3. Liga, Gruppe 4 Zuzwil mit Sieg gegen Dussnang Zuzwil behielt im Spiel gegen Dussnang am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 30.10.2022, 20.16 Uhr

(chm)

Dussnang ging zunächst in Führung, als Janik Roos in der 1. Minute traf. Dann glich aber Remo Krucker (31.) für Zuzwil aus. Patrick Gähwiler in der 50. Minute und Remo Krucker in der 62. Minute brachten Zuzwil sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Dussnang noch auf 2:3 heran. Dominic Roos war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Zuzwil erhielten Patrick Gähwiler (4.), Aron Gabriel Rivela (8.) und Lars Fässler (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Dussnang für Robin Früh (28.) und Roberto Sbocchi (90.).

Die Offensive von Zuzwil hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 25 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Dussnang ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Zuzwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Zuzwil hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sirnach 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Dussnang hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dussnang spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kirchberg 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Dussnang 1 3:2 (1:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 1. Janik Roos 0:1. 31. Remo Krucker 1:1. 50. Patrick Gähwiler 2:1. 62. Remo Krucker 3:1. 90. Dominic Roos 3:2. – Zuzwil: Fabian Castiglioni, Daniel Hitz, Tim Benz, Philip Jud, Sven Benz, Silvan Moser, Jonah Näf, Kimi Brunner, Daniel Kuhn, Patrick Gähwiler, Remo Krucker. – Dussnang: Joel Brühwiler, Claude Steinmann, Mario Leutenegger, Robin Früh, Fabian Huldi, Luca Greuter, Patrick Wullschleger, Valentin Traxler, Janik Roos, Nico Bucher, Lars Stauffacher. – Verwarnungen: 4. Patrick Gähwiler, 8. Aron Gabriel Rivela, 28. Robin Früh, 90. Lars Fässler, 90. Roberto Sbocchi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 21:13 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.