfiffe war St.Otmars Topskorer Andrija Pendic. Der sichere Schütze verwandelte alle seine sieben Versuche. Wurde Pendic selbst gefoult, übernahm Rares Jurca, der ebenfalls zwei Penaltys versenkte.

In der ersten Halbzeit lag St.Otmar über weite Strecken in Führung. Der Abstand betrug aber selten mehr als zwei Tore. In der 28. Minute erzielten die Thuner dann das Tor zum 14:13. Dank einer Parade Bringolfs und eines von Wetzel herausgeholten Penaltys drehten die Gäste in der Person von Pendic den Spielstand noch vor der Pause. Die Berner Oberländer blieben auch in der zweiten Hälfte hartnäckig und schafften immer wieder den Anschluss. Erst in der 45. Minute warf St.Otmar erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung heraus.

Mit diesem Ergebnis im Rücken agierte das Team von Trainer Cordas fortan souverän. Spielgestalter Pendic und Rückraumrechts Jurca spielten nun ihre ganze Routine aus, nahmen viel Zeit von der Uhr und fanden in den allermeisten Fällen den freien Mann. So gelang es Thun trotz noch offensiverer Deckung und mehr Risiko im Tempogegenstoss nicht, St.Otmar den Sieg noch streitig zu machen. Bezeichnend für diese Partie war, dass es Bringolf mit seiner Parade in der 58. Minute war, dem die Siegsicherung gelang.

Schneider feiert Début in der NLA

So kam der erst 17-jährige Juniorennationalspieler Andrin Schneider in den letzten Minuten noch zu seinem Début in der höchsten Liga. Linksaussen Schneider, der im RLZ Fürstenland ausgebildet wurde und bei Gossau in der NLB spielt, darf aufgrund einer Talentförderlizenz bei St.Otmar mittun. Wegen der Verletzung des gesetzten linken Flügels Severin Kaiser ist Schneider zurzeit als Backup Jan Gwerders gefragt.

Telegramm

Wacker Thun – St.Otmar 29:31 (14:15)

Keine Zuschauer – Sr. Keiser/Rottmeier.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Wacker Thun. 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Wacker Thun: Winkler (7 Paraden)/Wick (2 P./1 Tor); Bouilloux (2), Linder (4), Felder (1), Raemy (7), Dähler (1), Sorgen (1), Dannmeyer, Von Deschwanden (7/2), Guignet (1), Schwab (4), Gruber, Chernov.

St.Otmar: Bringolf (18 Paraden); Fricker (4), Gwerder (2), Pendic (9/7), Geisser (2), Jurilj (3), Haas (1), Schneider, Wetzel (4), Jurca (4/2), Höning (2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Kaiser, Wüstner (verletzt), Maros (geschont nach Covid-Erkrankung), Bamert, Hörler und Kindler (nicht eingesetzt). – NLA-Début von Andrin Schneider. – Verhältnis verschossener Penaltys: 1:0.