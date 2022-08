U17 des FCSG trifft am Helvetia Cup auf internationale Topteams.

Fussball Benfica Lissabon, Marseille und Stuttgart: Die St.Galler U17 misst sich am Helvetia Cup mit den europäischen Fussballgrössen Am elften internationalen Helvetia Cup bekommt es St.Gallen mit grossen Kalibern zu tun. Zum Auftakt treffen die Gastgeber auf den FC Lugano. Ives Bruggmann 03.08.2022, 18.31 Uhr

Vor drei Jahren nahm der FC St.Gallen mit einer U16 am Helvetia Cup in Lugano teil. Bild: Helvetia Cup

Am Donnerstag beginnt der elfte internationale Helvetia Cup – zum ersten Mal in St.Gallen. Was als internationaler Vergleich der besten Junioren in Europa begann, hat sich mittlerweile zu einem Anlass unter dem Motto «Fussball für Inklusion» weiterentwickelt. Neben dem U17-Wettbewerb werden auch Turniere für U15-Mädchen, gemischte U12/13-Teams sowie für Menschen mit Behinderung ausgetragen.