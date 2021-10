FCSG: Wie der FC St.Gallen im Gründenmoos nach Talenten sucht

Spieler-Scouting Castingcamp im Gründenmoos: Wie der FC St.Gallen nach neuen Talenten sucht Elf internationale Talente trainieren derzeit im Westen der Stadt, um sich den Scouts des FC St. Gallen zu zeigen. Sie versuchen mit jeder Ballberührung, sich in die Herzen der Beobachter zu spielen. Mitspieler werden zu Gegnern, Fussball wird kurzzeitig zu einem Einzelsport.

Ralf Streule 07.10.2021

Castingcamp des FC St.Gallen: Die Spieler zeigen sich von ihrer besten Seite. Ralph Ribi

Sie alle tragen Grün – zumindest für eine Woche. Raphaël Anaba, der 21-jährige Kameruner vom Lyon-Nachwuchs. Oder Vedad Music, 18-jähriger Mittelstürmer ohne Zukunft im Stammverein Schalke. Sie und neun weitere junge Fussballer, mehrheitlich vertragslos oder in ihrem Klub in einer Sackgasse, trainieren diese Woche im Gründenmoos mit einem Teil der St. Galler U21.

Die elf auswärtigen Kandidaten sind daran zu erkennen, dass sie über dem St. Galler Tenue Leibchen mit Nummern tragen. Die bedruckten Überzieher lassen kurz ans Säulirennen an der Olma denken. Aber nein, ein fieser Vergleich: Hier wird nicht aus Jux und fürs Wettbüro gerannt, hier geht es um Handfestes. Darum nämlich, die eigene junge Karriere in Gang zu bringen.



Trainings- und Scouting-Camp im Gründenmoos. Ralph Ribi Abdoulaye Ouattara (Nummer 21), bis im Sommer im Nachwuchs von Olympique Lyon, in Aktion. Ralph Ribi Ralph Ribi Beobachter am Rand: Sportchef Alain Sutter und Chefscout Nnamdi Aghanya. Ralph Ribi Collins Tanor (23), einst im Nachwuchs von Manchester City, ist eines der ältesten Talente im Castingcamp.

Am Rand stehen St. Gallens Chefscout Nnamdi Aghanya und Sportchef Alain Sutter, sie unterhalten sich unauffällig – und dennoch fühlen sich die Spieler unter Beobachtung, das ist spürbar. Die Trainingsübungen vom Montagabend sind intensiv, unkoordiniert, wild – jeder versucht mit jeder Ballberührung, sich in die Herzen der Beobachter zu spielen. Fussball wird hier zum Einzelsport.

Sportchef Alain Suter und Chefcout Nnamdi Aghanya beobachten die Spieler beim Training im Gründenmoos. Ralph Ribi

«Wer hier ist, meint es ernst.»

Das herbstliche St. Galler Castingcamp während der Nationalmannschaftspause hat mittlerweile Tradition. Eingeladen sind Spieler, die sich beim Klub meldeten. Spieler, die das Interesse der Scouts des FC St. Gallen weckten. «Nnamdi ist der Vater dieser Idee», sagt Sutter. Er spricht von einer «Ideallösung». Die Talente einzeln zu Probetrainings mit der ersten Mannschaft einzuladen, sei «keine Option», sagt der Sportchef. Weil dies im Team jedes Mal zu Unruhe führen könnte.

Die Idee des Camps passt zum FC St. Gallen mit seinem Tiefbudgetplänen. Gesucht sind junge, ungeschliffene Talente, die einigermassen preiswert und doch zukunftsträchtig sind. «Es ist nur ein kleiner Teil der Scouting-Arbeit», sagt Aghanya. Und doch ergaben sich schon Verpflichtungen aus den Camps. Goalie Dejan Stojanovic war seinerzeit darunter. Aber auch Salifou Diarrassouba, der bisher zwar in der ersten Mannschaft St. Gallens noch keine Rolle spielt, aber gemäss Sutter auf gutem Weg ist - und am Mittwoch beim Testspiel in Berlin einen starken Eindruck hinterliess. Gut möglich also, dass auch in diesem Jahr einer der Kandidaten verpflichtet wird. Vertragslose dürfen schliesslich jederzeit engagiert werden, auch ausserhalb des Transferfensters.

U21-Trainer Marco Hämmerli erklärt die nächste Trainingsübung. Ralph Ribi

Spieler finanzieren den Campaufenthalt selber

Die Idee kommt auch bei den Beratern gut an, wie sich am Spielfeldrand zeigt. Einer von ihnen erklärt, er schätze es, dass der Klub «genau weiss, was er auf welcher Position sucht.» Scout Nnamdi Aghanya nennt seinerseits einen weiteren Vorteil des Castings. Die Spieler würden bereits eine erste Hürde nehmen, wenn sie nur schon die Bereitschaft zeigen, an dieser Trainingswoche teilzunehmen, sagt er. Die Reise nach St. Gallen und die Übernachtungen in einem Hotel im Westen der Stadt finanzieren die Spieler oder ihre Berater selber. Hier wird bereits aussortiert. «Wer hier ist, meint es ernst.»

Auf dem Feld ist unterdessen ein «Elf gegen Elf» in Gang. Gleich nach dem Anstoss versucht ein Spieler, mit einem Weitschuss den Torhüter zu erwischen. Es misslingt. Dennoch: «Die Nummer 31 macht's gut», sagt Sutter. Aghanya nennt den Namen. Das Schwierige sei, das Entscheidende zu sehen, sagt er. Und das sind nicht nur die Ballaktionen. Sondern auch die Laufwege – oder die Reaktion auf eine misslungene Aktion.

Und wenn es nicht klappt?

Collins Tanor Bild: Ralf Streule

Angesprochen aufs Durcheinander auf dem Feld sagt einer der Spieler, Collins Tanor, am Ende:

«Jeder bringt sein eigenes Denken mit aufs Spielfeld.»

So könne nun mal kein flüssiges Spiel entstehen. Der Ghanaer nimmts locker, hat Erfahrung mit Drucksituationen. Manchester City entdeckte ihn früh in einer ghanaischen Talentschmiede, bald spielte Tanor im Nachwuchs des Premier-League-Klubs, wurde dann an dänische und belgische Vereine ausgeliehen. Als sein Vertrag bei Manchester City auslief, fand er in Georgien einen Verein – aber nur für ein Jahr. In St. Gallen will er sich nun zeigen. Und er hat Gutes gehört vom Klub. Er kennt seine Landsleute im FC St. Gallen, Lawrence Ati Zigi und Musah Nuhu. Und zum ehemaligen St. Galler Majeed Ashimeru habe einen engen Kontakt. Seine englische Beraterin weiss, dass St. Gallen für den Mittelfeldspieler eine gute Sache wäre. Sie hatte immerhin bei den Verpflichtungen von Ermedin Demirovic und Jordi Quintillà die Finger im Spiel, wie sie sagt. Keine schlechten Voraussetzungen.

Und was tut Collins Tanor, wenn er in dieser Woche zu wenig glänzt? Dann suche er nach einem anderen «Great Klub», sagt er. Seine Beraterin nickt.