Springreiten Ein Thurgauer Lehrer springt den Reitstars davon und wird Schweizer Meister – weshalb er trotzdem nicht ins Profilager wechseln will Der 32-jährige Amateur Dominik Fuhrer ist Schweizer Meister der Springreiter und unterrichtet Mathematik und Naturwissenschaften an der Sekundarschule in Münchwilen. Doch seinen Job aufgeben und zu den Profis wechseln, das kann er sich trotz seines Erfolges nicht vorstellen. Peter Wyrsch Jetzt kommentieren 13.10.2021, 17.00 Uhr

Dominik Fuhrer auf dem Rücken von Ghost. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Schweizer Meister der Springreiter in der Elite-Kategorie heisst nicht Steve Guerdat, Martin Fuchs, Bryan Balsiger oder Pius Schwizer – sondern Dominik Fuhrer. Die Sensation ereignete sich am letzten August-Wochenende in Humlikon im Zürcher Weinland.