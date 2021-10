Handball: St.Otmar muss auf Topskorer Ariel Pietrasik verzichten.

Handball Glück im Unglück: St.Otmar fährt ohne den verletzten Topskorer Ariel Pietrasik nach Schaffhausen Die St.Galler NLA-Handballer müssen am Donnerstagabend bei den Kadetten auf Ariel Pietrasik verzichten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

St.Otmars bester Torschütze Ariel Pietrasik (Mitte) fällt zwei Wochen aus. Bild: Donato Caspari

Ariel Pietrasik hatte Glück im Unglück: Nachdem St.Otmars Topskorer das Spielfeld gegen Pfadi Winterthur nur mithilfe seiner Mitspieler hatte verlassen können, gaben die Klubärzte Anfang Woche Entwarnung. Der 21-jährige Rückraumspieler verletzte sich nicht wie befürchtet schwer am rechten Knie. Er erlitt «lediglich» eine Zerrung des Innenbandes und fällt in etwa zwei Wochen aus.

Ohne den Neuzugang, der sich in St.Gallen auf Anhieb zum Leistungsträger entwickelte, wird das Gastspiel am Donnerstag um 19.15 Uhr in Schaffhausen zu einer noch grösseren Herausforderung. Denn St.Otmar besitzt in dieser Saison nicht die Kaderbreite, um einen Stammspieler wie Pietrasik ohne Weiteres zu ersetzen. Und dennoch bietet sich für den einen oder anderen St.Galler Handballer heute die Möglichkeit, sich beim Leader in den Vordergrund zu spielen.

Kadetten mit grossem Konkurrenzkampf

Solche Probleme kennen die Kadetten Schaffhausen nicht. Der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ist so gross wie in keiner anderen Mannschaft der Liga. Fällt wie heute ein Spieler von Weltklasseformat wie der Spanier Joan Canellas aus, so folgt in der Person von Luka Maros bereits der nächste Hochkaräter im linken Rückraum. Maros ist seines Zeichens 53-facher Schweizer Nationalspieler und erzielte in der NLA bereits über 1000 Tore. Ähnlich sieht es im rechten Rückraum aus. Captain Dimitrij Küttel muss heute auf einen Einsatz verzichten. Ihn könnten wahlweise der ungarische Nationalspieler Donat Bartok oder der Schweizer Auswahlspieler Michael Kusio ersetzen. Es ist diese schier unerschöpfliche Kadertiefe, die es den Schaffhausern erlaubt, zu jeder Zeit im Spiel ein hohes Tempo anzuschlagen. In dieser Saison ist diese Taktik bislang perfekt aufgegangen. Trotz Doppelbelastung mit Partien im Europacup steht das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson nach sieben Runden mit dem Maximum von 14 Punkten der Tabellenspitze der NLA.

Es fehlen 30 Jahre Erfahrung

St.Otmar verlor die letzten beiden Partien und rutschte in der Tabelle auf Platz sechs ab. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt jedoch nur gerade einen Punkt. Deshalb ist auch der Trainer nicht unzufrieden mit dem Saisonstart. «Wir haben etwa 30 Jahre an Routine verloren. Das steckt man nicht so einfach weg», sagt Zoltan Cordas. Die erfahrenen Rares Jurca, Max Höning und Tobias Wetzel wurden allesamt mit vergleichsweise jungen Spielern ersetzt.

Während Cordas mit der offensiven Ausbeute einverstanden ist, sieht er in der Defensive noch Verbesserungspotenzial. Ein Beispiel: 49-mal schaffte es sein Team, den Gegner in ein Zeitspiel zu zwingen. Und dennoch kassierte St.Otmar 41-mal das Tor. Cordas:

«Das kostet Kraft. Hier müssen wir uns verbessern.»

Gegen Schaffhausen muss nicht nur in der Deckung, sondern in allen Bereichen vieles zusammenpassen, damit es zu einem Punktegewinn reicht.