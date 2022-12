Wie der Reitsport in der Region von der Familie Fuchs profitiert

Springreiten In Genf ist Martin Fuchs der grosse Schweizer Hoffnungsträger – wie der Springreitsport auch in der Region von der Familie Fuchs profitiert Die Familie Fuchs formt in der Ostschweiz Elite-Springreiter, hat aber auch ein exzellentes Auge für talentierte Pferde. Im Kader der Schweizer Elitereiter für 2023 figurieren vier Ostschweizer Reiter. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 08.12.2022, 17.00 Uhr

Der 30-jährige Martin Fuchs gehört am CHI Genf zu den Schweizer Hoffnungsträgern. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Seit Jahrzehnten mischt die Springreiterfamilie Fuchs in der nationalen und internationalen Spitze mit.

Was Papa Mathias in Effretikon einst gesät, seine Söhne Markus und Thomas Fuchs geerntet und Thomas Fuchs in Wängi mit seinem Sohn Martin nun veredelt hat, hinterlässt Spuren. Im Sog der Familie Fuchs werden Ostschweizer Reiter zu Springcracks geformt.

Vier Ostschweizer im Kader für 2023

Im Kader der Schweizer Elitereiter für 2023 figurieren vier Ostschweizer: Weltcupsieger Martin Fuchs aus Wängi, der in Eschlikon sesshaft gewordene Equipenreiter Niklaus Rutschi, Banker und Reitamateur Edy Tanner aus Tübach sowie neu Peter «Pepi» Bleiker aus Altstätten.

Ausser Selfmademan Rutschi trainieren alle bei Mitgliedern der Familie Fuchs. Tanner beim St.Galler Markus Fuchs, Bleiker und natürlich Martin bei Papa Thomas Fuchs, einem der weltweit besten Springreittrainer.

Nicht mitgezählt in dieser namhaften Reitergilde sind Olympiasieger Steve Guerdat und der aufstrebende Edouard Schmitz, die wie Martin Fuchs zu den Olympiakandidaten für Paris 2024 zählen.

Martin Fuchs reitet Pferde, die selbst entdeckt wurden

Thomas Fuchs übt und coacht auch weitere Ostschweizer Talente: den Henauer Mathias Schibli, den ehemaligen Sekundarlehrer und Schweizer Meister 2021, Dominik Fuhrer aus Wängi oder Joana Schildknecht aus Eggersriet, die Schweizer Meisterin der Jungen Reiter in diesem Jahr.

Thomas Fuchs (Mitte), Markus Fuchs (rechts) und Walter Gabathuler auf dem Pensions- und Handelsstall in Wängi. Bild: Arthur Gamsa

Füchse haben ausgezeichnete Instinkte, sind emsig und raffiniert. Das zeichnet nicht nur die Familien- und Wildtiere aus, sondern auch die Reitersleute und Träger dieses Namens.

So verwundert es nicht, dass zahlreiche Cracks in unserem Land von der Familie Fuchs aus- und weitergebildet sind. Sie erspähen und fördern nicht nur fleissige Reit-Talente, sondern haben auch ein exzellentes Auge für Pferde mit besonderen Anlagen.

So reitet Martin Fuchs, der aktuelle Weltcupsieger und Team-Europameister, am nun stattfindenden CHI Genf Spitzenpferde, welche die Familie selbst entdeckt und gefördert hat.

«Genf ist für mich ein spezieller Ort»

Wie am CSIO St.Gallen vertraut der 30-jährige Martin Fuchs Leone Jei und Conner Jei des Tessiner Besitzers Adolfo Juri. St.Gallen-GP-Sieger Conner ist für den Top-Ten-Final vorgesehen, an dem Fuchs als einziger Schweizer teilnimmt.

Der St.Galler Nationenpreissieger Leone bestreitet den mit 1,2 Millionen Franken dotierten Grand-Slam-Grand-Prix am Sonntag, den er im Vorjahr mit dem Schimmel und 2019 mit dem unvergesslichen Clooney gewonnen hat. Martin Fuchs sagt:

«Genf ist für mich stets ein spezieller Platz. Ich habe viele positive Erinnerungen, bin aber von Clooney auch schon aus dem Rhythmus geworfen worden und musste absteigen.»

Nach sieben Jahren als Bereiter bei Steve Guerdat in Herrliberg und Elgg wechselt auch Anthony Bourquard in die Ostschweiz, genauer ins Rheintal nach Diepoldsau.

Der Springreiter aus Glovelier bildet seit dem 1. Dezember Sportpferde für den Stall Neumaad von Esther Steiger aus. «Ich bin als Bereiter angestellt. Insgesamt neun Pferde stehen mir zur Verfügung. Ich hoffe, nach einer gewissen Anlaufzeit wieder den Anschluss ans Elitekader zu finden», sagt der 26-jährige Jurassier.

Der Schweizer Meister der Jungen Reiter von 2017 und GP-Sieger mit Janus 2018 in Humlikon wird aber weiterhin sporadisch mit seinem Lehrmeister und Vorbild Guerdat trainieren und hofft, den neunjährigen Franzosen-Fuchs Dom Perignon, der Guerdat gehört, nach Diepoldsau zu lotsen.

