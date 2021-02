Handball St.Galler Systemabsturz: Kanterniederlage gegen die Kadetten Schaffhausen St.Otmars NLA-Handballer verlieren daheim 25:37. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 11:18 entschieden. Ives Bruggmann 28.02.2021, 22.05 Uhr

Häufig alleine gelassen: St. Otmars Goalie Aurel Bringolf. Michel Canonica

Nichts ging mehr bei St.Otmar. Vor der Pause erlitten die St.Galler Handballer einen Systemabsturz. Zuerst vergab Max Höning in der 24. Minute die Gelegenheit, das Resultat auf 11:13 zu verkürzen. Danach geriet das Heimteam in einen nicht enden wollenden Negativstrudel. Filip Maros kassierte eine Zweiminutenstrafe. Trainer Zoltan Cordas echauffierte sich daraufhin so sehr, dass er ebenfalls mit einer Zeitbusse belegt wurde. In der doppelten Überzahl zogen die Gäste aus Schaffhausen bis auf 16:11 davon. Zu allem Überfluss produzierten die St.Galler bis zur Pause noch vier technische Fehler und zwei Fehlwürfe, während die Kadetten die Versäumnisse St.Otmars gnadenlos ausnutzten. Der Pausenstand von 18:11 belegte die Schaffhauser Dominanz und war zugleich die Vorentscheidung.

Die Partie hatte aus St.Otmars Sicht denkbar ungünstig begonnen. Im eigenen Ballbesitz agierten die St.Galler fahrig. Einfachste Pässe kamen nicht beim Mitspieler an. Bevor die Gelbschwarzen das erste Mal auf das Tor warfen, hatten sie bereits drei technische Fehler zu verzeichnen. So ermöglichten sie den Kadetten einen 3:0-Blitzstart – notabene ohne grossen Kraftaufwand. Die St.Galler liefen deshalb schon früh einem Rückstand hinterher. Einzig Goalie Aurel Bringolf verhinderte mit sieben Paraden im ersten Durchgang ein noch deutlicheres Pausenresultat.

Fehler begünstigen Tempospiel der Gäste

Die Schaffhauser ihrerseits, gespickt mit einigen aussergewöhnlich talentierten Handballern und auch in der Breite qualitativ hochwertig besetzt, spielten ihre Klasse aus. Aus dem starken Kollektiv stach Flügel Sebastian Frimmel heraus. Der Österreicher erzielte bereits in der ersten Halbzeit acht Treffer und kam am Ende auf 14 Tore bei zwei Fehlversuchen. Er war einer der Nutzniesser der insgesamt 13 technischen Fehler St.Otmars. Von 18 Toren im ersten Durchgang erzielten die Schaffhauser Flügel deren 14 – ein Beleg für das Tempospiel des amtierenden Meisters.

Andrija Pendic (rechts) blieb für einmal unter seinen Möglichkeiten. Michel Canonica

Die St.Galler fanden auch im zweiten Durchgang nie richtig in die Partie. Spielgestalter Andrija Pendic erreichte wie die meisten seiner Mitspieler nie sein gewohntes Niveau. Bezeichnend: Er erzielte seinen ersten Treffer erst in der 22. Minute – per Penalty. Und hier zeigte sich der grosse Unterschied zu Schaffhausen. Während die Kadetten im mittleren Rückraum gleich dreifach besetzt sind, fehlt bei den St.Gallern jemand, der für Pendic in die Bresche springen kann. In der zweiten Halbzeit betrieb einzig St.Otmars Filip Maros in der Offensive Werbung in eigener Sache. Mit fünf Treffern gewann er auch das Duell gegen seinen Bruder Luka (ein Tor).

Die Enttäuschung nach der deutlichen Niederlage war bei St.Otmar gross. «Das müssen wir erst einmal verarbeiten», sagte Coach Andy Dittert. Zeit dazu bleibt genügend, denn die nächste Partie gegen Leader Pfadi Winterthur findet erst in drei Wochen statt. «Wir brauchen diese Zeit, denn wir haben einige angeschlagene Spieler», so Dittert. Captain Tobias Wetzel musste in der Pause wegen einer Rückenblockade in der Kabine bleiben. Andere Spieler wie Pendic oder Höning spielten zuletzt immer wieder angeschlagen. Defensivspezialist Frédéric Wüstner fällt seit einigen Wochen aufgrund einer Kopfverletzung aus. Dittert:

«Ich hoffe, dass wir den Trainingsrhythmus rasch finden.»

Zuletzt zu viele Gegentore

Die Zahl der Gegentore ist zuletzt bei St.Otmar wieder deutlich angestiegen. Nur der Defensive die Schuld zuzuweisen, wäre aber zu einfach. In der Partie gegen Schaffhausen waren die Gegentreffer häufig schon gefallen, bevor die Deckung überhaupt ihre Formation einnehmen konnte. Aus den St.Galler Fehlern in der Offensive schlugen die Gäste in den allermeisten Fällen postwendend Kapital. Dennoch: Ihr Rückzugsverhalten müssen St.Otmars Handballer verbessern.

Telegramm:

St.Otmar – Kadetten SH 25:37 (11:18)

Keine Zuschauer – Sr. Jergen/Zaugg.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 1-mal 2 Minuten gegen Schaffhausen.

St.Otmar: Bringolf (10 Paraden)/Kindler (1 P.); Fricker (4), Gwerder (1), Pendic (3/1), Geisser (3), Jurilj (3), Haas, Schneider, Wetzel (1), Jurca (3), Höning, Kaiser (1), F. Maros (5), Bamert (1), Hörler.

Kadetten: Pilipovic (10 P.)/Biosca (3 P.); Schelker (2), Schmidt, L. Maros (1), Frimmel (13), Herburger, Bartok (5), Tominec (2), Sesum (2), Csaszar, Schopper (1), S. Zehnder (3), Novak (2), Gerbl (6), Teubert.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Wüstner (verletzt). – Wetzel in der Pause verletzt ausgeschieden.