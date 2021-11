INTERVIEW Die Stadt soll endlich auch ein Zentrum des Eishockeys werden: «St.Gallen hat riesiges Potenzial» Florian Blatter, der neue Präsident der Eisbären St.Gallen, spricht über den Eishockeystandort St.Gallen und prominente Berater. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Seit Anfang August leitet der dreifache Schweizer Meister Florian Blatter als Präsident die Geschicke des 2.-Liga-Klubs HC Eisbären St.Gallen. Eingeleitet werden soll im Verein durch den Führungs- auch ein Richtungswechsel. Dabei kann Blatter auf die Unterstützung von NHL-Star Joe Thornton und Trainerikone Arno Del Curto zählen.

In der Vereinsmitteilung hiess es, Sie würden das Amt des Präsidenten mit einem konkreten Konzept und einer Vision übernehmen. Ziel sei es, Eishockey in St.Gallen zu etablieren. Wie sehen diese Pläne aus?

Florian Blatter: Das Allerwichtigste bleibt für uns weiterhin, die Kinder und Jugendlichen zu fördern. In diesem Bereich hat sich unser Verein dank des Engagements von Gründer Remo Waser und seinen Nachfolgern einen hervorragenden Ruf über die Region hinaus erarbeitet. Unser Ziel muss es nun aber sein, dass wir nicht nur den Breiten-, sondern auch den Leistungssport fördern. Denn sonst verlassen die bestens ausgebildeten Spieler schon früh den Klub. Wir müssen den Junioren eine Perspektive bieten.

Wie sieht diese aus?

Wir wollen im Verein klare Strukturen aufbauen. Mir schwebt eine zweispurige Lösung vor. Der Plausch und der Leistungsgedanke sind genau gleich wichtig. Wir müssen in St.Gallen aber auch bereit sein, einen professionelleren Weg zu gehen. Wenn ich sehe, dass Eltern eine Stunde Fahrt investieren müssen, um ihre talentierten Kinder in ein adäquates Training zu chauffieren, dann nervt mich das. Das muss in St.Gallen doch möglich sein. Ich sehe im Eishockeystandort St.Gallen ein riesiges Potenzial. Dieses wollen wir nutzen.

Das haben andere auch schon versucht. Weshalb gelingt es nun?

Am Standort St.Gallen sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass die Stadt dereinst ein Zentrum des Ostschweizer Eishockeys wird. Aber das liegt in weiter Ferne. Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet. Dieses wollen wir nutzen. Zuerst steht aber die Aufbauarbeit an. Das heisst, wir wollen auf jeder Juniorenstufe zwei Teams etablieren, jeweils eines davon mit Leistungsgedanken. Zudem wollen wir mittelfristig mit unserer ersten Equipe in der 1. Liga spielen.

Was entgegnen Sie jenen, die sagen, St.Gallen sei eine Fussballstadt und daneben gebe es keinen Platz?

Das höre ich immer wieder. Das heisst aber noch lange nicht, dass Eishockey hier chancenlos ist. «Wenn in St.Gallen 600 Leute zu einem Aufstiegsspiel der Eisbären von der 3. in die 2. Liga kommen, dann muss mir niemand erklären, dass hier kein Potenzial vorhanden sei.»

Müsste man in St.Gallen nicht die Kräfte bündeln? Stattdessen gibt es mit den Eisbären und dem EHC St.Gallen zwei Vereine.

Ich gebe zu, am besten wäre es für den Standort St.Gallen, wenn es hier nur noch einen Klub gäbe. Es ist viel passiert zwischen den beiden Vereinen. Es gibt viele Altlasten. Ich bin aber optimistisch, dass wir eine gute Lösung finden werden. Es sind heute viele neue Leute dabei, welche die Altlasten nur noch vom Hörensagen kennen. Die Gespräche mit dem EHC stehen auf meiner Pendenzenliste. Wir sollten in Zukunft zusammen im Sinne des St.Galler Eishockeys handeln. Übrigens finden temporäre Spielertäusche unter den beiden Klubs bereits heute statt. Wenn Not am Mann ist, helfen wir einander aus.

Sie sind Rapperswiler, weshalb liegt Ihnen das St.Galler Eishockey so sehr am Herzen?

Ich bin zwar in Rapperswil aufgewachsen, aber meine Mutter ist Stadtsanktgallerin. Deshalb war schon immer eine gewisse Verbindung da. Vor vier Jahren half ich dann in einer schwierigen Phase im Verein aus. Der damalige Trainer Yannick Del Curto hatte mich angefragt. Nach einem Gespräch mit Remo Waser, der ein unglaubliches Feuer für diesen Verein hat, wurde mir bewusst, dass ich hier mithelfen möchte. Zunächst amtete ich als Sportchef. Seit kurzem bin ich Präsident.

Dabei erhalten Sie auch Unterstützung von Joe Thornton und Arno Del Curto.

Ich kenne die beiden aus meiner Zeit in Davos. «Neben Joe Thornton bin ich in der Garderobe als 17-Jähriger gesessen. Heute sind wir Freunde.»

Und Arno habe ich natürlich sehr viel zu verdanken. Es ist jetzt aber nicht so, dass beide in St.Gallen ein und aus gehen werden. Vor allem Joe Thornton spielt ja aktuell noch in der NHL. Beide haben mir aber zugesagt, mir beratend zur Seite zu stehen. Was gibt es Besseres, als Arno Del Curto als Berater zu haben? Ein gutes Netzwerk ist das A und O. Ich möchte aber betonen, dass es keine One-Man-Show ist. Der ganze Vorstand arbeitet hart.