Immer mehr Cracks wohnen in der Region: Das macht die Ostschweiz zum Mekka der Springreiter Auch die Olympiakandidaten Alain Jufer und Niklaus Rutschi nehmen einen Domizilwechsel vor. Schon die Stars Martin Fuchs und Steve Guerdat wohnen in der Region. Peter Wyrsch 23.06.2020, 05.00 Uhr

Alain Jufer mit Tic Tac Eddy Risch / KEYSTONE (St. Moritz, 20. August 2017)

Die Ostschweiz wird zum Mekka der einheimischen Springreiter. Nachdem 2016 bereits Europameister Martin Fuchs von Bietenholz im Kanton Zürich nach Wängi und ein Jahr später der Weltranglistenerste Steve Guerdat von Herrliberg nach Elgg umgezogen sind, wechseln nun auch die Elitekader- und Nationenpreisreiter Alain Jufer und Niklaus Rutschi ihr Domizil. Jufer ist bei Guerdat in Elgg eingezogen, Rutschi übernimmt ab September die Reitanlage Herdern von Ruedi Letter in Eschlikon.

Nur einer fehlt noch

Mit Ausnahme des weiter aufstrebenden Neuenburgers Bryan Balsiger hausen nun sämtliche Kandidaten für eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio in unmittelbarer Ostschweizer Nähe.

Die Wege zu Trainingsgemeinschaften sind kurz geworden, zumal man weiss, dass auch Team-Coach und Trainer Thomas Fuchs nach Wängi gezogen ist und sich nicht nur um seinen Filius Martin, sondern sich seit Jahren auch um Steve Guerdat kümmert.

Jura-Connection in Elgg

Mit Alain Jufer ist Anfang Juni ein dritter jurassischer Spitzenreiter nach Elgg gezogen. Der dreifache Weltcup-Sieger Guerdat hat vor zwei Jahren Anthony Bourquard, den Schweizer Meister der Jungen Reiter von 2017, als Bereiter eingestellt. Nun vervollständigt Alain Jufer, der wie Bourquard aus Glovelier stammt, die Jura-Reit-Connection.

«Ich war 15 Jahre bei Gian-Battista Lutta in Lossy im Kanton Freiburg als Verkaufsreiter und Pferdeausbildner angestellt. Ich durfte stets gute Pferde reiten und ausbilden, wofür ich dankbar bin. Nun bin ich 42-jährig und wünschte, selbstständig zu sein», erklärt der gelernte Automechaniker seinen Umzug. Bei Guerdat hat sich Jufer eingemietet. «Ich habe einen separaten Stalltrakt mit acht Boxen speziell für mich.» Pferde seines Copains Guerdat wird er nicht reiten. Jufer sagt:

«Aber wir können künftig zusammen trainieren, uns mit Rat und Tat beistehen, und gemeinsam betreiben wir auch Pferdehandel.»

Jufer durfte fünf Klassepferde der Besitzerfamilie Mühlebach, die jahrelang auch den verstorbenen Willi Melliger und Werner Muff unterstützte, nach Elgg mitnehmen. Darunter sind Werner Muffs ehemaliges WM-Pferd Daimler, der nach monatelanger Verletzungs- und Erholungspause wieder fit und mit zwölf Jahren in bestem Alter ist und der neunjährige Oldenburger Dante, von dem sich Jufer einiges verspricht.

«Er ist mein Zukunftspferd. Marlis Mühlebach hat ihn vor einem Jahr vom Deutschen Holger Hetzel erworben. Wenn er gesund bleibt und seine positive Entwicklung weiter anhält, könnte er mein nächstes Nationenpreis-Pferd werden.»

Niklaus Rutschi mit Carassina. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE (St. Gallen, 30. Mai 2019)

Ab dem 1. September wird Niklaus Rutschi auch ein Ostschweizer Spitzenreiter sein. Der 54-jährige Luzerner zieht von Alberswil im Kanton nach Eschlikon, wo er die Reitanlage Herdern des ehemaligen EM-Springreiters und Team-Bronzemedaillengewinners Ruedi Letter übernehmen wird. Der geschätzte Ausbildner sagt:

«Ich freue mich auf mein neues Zuhause. Die Anlage ist weitläufig und grosszügig.»

Mit dem zwölfjährigen Inländer Cardano von Besitzerin Trudy Graf verfügt der Luzerner über ein äusserst talentiertes Pferd. Seine Qualitäten hat es in der vergangenen Saison mit zwei Blankoritten und dem Sieg im Nationenpreis von La Baule angedeutet und mit vier und null Punkten im Teamspringen am CSIO St.Gallen bestätigt. Deshalb wurden Rutschi und Cardano auch für die EM 2019 in Rotterdam berücksichtigt, wo das Paar allerdings nicht in Bestform war.

Aussichtsreiche Olympiakandidaten

Dennoch zählen Rutschi und Cardano neben den für Olympia gesetzten Steve Guerdat und Martin Fuchs sowie Bryan Balsiger und allenfalls Alain Jufer zu den aussichtsreichsten Schweizer Olympiakandidaten. Wenn nicht bis Ende Jahr neue Cracks für die erfahrenen Beat Mändli, Pius Schwizer oder Werner Muff Aufsehen erregen.