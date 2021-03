Springreiten Trotz Virengefahr für Ross und Reiter: Der CSIO St.Gallen setzt auf die Karte Mut Das Springturnier in der Ostschweiz soll Anfang Juni trotz nicht überstandener Pandemie durchgeführt werden. Das erfordert ein funktionierendes Schutzkonzept – auch für die Pferde. Peter Wyrsch 23.03.2021, 05.00 Uhr

Bald soll im Gründenmoos wieder geritten werden: Pius Schwizer vor zwei Jahren auf Chaquilot.

Bild: Michel Canonica

Die Organisatoren des CSIO St.Gallen sind mutig. Während andere Veranstalter wegen des Coronavirus ihre Turniere absagen oder verschieben, hält St.Gallen an seinem Datum fest. Das Fünfsterne-Turnier soll wie geplant vom 3. bis 6. Juni im Gründenmoos stattfinden – mit oder ohne Zuschauer. OK-Präsidentin Nayla Stössel sagt:

«Eine Verschiebung war kein Thema. Für uns gab es nur die Alternative zwischen Absage wie im Vorjahr oder Durchführung, da vor den Olympischen Spielen Ende August in Tokio und den Europameisterschaften Anfang September in Riesenbeck auf den Anlagen von Ludger Beerbaum keine Termine verfügbar waren.»

Man habe sich nach Rücksprache mit den Partnern, dem Titelsponsor, den Hauptsponsoren und auch dank der guten Zusammenarbeit mit dem nationalen und internationalen Verband sowie der Stadt und dem Kanton St.Gallen entschlossen, das Turnier mit den entsprechenden Schutzkonzepten auf höchstem Niveau durchzuführen, so Stössel, die dem grössten St.Galler Sportanlass seit 2013 vorsteht und das Erbe ihres verstorbenen Vaters Peter Stössel weiterführt.

Das Sportprogramm bleibt attraktiv

Die zweifache Mutter, die sowohl im Vorstand des nationalen als auch des europäischen Verbandes Einsitz hat, erklärt das mutige Szenario: «Wohl haben wir keine Planungssicherheit, aber wir wollen den internationalen Reitern eine Startgelegenheit auf höchstem Niveau ermöglichen. Pandemiebedingt findet unser Turnier vielleicht ohne Zuschauer und ohne Unterhaltungsprogramm statt. Auf den gesellschaftlichen Anlass müssen wir verzichten.»

Bleiben wird am ersten Juni-Wochenende wie geplant das attraktive Sportprogramm. Höhepunkt am Freitag ist der mit 150'000 Euro ausgeschriebene Grand Prix der Schweiz, den zuletzt 2019 der Weltranglistenerste Steve Guerdat auf Venard de Cerisy vor dem Thurgauer Arthur da Silva auf dem kurz vor Weihnachten verstorbenen Hengst Inonstop gewann. Am Samstag wird erneut das traditionelle und mit 65000 Franken dotierte Grosse Jagdspringen sowie zum zweiten Mal der Schweizer Cupfinal ausgetragen, den Europameister Martin Fuchs aus Wängi knapp vor der Solothurnerin Barbara Schnieper gewann.

Pferdesport am CSIO St.Gallen, als die Welt noch in Ordnung war. Bild: Michel Canonica

Der Höhepunkt wird abermals der mit 250'000 Euro dotierte Nationenpreis am Sonntag sein, in dem die Schweiz in Bestbesetzung und wahrscheinlich mit der vorgesehenen Olympia-Equipe den ersten Heimsieg seit 25 Jahren in St.Gallen anstrebt. Man braucht kein Reitfachmann oder Prophet zu sein, um drei der vier Teamreiter bereits jetzt nennen zu können. Gesundheit vorausgesetzt, werden der dreifache Weltcupsieger Steve Guerdat, Europameister Martin Fuchs und der in die Spitzenklasse aufgerückte Schweizer Meister Bryan Balsiger nominiert. Für Platz vier wird der neue Equipenchef Michel Sorg die Wahl zwischen Niklaus Rutschi, Beat Mändli und eventuell Pius Schwizer oder Alain Jufer haben.

Die Risiken werden minimiert

Nayla Stössel Bild: Urs Bucher

Die zweite Station des Nations Cup in der Europa Division 1 nach der Ouvertüre in La Baule Mitte Mai soll mit den notwendigen Vorsichtsmassnahmen und wiederholten Gesundheitstest auf dem Turniergelände im Programm bleiben. «Wir werden die Risiken minimieren und alles tun, was in unserer Macht steht», so Stössel.

«Wir haben ein genaues Schutzkonzept erarbeitet, für Teilnehmer, Funktionäre, Medien und Pferde.»

Auch für die Pferde werden besondere Aufwendungen nötig, grassiert doch gegenwärtig eine in Spanien ausgebrochene aggressive Form des Herpesvirus EH1, der für Pferde tödlich enden kann. Über ein Dutzend Pferde sind schon gestorben, andere sind in Isolation und müssen drei Wochen in Quarantäne verbleiben. Der Weltreiterverband FEI hat deshalb in Europa sämtliche Pferdesportveranstaltungen bis zum 11. April untersagt.

Ziel ist eine schwarze Null

Die CSIO-Veranstalter hoffen, dass das auf Menschen nicht übertragbare Virus bis zum CSIO-Beginn abklingt, werden aber einen ausgedehnten veterinär-medizinischen Eingangstest anordnen und Quarantäne-Boxen bereitstellen. Hospitality und Gastronomie für die Teilnehmer werden mit wenig Durchmischungen eingeschränkt. Und wer trägt ein allfälliges finanzielles Risiko? Nayla Stössel: «Unsere Sponsoren, Partner und CSIO-Klubmitglieder unterstützen uns. Unser Ziel ist eine schwarze Null und ein Rückgang der Pandemie.»