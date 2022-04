4. Liga, Gruppe 6 Zuzwil und Henau spielen unentschieden Je ein Punkt für Zuzwil und Henau: Die Teams trennen sich 2:2 23.04.2022, 16.22 Uhr

In der 15. Minute hiess es nach einem Eigentor von Sandro Eisenring 1:0 für Zuzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zuzwil stellte Jan Fässler in Minute 45 her. In der 46. Minute gelang Henau (Marino Fasoli) der Anschlusstreffer (1:2). Thomas Holenstein glich in der 54. Minute für Henau aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Nikodemus Meisser (42.) und Marino Fasoli (57.). Die einzige gelbe Karte bei Zuzwil erhielt: Ronald Downer (90.)

Keine Änderung in der Tabelle für Zuzwil: sieben Punkte bedeuten Rang 9. Zuzwil hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zuzwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC KS-Sulgen 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 30. April statt (19.00 Uhr, Thurfeld, Schönenberg).

Das Unentschieden bringt Henau in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 5. Henau hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Henau geht es zuhause gegen AS Calcio Kreuzlingen 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Henau 2 2:2 (2:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 15. Eigentor (Sandro Eisenring) 1:0.45. Jan Fässler 2:0. 46. Marino Fasoli 2:1. 54. Thomas Holenstein 2:2. – Zuzwil: Etienne Jung, Tennessee Isenring, Lennart Jung, Steven Jacobsen, Mario Flammer, Philipp Egli, Fredrik Bolt, Yannik Aeberhard, Jan Fässler, Igor Küttel, Keanu Isenring. – Henau: Emanuel Wirth, Nikodemus Meisser, Remo Börsig, Sandro Eisenring, Patrik Gämperli, Tobia Di Bella, Thomas Holenstein, Alexander Müller, Marino Fasoli, Roman Vetsch, Nando Bürge. – Verwarnungen: 42. Nikodemus Meisser, 57. Marino Fasoli, 90. Ronald Downer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 16:19 Uhr.