4. Liga, Gruppe 6 Zuzwil mit Auswärtssieg bei Uzwil im ersten Spiel – Jan Fässler mit Siegtor Sieg für Zuzwil gegen Uzwil im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 2:1. 22.08.2021, 13.33 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Den Auftakt machte Brendi Sudi, der in der 29. Minute für Uzwil zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Fredrik Bolt für Zuzwil erfolgreich war. Jan Fässler sorgte in der 47. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Zuzwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Darko Ristic (44.), Anes Mujovik (59.) und Manfred Demmel (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Mario Flammer (55.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Zuzwil auf dem vierten Rang. Das nächste Spiel trägt Zuzwil in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Weinfelden-Bürglen 1a aus. Das Spiel findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

In der Tabelle steht Uzwil nach dem ersten Spiel auf Rang 7. Uzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AS Calcio Kreuzlingen 2. Das Spiel findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Uzwil 3a - FC Zuzwil 2 1:2 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 29. Brendi Sudi 1:0. 45. Fredrik Bolt 1:1. 47. Jan Fässler 1:2. – Uzwil: Manuel Cozzio, Patrik Niedermann, Fabio Brühwiler, Darko Ristic, Thomas Eisenlohr, Devis Egger, Dean Malinovic, Selim Akyildiz, Brendi Sudi, Lion Cerny, Anes Mujovik. – Zuzwil: Etienne Jung, Lukas Gutmann, Steven Jacobsen, Mario Flammer, Jan Grau, Fredrik Bolt, Philipp Egli, Leandro Eichholzer, Ciro Maione, Igor Küttel, Jason Henz. – Verwarnungen: 44. Darko Ristic, 55. Mario Flammer, 59. Anes Mujovik, 85. Manfred Demmel.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Bischofszell 2 5:0, FC Niederwil 1 - FC KS-Sulgen 1 11:0, SC Berg 1 - FC Henau 2 4:1, FC Uzwil 3a - FC Zuzwil 2 1:2

Tabelle: 1. FC Niederwil 1 1 Spiel/3 Punkte (11:0). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1a 1/3 (5:0), 3. SC Berg 1 1/3 (4:1), 4. FC Zuzwil 2 1/3 (2:1), 5. AS Calcio Kreuzlingen 2 0/0 (0:0), 6. FC Amriswil 2 0/0 (0:0), 7. FC Uzwil 3a 1/0 (1:2), 8. FC Henau 2 1/0 (1:4), 9. FC Bischofszell 2 1/0 (0:5), 10. FC KS-Sulgen 1 1/0 (0:11).

