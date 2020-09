St.Otmars Handballer bieten ein Offensivspektakel gegen den BSV Bern – Spielgestalter Andrija Pendic sticht aus starkem Kollektiv heraus Die St.Galler NLA-Handballer glänzen beim 37:32-Sieg gegen den BSV Bern. Im Angriff dominieren die Gastgeber nach Belieben. Und hinten brilliert Nationalgoalie Aurel Bringolf. Ives Bruggmann 13.09.2020, 23.13 Uhr

St.Otmars Linkshänder Max Höning erzielt vier Treffer. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 13. September 2020)

Was der TSV St.Otmar im dritten Spiel der NLA-Saison in der Offensive darbot, war sehenswert. Mit 37 Toren belohnten sich die St.Galler Handballer am Ende für ihre Angriffsbemühungen. Es hätten sogar noch mehr sein können, wäre die Partie nicht bereits Mitte der zweiten Halbzeit beim Stand von 31:21 vorentschieden gewesen.

Variantenreich, druckvoll, einstudiert: So präsentierte sich der vom eleganten Regisseur und zehnfachen Torschützen Andrija Pendic in Szene gesetzte Rückraum St.Otmars. Der Ball lief in hohem Tempo durch die eigenen Reihen, die Kreuzungen wurden präzise ausgeführt, und am Ende stand fast jedes Mal eine ausgezeichnete Wurfgelegenheit. Die Berner fanden in der Defensive zu keinem Zeitpunkt den Zugriff. Berns Trainer Aleksandar Stevic sagte:

«Bei so vielen Gegentoren müssen wir nicht diskutieren, wo unser Problem lag. Wir konnten den Gegner im Eins-zu-Eins nicht festmachen.»

Zu schnell hätten die St.Galler den Ball zirkulieren lassen.

Bringolfs Leistung ging beinahe unter

Vor 550 maskierten Zuschauern in der Kreuzbleiche präsentierte St.Otmars Offensive eine breite Palette an Spielzügen. Pendics linker Rückraumpartner Dominik Jurilj glänzte nicht nur mit Wurfgewalt, sondern auch mit spielerischer Finesse. Kreisläufer Tobias Wetzel bewies seine Kaltblütigkeit mit fünf Treffern aus ebenso vielen Versuchen, und Filip Maros belohnte sich für seinen Spielwitz mit sieben Toren und zahlreichen Assists. Aus dem rechten Rückraum steuerten die Linkshänder Max Höning und Rares Jurca gemeinsam sieben Tore bei, Rechtsaussen David Fricker traf dreimal.

Ob des Offensivfeuerwerks geriet die ausgezeichnete Leistung des St.Galler Torhüters Aurel Bringolf fast ein wenig in den Hintergrund. Der Nationalgoalie parierte am Ende 17 Würfe und damit fast dreimal so viele wie Berns Torhüterduo zusammen. Zeitweise wehrte Bringolf über 40 Prozent der Bälle ab. Vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich St.Otmars Defensive gefestigt. Und das ohne den weiterhin verletzten Abwehrspezialisten Frédéric Wüstner. «Die Defensive ist das A und O für eine erfolgreiche Saison», sagte Trainer Zoltan Cordas nach der Partie. «Wir haben die Anzahl an leichten Gegentoren minimiert.» Und das führte im Zusammenspiel mit der ausserordentlichen Offensivdarbietung zur frühen Vorentscheidung.

Der Vergleich mit dem Fisch

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas



Auch die Umstellung der Berner auf eine 3-2-1-Formation brachte St.Otmar nicht aus dem Konzept, was Trainer Cordas zufriedenstellte. «Die Disziplin im Angriff wird immer besser», sagte der Österreicher.

«Wenn wir den Ball so gut laufen lassen, dann sind wir für den Gegner so glitschig wie ein Fisch und damit schwer zu fassen.»

Mit zwei Siegen und einer Niederlage reihen sich die St.Galler in der NLA nun auf Platz fünf ein. Zeigt die Formkurve aber weiterhin in die gegen Bern gezeigte Richtung, dürfte sich St.Otmar zu einem ernsten Anwärter auf die Spitzenplätze entwickeln. In dieser Verfassung können die St.Galler jedem Gegner unangenehm werden.