Porträt St. Galler Turner Pablo Brägger vor der EM im Zwiespalt: «Wenn wir in die Quarantäne müssen, macht es keinen Sinn» In Wil bereitet sich Pablo Brägger auf die Kunstturn-EM vor. Ob er antritt, ist aber noch offen. Raya Badraun 29.10.2020, 16.12 Uhr

Pablo Brägger am Barren. Für neue Elemente fehlte die Zeit. Bild: Ralph Ribi (Wil, 26. Oktober 2020)

Normalerweise ist die Saison der Kunstturner im Herbst vorbei. Dieses Jahr beginnt sie erst jetzt – wenn die Coronapandemie nicht wieder alles auf den Kopf stellt. Zu Verschiebungen hat die Ausbreitung des Virus bereits geführt. Statt im Mai findet die EM nun im Dezember statt, statt in Baku wird sie in der türkischen Küstenstadt Mersin ausgetragen.

Bereits erste Nationen gaben allerdings bekannt, aufgrund der aktuellen Situation keine Athleten zu schicken. Die Schweiz hingegen wartet mit seinem Entscheid noch ab.

«Aus turnerischer Sicht würde ich mich extrem über eine Teilnahme freuen», sagt Pablo Brägger. Seit Februar trat der St.Galler nicht mehr zu einem Wettkampf an. Doch er sagt auch:

«Wenn wir danach in Quarantäne müssen, dann macht es keinen Sinn. Es würde uns zu viel Zeit kosten.»

Es ist diese grosse Unsicherheit, die in diesem Jahr alle begleitet. Pläne werden von einem Tag auf den anderen zu Makulatur, Flexibilität und Improvisation sind gefragter denn je. So war es auch bei Brägger. Im vergangenen Winter hatte sich der bald 28-jährige Oberbürer einen Plan zurechtgelegt.

Nach den Olympischen Spielen in Tokio wollte er zurück in die Ostschweiz ziehen und sich im Regionalen Leistungszentrum in Wil auf die EM 2021 in Basel vorbereiten. Es wäre ein erster Schritt in ein Leben nach dem Spitzensport gewesen. Mit dem Coronavirus und der Verschiebung der Spiele um ein Jahr geriet dieser Plan jedoch ins Wanken. Am Ende hielt Brägger dennoch daran fest, passte ihn jedoch leicht an.

Manchmal vermisst er seine Kollegen

«Ich bin sehr zufrieden, so wie es heute ist», sagt Brägger. Seit Juli wohnt er mit seiner Freundin in Münchwilen und trainiert in Wil. Während des zweimonatigen Praktikums, das er als Vorbereitung auf das Physiotherapiestudium machen musste, war er an drei Abenden pro Woche in der Halle. Seit September trainiert er wieder so wie früher in Magglingen – jedoch alleine. «Manchmal vermisse ich meine Kollegen, gerade wenn es streng ist im Training», sagt Brägger.

Dennoch fiel ihm die Umstellung leicht. Alles sei so reibungslos aufgegangen, wie er sich das erhofft hatte. Nach dem Training ist es für ihn nun einfacher, abzuschalten. Und er ist froh, nach zwölf Jahren in Magglingen wieder näher bei der Familie zu sein.

Zuerst mussten wieder Muskeln aufgebaut werden

Eine Woche pro Monat verbringt er immer noch im Nationalen Leistungszentrum oberhalb von Biel. Darauf freut er sich nun wieder mehr. «Ich versuche jeweils, die gute Energie aufzusaugen», sagt Brägger. Ist er in Wil, hält er Kontakt mit seinen Trainern, schickt ihnen Videos von seinen Übungen. Und braucht er einmal eine Hilfestellung, fragt er einen Coach im Regionalen Leistungszentrum.

So eine lange Pause hatte Pablo Brägger noch nie.

Bild: Ralph Ribi

Wie sich die Umstellung bisher auf seine Leistungen ausgewirkt hat, kann Brägger noch nicht sagen. Dafür ist es zu früh. Mit der Vorbereitung auf die EM hat er erst begonnen. Corona hat ihn und die anderen Kunstturner jedoch zurückgeworfen. Während des Lockdown war Brägger acht Wochen nicht in der Trainingshalle. So eine lange Pause gab es für ihn bisher noch nie. Als er zurück nach Magglingen kam, musste er zuerst wieder Muskeln aufbauen, seinen Körper auf die Belastungen vorbereiten. Nur so konnte er danach richtig trainieren. Brägger sagt:

«Wir haben dadurch fast ein ganzes Jahr verloren»

Mit dem Praktikum folgte im Sommer eine weitere Pause. «In dieser Zeit konnte ich zum Glück meinen Formstand halten», sagt er. Einen Rückschritt machte er dadurch zwar nicht, Fortschritte aber auch nicht. Momentan arbeitet er daran, die Ausführung zu verbessern. An der EM will er wieder an allen sechs Geräten antreten. Die Übungen werden wohl die gleichen sein wie vor Corona. Neue Elemente wären zwar geplant gewesen, in der Wettkampfvorbereitung fehlt dafür jedoch die Zeit.

Schweizer Meisterschaft ohne Zuschauer

Mitte November wird in Schaffhausen bereits eine abgespeckte Version der Schweizer Meisterschaft ohne Zuschauer stattfinden. Dort erhofft sich Brägger eine erste Standortbestimmung. Zudem wäre es der Qualifikationswettkampf für die EM in der Türkei.

Wenn diese dann mit Schweizer Beteiligung stattfindet. «Man muss es nehmen, wie es kommt», sagt Brägger. «Es wäre jedoch schade, wenn wir die ganze Vorbereitung für nichts gemacht hätten.»