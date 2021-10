3. Liga, Gruppe 3 Zuzwil mit Sieg gegen Neckertal-Degersheim Sieg für Zuzwil: Gegen Neckertal-Degersheim gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2. 16.10.2021, 23.24 Uhr

(chm)

Patrick Gähwiler eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Zuzwil das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 42. Minute, als Michael Britt für Neckertal-Degersheim traf. Patrick Gähwiler traf in der 43. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Zuzwil.

In der 75. Minute baute Martin Kuhn den Vorsprung für Zuzwil auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Neckertal-Degersheim noch auf 2:3 heran. Roberto Manzo war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Michael Gähwiler (70.) und Silvan Moser (94.). Eine Verwarnung gab es für Neckertal-Degersheim, nämlich für Sandro Meng (93.).

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 5. Zuzwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Zuzwil siegte zudem erstmals auswärts.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wittenbach 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Neckertal-Degersheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 3. Neckertal-Degersheim hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Neckertal-Degersheim spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Besa 1 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:2 (2:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 21. Patrick Gähwiler 1:0. 42. Michael Britt 1:1. 43. Patrick Gähwiler 2:1. 75. Martin Kuhn 3:1. 92. Roberto Manzo 3:2. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Fabian Steiner, Mark Prenrecaj, Tim Benz, Daniel Kuhn, Martin Kuhn, Raphael Oswald, Kimi Brunner, Silvan Moser, Patrick Gähwiler, Aron Gabriel Rivela. – Neckertal: Timo Ebneter, Julian Frischknecht, Rico Crottogini, Stephen Bosshard, Sandro Meng, Benjamin Gübeli, Florian Oertli, Ron Lieberherr, Roberto Manzo, Patrick Tanner, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 70. Michael Gähwiler, 93. Sandro Meng, 94. Silvan Moser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Brühl 2 - FC Rorschacherberg 1 1:2, FC Flawil 1 - FC Wittenbach 1 2:1, FC Zuzwil 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 8 Spiele/21 Punkte (19:9). 2. SC Brühl 2 8/15 (19:8), 3. FC Neckertal-Degersheim 1 8/15 (22:16), 4. FC Teufen 1 8/14 (19:19), 5. FC Zuzwil 1 8/13 (16:13), 6. FC Appenzell 1 8/12 (17:12), 7. FC Bütschwil 1 7/11 (15:11), 8. FC Gossau 2 7/8 (17:18), 9. FC Besa 1 7/7 (12:19), 10. FC Wittenbach 1 8/6 (16:16), 11. FC Rorschacherberg 1 8/5 (12:23), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 7/3 (4:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 23:20 Uhr.