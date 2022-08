3. Liga, Gruppe 2 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Flums, Balzers wartet weiter auf ersten Punkt – Siegtreffer in allerletzter Minute Das 2:1 zuhause gegen Balzers ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Flums. 26.08.2022, 11.10 Uhr

Der Siegtreffer für Flums gelang Ignacio Novoa Rodriguez in der 94. Minute. In der 70. Minute hatte Ignacio Novoa Rodriguez Flums in Führung gebracht. Der Ausgleich für Balzers fiel in der 79. Minute durch Noah Miler.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Balzers sah Furkan Alkun (43.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Balzers weitere vier gelbe Karten. Bei Flums erhielten Illnor Osmani (71.), Raphael Zindel (78.) und Azem Sadiki (95.) eine gelbe Karte.

Flums liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Flums spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Uznach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

In der Tabelle steht Balzers nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Balzers trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Schmerikon 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Flums 1 - FC Balzers 2 2:1 (0:0) - Banau, Flums – Tore: 70. Ignacio Novoa Rodriguez 1:0. 79. Noah Miler 1:1. 94. Ignacio Novoa Rodriguez 2:1. – Flums: Fejzula Aliji, Samir Krasnici, Raphael Zindel, Andreas Nadig, Illnor Osmani, Dominik Dort, Valon Aliji, Azem Sadiki, Sascha Bless, Valentino Zollino, Ignacio Novoa Rodriguez. – Balzers: Luca Vanoni, Manuel Mikus, Furkan Alkun, Yannick Heeb, Noah Miler, Fatih Gündogdu, Raphael Auer, Benjamin Vogt, Adrian Hoti, Luca Giorlando, Gabriele Preite. – Verwarnungen: 37. Manuel Mikus, 69. Noah Miler, 71. Illnor Osmani, 78. Raphael Zindel, 92. Yannick Heeb, 92. Raphael Auer, 95. Azem Sadiki – Ausschluss: 43. Furkan Alkun.

