Springreiten Reiter mit Höhen und Tiefen: Von EM-Medaillen zu enttäuschenden Olympischen Spielen Die Schweizer Springreiter sind Weltklasse – manchmal. Ein Rückblick auf eine wechselhafte Saison. Peter Wyrsch 06.10.2021, 05.00 Uhr

Martin Fuchs wollte an den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Einzel gewinnen. Er verpasste eine Medaille. Bild: Carolyn Kaster/Keystone

Höhen und Tiefen wechselten sich in der zu Ende gehenden Freiluftsaison ab wie auf der Achterbahn. EM-Mannschaftsgold und Einzelsilber für Martin Fuchs nach dem Rückschlag an den Olympischen Spielen, Nationenpreissieg in La Baule und dritter Team-Platz am CSIO St.Gallen und am vergangenen Wochenende in Barcelona der erzitterte Verbleib in der europäischen Spitzenliga.

Das Fazit ist klar. Es fehlte die Konstanz, die Breite an der Spitze des überfüllten Springsport-Kalenders auf höchster Stufe. So stellte die Schweiz in Aachen, dem prestigeträchtigsten Turnier der Welt, keine zwei Wochen nach dem überraschenden EM-Triumph in Riesenbeck (De) auf den Anlagen des ehemaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum keine Equipe. «Die Spitze ist zu schmal. Ausser Steve Guerdat und Martin Fuchs und allenfalls Bryan Balsiger haben wir nicht genügend Reiter, die über mehr als ein GP-Pferd für höchste Ansprüche verfügen», erklärte Teamchef Michel Sorg den Verzicht einer Mannschaft im Mekka des Reitsports. «Die Spitzencracks haben schon genug Parcours in den Beinen. Und wir wollen sie ja nicht über Gebühren strapazieren.» Recht und vernünftig ist dieser Entschluss und er wurde zum Wohle der Pferde gefällt.

Rückschlag in Tokio

Das Saisonziel mit der angepeilten Olympiamedaille haben die Schweizer deutlich verpasst. Nach den Enttäuschungen im Einzel in Tokio blieb das Mannschaftstrio mit Steve Guerdat/Venard de Cerisy, Martin Fuchs/Clooney und Bryan Balsiger/Twentytwo des Biches auch im Team-Final unter den Erwartungen und musste sich mit Rang fünf bescheiden. Als klarer Medaillenkandidat und nach minutiöser Planung und Vorbereitung war man nach Asien gereist – und versagte.

In geänderter Formation, im gewohnten Viererteam und mit anderen Pferden wurde nur einen Monat später aber der EM-Erfolg realisiert. Die Mannschaft mit Steve Guerdat/Maddox vom Hofgut Albführen, Martin Fuchs mit Leone Jei von Besitzer Adolfo Juri, Bryan Balsiger mit AK’s Courage von Besitzer Olivier de Coulon und Elian Baumann mit Campari von Besitzerin Riccarda Wenger durfte nach dem Triumph vor Gastgeber Deutschland und EM-Titelverteidiger Belgien nicht nur Campari, sondern mit Gold um den Hals auch Champagner schlürfen. Vor allem Leone Jei, der neunjährige Schimmel des Tessiner Elektronik-Unternehmers und ehemaligen Eishockeyaners von Ambri-Piotta, Adolfo Juri, überzeugte. Nach zwei Nullfehler-Ritten im Nationenpreis in St.Gallen zeigte sich, dass er ein würdiger Nachfolger für den nach Tokio auf der Weide in Wängi schwer verunfallten Spitzenpferdes Clooney ist.

Freud und Leid nah beieinander

Nach seinem Schulterbruch und wochenlangem Aufenthalt in der Tierklinik wird der sprunggewaltige Schimmel nicht mehr in den Sport zurückkehren. Auch Steve Guerdat, der Olympiasieger von 2012 und ehemalige Weltranglistenerste, erlebte 2021 Freud und Leid. Seine Frau Fanny Skally schenkte ihm Ostersonntag ein Mädchen namens Ella. Im Juni verlor der in Elgg ansässige Jurassier seine Spitzenstute Bianca wegen eines Gehirntumors und hatte in der Folge keinen Lauf.

In Tokio konnte er sich nicht für den Einzelfinal qualifizieren, in Riesenbeck wurde er an der EM mit Maddox im Einzel lediglich Elfter, konnte danach aber mit Venard de Cerisy den GP von Calgary in der hoch dotierten Grand-Slam-Serie gewinnen. Für dieses Highlight strich er ein Sieggeld von 825000 Franken ein. Ähnlich erging es Martin Fuchs. Der Filius von Teamcoach Thomas Fuchs und Managerin Renata Fuchs gewann auf Conner zwar den Fünfsterne-GP in Dinard und überzeugte in La Baule und St.Gallen, der 16. Platz mit seinem Paradepferd Clooney in Tokio war aber auch für ihn eine herbe Enttäuschung. Doch mit Leone Jei hat er seine Rückschläge übersprungen und Clooney-Besitzer Luigi Baleri hat ihm für rund eine Million Franken drei Nachwuchspferde gekauft. Allein der siebenjährige Viper hat die stattliche Summe von 750000 Franken gekostet. Besitzer Baleri: «Cooney ist unersetzbar, aber Martin soll auch in Zukunft erstklassig beritten sein, obwohl ich mich nach den Olympischen Spielen eigentlich zurückziehen wollte.»