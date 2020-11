Sport Nicht nur die kleine Schwester von Silvan: Simea Hefti ist Stammkraft beim FC St.Gallen-Staad Die Ostschweizerinnen trennen sich in der Super League von Tabellennachbar Luzern torlos unentschieden. Sie sündigen mehrfach im Abschluss, weswegen sie sich mit einem Punkt zufrieden geben müssen. Raya Badraun 23.11.2020, 17.00 Uhr

Stammspielerin mit 17 Jahren: Simea Hefti. Bild: Michel Canonica

Es herrschen Minustemperaturen im Gründenmoos, als die Spielerinnen des FC St.Gallen-Staad auf das Feld laufen. Nach drei Niederlagen haben sie an diesem Abend die Chance, wieder zu punkten. Der Gegner ist Luzern, Tabellennachbar auf Platz fünf und mit zwei Punkten mehr auf dem Konto.

Zu Beginn lassen beide Teams wenig zu. Doch ab der 27. Minute hat St.Gallen-Staad plötzlich eine Chance nach der anderen. Ein Freistoss von Karin Bernet bringt Gefahr, aber keine Erlösung. Das 1:0 will einfach nicht fallen.

Karriereziele stehen an der Zimmertüre

Simea Hefti ist an diesem Abend auch auf dem Platz. Sie ist Aussenverteidigerin und seit ihrem Wechsel zu St.Gallen-Staad vor einem Jahr Stammspielerin – mit damals 16 Jahren. Damit ist sie allerdings keine Ausnahme. Der Altersdurchschnitt im Team ist tief. «Ich habe mich gut eingelebt und sofort wohl gefühlt», sagt Hefti.

Dennoch musste sie sich zuerst an die neue Spielweise gewöhnen. Bis zum Wechsel spielte sie fast nur mit und gegen Buben, zuerst beim FC Goldach, später bei der Auswahl Bodensee-Rheintal. Damit ging sie einen ähnlichen Weg wie viele talentierte Mädchen heute. «Bei den Buben war der Rhythmus etwas schneller», sagt Hefti, die in Goldach wohnt. Es überraschte sie jedoch, dass bei den Frauen ähnlich körperbetont gespielt wird. «Manchmal geht es sogar härter zu und her als bei den Buben», so die junge Frau.

Hefti träumt von einem Engagement im Ausland, damit sie Profispielerin werden kann. Bild: Michel Canonica

Hefti hat bald gemerkt, dass Fussball für sie mehr sein soll als nur ein Hobby. Auf der Zimmertür standen jeweils ihre Ziele. Als sie ins U17-Nationalteam kam, schrieb sie «Stammspielerin» darauf, beim Wechsel zu St.Gallen-Staad ebenfalls. Seit diesem Jahr gehört sie der Schweizer U19-Auswahl an. Aufgrund des Coronavirus wurden die Spiele jedoch abgesagt.

Vergleiche mit dem grossen Bruder

Trainer Marco Zwyssig findet lobende Worte für die junge Spielerin. «Simea ist sehr beständig, physisch stark, ruhig am Ball», sagt er. «Und sie ist wie ihr Bruder Silvan, sie läuft auf und ab.» Das fällt auf: Hefti ist viel in Bewegung, hat Drang nach vorne. Laut wird sie auf dem Platz jedoch nicht, man hört kaum etwas von ihr. «Ich bin auf dem Fussballplatz fast ruhiger als daneben», sagt sie. «Ich will mit Taten überzeugen.»

Ihre Vorbilder sind die beiden älteren Brüder Silvan und Nias. Der eine spielt seit Sommer bei den Young Boys, der andere bei Thun. Alle drei sind Aussenverteidiger. «Das ist wahrscheinlich ein Zufall», sagt Hefti und lacht. Wie ihre Brüder will sie dereinst Profi werden. In der Schweiz ist das als Frau kaum möglich. «Zuerst denkt man schon, dass es ein bisschen unfair ist», sagt Hefti. «Aber am Ende geht es doch vor allem um die Leidenschaft, die Freude am Fussball.»

Der Traum von einem Engagement im Ausland

Auch habe sich in diesem Jahr einiges geändert. Zum Beispiel, dass ausgewählte Spiele auf SRF übertragen werden. Das habe viel verändert. «Ich wurde sogar schon auf der Strasse erkannt», sagt Hefti. Dennoch sieht sie ihre Zukunft eher im Ausland. Ein Engagement bei Lyon würde ihr gefallen, oder dann die deutsche Bundesliga. Vorerst steht aber ihre KV-Ausbildung an der United School of Sports im Vordergrund, welche sie in zwei Jahren abschliesst.

Trotz vielen Chancen müssen sich die St.Gallerinnen mit einem Punkt genügen. Bild: Michel Canonica

In der zweiten Halbzeit bekommt Simea Hefti ihre Chance. Doch wie Jennifer Wyss und Serena Li Puma vor ihr, scheitert auch sie. Am Ende bleibt es beim 0:0. Trainer Zwyssig ist dennoch zufrieden. «Ich war überrascht, wie viel Ballbesitz wir hatten», sagt er. Schliesslich fehlten einige Spielerinnen, darunter die beste Torschützin Ardita Iseni.

In zwei Wochen folgt nun die Partie gegen Lugano. Für St.Gallen-Staad stehen die Chancen gut, mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen. Beim letzten Aufeinandertreffen gewannen die Ostschweizerinnen 10:0. Auf die leichte Schulter nimmt Zwyssig die Partie jedoch nicht. «So hoch will der Gegner sicher nicht mehr verlieren», sagt der Trainer.

St.Gallen-Staad – Luzern 0:0

St.Gallen-Staad: Oertle; Iseli, Christen, Hefti; Bernet, Wyss, Inauen, Sutter (84. Brecht); Ess (70. de Freitas), Li Puma (92. Colombo), Bischof.

Luzern: Van Weezenbeek; Wyser, Ruf, Jackson, Klotz; Bienz, von Känel (58. Furger), Sager (79. Häring), Pando (89. Markovic); Höltschi (88. Hadorn), Fölmli.

Bemerkungen: St.Gallen-Staad ohne Iseni, Risch, Caputo, Böni, Baumann (alle verletzt), und Ackermann (nicht im Aufgebot)